Copa América. El ladrón de pelotas: por qué Paredes es el imán de la selección

Leandro Paredes Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Andrés Eliceche 26 de junio de 2019 • 00:01

RÍO DE JANEIRO.- Tan hincha de Boca es Leandro Paredes que, en medio de la preparación para la Copa América, se fue un domingo a Córdoba a ver la final de la Copa de la Superliga que su equipo perdió contra Tigre. Más: en noviembre había estado en la Bombonera -aprovechando una citación a la selección- el día de la primera final de la Copa Libertadores ante River. Aquí y ahora, la salida por lesión de Esteban Andrada lo dejó como el único de los 23 de la lista vinculado simbólicamente al club donde se formó. Será por eso que dos muchachos que llevan puestas la camiseta azul y amarilla gritan por él en la puerta de un hotel de Barra de Tijuca, mientras los jugadores se suben al bus para ir al entrenamiento de la tarde.

Leandro Paredes, una de las figuras en el triunfo ante Qatar Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Paredes saluda y sigue, sin altisonancias. Esas maneras se advierten cuando sale a la cancha: es difícil verlo enfrascado en una pelea con un rival o protestándole al árbitro. Lo suyo, mayormente, es no correrse de la concentración que requiere jugar en este nivel. Y de 5, el puesto que aprendió a querer y ahora no piensa soltar: "No tengo problemas en jugar con otro 5 al lado o solo. Sé que soy el volante de contención del equipo, mi primera función es esa", dice este futbolista que acepta que ahora el grupo vive un momento de liberación. "Era muy importante pasar de fase, esto nos va a ayudar a soltarnos, a no jugar con temor a equivocarnos", descubre un sentimiento que por momentos paralizó las piernas.

La selección ya utillizó aquí todos los volantes de la lista: jugaron también Acuña, De Paul, Lo Celso, Rodríguez, Pizarro, Di María y Pereyra. Pero solo Paredes tiene su lugar asegurado desde el comienzo de cada partido. Desde el partido contra Paraguay, su lugar es el centro del campo. Desde allí se transformó en un imán. En la primera etapa de la Copa quedó cuarto en la estadística de pases (con 206 pases), solo detrás de los brasileños Marquinhos, Dani Alves y Thiago Silva. Contra Qatar fue el más pasador de Argentina (76), con el agregado de que le dio al menos una pelota a cada compañero. Y la mayoría fueron en campo contrario. Aunque el paso del tiempo lo haya convertido en un futbolista mixto, no pierde el deseo de gol. Contra Colombia, en el debut, Scaloni lo había como colocado como interior y él remató dos veces desde fuera del área: uno se fue desviado y el otro lo sacó Ospina.

Leandro Paredes, una de las figuras en el triunfo ante Qatar Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

De todos los números disponibles, los que más llaman la atención son los de otro ranking. En los tres partidos Paredes sumó más recuperaciones de pelota que cualquier compañero: quitó 10 contra Colombia, 9 contra Paraguay y 11 contra Qatar (según la empresa Opta). Datos que hablan de su influencia en un equipo que no encuentra su perfil, pero que tiene claro que el futbolista de PSG ya es parte inamovible de su base. "Contra Qatar hemos defendido muy bien porque presionamos alto. Creo que con tantos jugadores de ataque hay más opciones para jugar. Es muy bueno para Messi que esté rodeado de buena técnica", analiza, convencido de que vale la pena plantear los partidos desde la posesión, una idea sobre la que Scaloni va y viene según pasan los rivales. El que viene, Venezuela, será el mismo que le ganó a Argentina en marzo, con Paredes en la cancha. "No tiene sentido la comparación, no existen dos partidos iguales", confía.