Se queja Dani Alves; el capitán de Brasil criticó a los simpatizantes paulistas, más hinchas de sus clubes que del seleccionado. Crédito: Pedro Ugarte / AFP

Federico Cornali 15 de junio de 2019 • 13:12

SAN PABLO, Brasil.- La presentación de Brasil en la Copa América batió un récord de recaudación, con 22.000.000 de reales (aproximadamente 248.000.000 de pesos), por las 67.000 personas que cubrieron el estadio Morumbí para ver el debut, frente a Bolivia. El precio de cada entrada en promedio fue equivalente a unos 5000 pesos, y las localidades más costosas rondaron las 7000 unidades de la moneda argentina, es decir, un 50% de un salario básico brasileño. Tal vez por eso, el público paulista, exigente de por sí y muy aferrado a sus clubes y no tanto al seleccionado, no perdonó la apática actuación del equipo en el primer tiempo.

Con el partido 0 a 0, los jugadores locales se fueron al vestuario envueltos en una fuerte silbatina. Y aun abierto el marcador con el penal convertido por Philippe Coutinho, los torcedores no alentaron mucho. Los pocos cánticos que bajaron desde algunos sectores de las tribunas fueron variando desde la marcha que se puso de moda en Rusia 2018 hacia dos clásicos "antiargentinos": uno que apunta a Diego Maradona y otro que se burla de Messi por no haber ganado la Copa del Mundo, que sí levantó Vampeta, exjugador de Corinthians y Paris Saint-Germain, que se consagró campeón mundial en 2002.

Al final, con el 3 a 0 consumado tras el golazo de Everton, jugador de Grêmio, hubo un intento de "ole, ole", pero la adhesión no fue total. La ola pasó varias veces, un poco por aburrimiento, tal vez, y hasta apareció en Internet un video de un hincha dormido en su asiento en pleno partido.

La fría escena del Morumbí sorprendió a los propios jugadores brasileños. Uno de los más experimentados, Daniel Alves, fue crítico del comportamiento del público en San Pablo. "Por momentos, podía escuchar lo que [el DT] Tite gritaba desde el banco, algo que no suele suceder en partidos que tienen tanta gente. Tal vez sea normal, por la desconfianza con el resultado... pero es difícil jugar en San Pablo. Todos aquí aman a sus clubes y se hace más complicado. No nos sentimos en casa, pero los que jugamos somos nosotros", dijo el lateral de Paris Saint-Germain.

Aprovechando, el futbolista nacido en Juazeiro, Bahía, recordó que el próximo partido de Brasil, el del martes contra Venezuela, será en su estado, más precisamente en Salvador, y que allí las cosas serán diferentes en cuanto al ambiente. "Ya lo había dicho antes: el axé [energía del pueblo, que además es un género musical regional] de Bahía es diferente. Allí sí las personas esperan por la selección. Estoy seguro de que será mucho más animado", agregó el exdefensor de Barcelona.

El público paulista en el estadio Morumbí, antes del partido inaugural, Brasil vs. Bolivia. Crédito: Miguel Shincariol / AFP

También el director técnico Tite se refirió a la conducta del público, aunque fue un poco más cauto que Alves. "Trabajé en varios clubes grandes y la experiencia con ellos me enseñó que si uno no produce, no puede esperar buenas reacciones de la hinchada. Van a insultarte, van a silbarte. Todos los clubes grandes tienen esa característica: si se toca la pelota hacia atrás, para el zaguero o el arquero, lo primero que se escucha es un «buuuhhh». Porque el fútbol es así", explicó el seleccionador de Brasil.

Más allá de haberse tomado con naturalidad la situación, el entrenador gaúcho admitió que no fue indiferente a esa reacción. "¡Claro que se siente! ¡El jugador joven lo siente! ¡El director técnico lo siente! Pero en el entretiempo remarqué que con mucha concentración es posible pasar por esas adversidades", agregó.

El entrenador Tite apuntó que los jugadores jóvenes sienten a un público hostil; "el fútbol es así", lamentó. Crédito: Andre Penner / AP