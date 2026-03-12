A qué hora juega hoy River vs. Huracán y por dónde se puede ver en vivo el Torneo Apertura 2026

La décima fecha del Torneo Apertura 2026 continúa este jueves con cinco partidos y el último que se disputa es Huracán vs. River Plate, por el Grupo B, en el estadio Tomás Adolfo Ducó del barrio porteño de Parque Patricios con aforo reducido por el derrumbe del estacionamiento de un edificio ó próximo al club.

El cotejo inicia a las 21.30 con arbitraje de Nicolás Ramírez y se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Huracán vs. River

El Globo, su Comisión Directiva, luchó a destajo para que el partido no cambie de sede y se juegue con publico, ya que inicialmente se determinó que el duelo se desarrolle a puertas cerradas por la mencionada tragedia que afecta a unas 200 familias. De la mano del presidente Abel Poza, el anfitrión consiguió la habilitación para que concurran 15.000 espectadores, por lo que el conjunto de Diego Martínez tiene el apoyo de su gente para un duelo trascendental que puede dejarlo bien arriba en la tabla de posiciones.

Huracán tiene una campaña irregular, marcada por el triunfo en el clásico sobre San Lorenzo. Acumula 12 puntos producto de tres victorias, tres empates y dos caídas y en caso de doblegar a su rival de turno, escalará desde el séptimo al quinto lugar.

Huracán tiene una gran oportunidad de afianzarse en puestos de clasificación a octavos de final Facundo Morales - FOTOBAIRES

El Millonario, en tanto, tiene el debut de Eduardo Coudet como entrenador, tras la salida de Marcelo Gallardo y el breve interinato de Marcelo Escudero. Ganó solo uno de los últimos seis juegos y marcha noveno con 11 unidades gracias a tres alegrías, dos igualdades y tres caídas.

En su primera formación, el ‘Chacho’ tiene la duda de Lautaro Rivero o Paulo Díaz en la defensa, donde vuelve Marcos Acuña. El otro que regresa, ya recuperado de una lesión, es Juan Fernando Quintero. En la ofensiva, se sostiene Joaquín Freitas y lo acompaña Sebastián Driussi. En síntesis, el nuevo DT opta por casi los mismo futbolistas que utilizó Gallardo en gran parte del 2026.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet. Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.41 contra 3.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.87.

La última vez que se vieron las caras ambos equipos fue en agosto de 2024, casualmente el día que comenzó el segundo ciclo de Gallardo en River. En el estadio Monumental, empataron 1 a 1 con goles de Claudio Echeverri y Rodrigo Echeverría.