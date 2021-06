Copa América. La historia de Ben Brereton Díaz: es inglés, debutó en la selección chilena y... todavía no habla español

Nació en Stoke-on-Trent, en el condado de Staffordshire, juega en Blackburn Rovers, en la Championship, fue campeón con Inglaterra en las categorías juveniles, no habla muy bien el español (lo intenta todos los días, en la concentración, en los entrenamientos) y este lunes hizo su presentación en el seleccionado de Chile, en la Copa América, en el choque contra la Argentina. Su padre es inglés, su madre es chilena. Y el delantero, con características audaces, tiene su historia. Se llama Benjamin Anthony Brereton Díaz y tiene 22 años.

“Cuando me citaron por primera vez, toda la familia se puso a llorar. Es genial y un verdadero privilegio, sobre todo, para la familia de mi madre. Fue un gran honor cuando jugué para Inglaterra siendo tan joven, pero esto es diferente. Otra cultura, otro mundo”, contó, días atrás, aún emocionado.

Ben Brereton busca la pelota frente a Lucas Martinez Quarta; el inglés hizo historia para la selección de Chile Wagner Meier / Getty Images - La Nación

Jugaba en Nottingham Forest, pasó a préstamo a Blackburn Rovers. En marzo de 2017, Brereton recibió su primera convocatoria a la selección inglesa al ser citado en el seleccionado Sub 19. La explosión fue en el Campeonato Europeo de la UEFA Sub 19 en 2017. Marcó el gol de la victoria contra Países Bajos y otros dos frente a Alemania. Se consagró en un 2-1 en la final contra Portugal. Hasta compartió equipo con Mason Mount, el crack de Chelsea y parte del seleccionado que juega la Eurocopa. Pero el amor por la tierra de su madre pudo más.

Así juega el inglés

Su primera citación para la selección de Chile fue ayer nomás, en mayo de 2021, en la doble serie de eliminatorias contra la Argentina y Bolivia. Y, ahora, Martín Lasarte lo citó para la Copa América. Barbado, entusiasta, no falló y festejó el 1-1 contra la Argentina. “Es un chico que, como muchos, se han ido a buscar opciones a otros países. Su mamá es chilena, ha jugado en las categorías juveniles Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de Inglaterra y estuvo en los procesos de formación, pero eso no le impedía jugar por Chile. Se le planteó la posibilidad y tiene juventud. Es un jugador válido, es muy joven y tiene características que no abundan. Es alto y supera con creces la media del chileno. Se le planteó la posibilidad y está muy contento. Esperamos que pueda dar lo que pretendemos o pensamos que puede hacer”, contó el entrenador, que reconoció: “Llegó casi sin hablar el español”.

Tiene movimientos típicamente sudamericanos: le agrada la gambeta, se baja las medias en los entrenamientos, crea bromas gestuales... Es alto: mide 1,86m, pero eso no le impide moverse con comodidad: hasta ingresó en el área de la Argentina con posibilidades ciertas. Jugó poco, es verdad: ingresó por Carlos Palacios a 15 minutos del final. Y las repercusiones del otro lado de la Cordillera fueron estupendas: ya lo piden como titular...

