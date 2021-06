Copa América. Lionel Scaloni, de los desajustes a las situaciones desperdiciadas

Del festejo agitando el brazo derecho, después del imponente tiro libre que ejecutó Lionel Messi para abrir el marcador, a la búsqueda de argumentos para ofrecer las razones del empate 1-1 de la Argentina ante Chile en el estreno de la selección en la Copa América 2021. Lionel Scaloni ensaya demostraciones de la superioridad futbolística que el equipo ejerció en el primer tiempo, de las situaciones de riesgo que generadas y dilapidadas y también acepta que las desatenciones son un mal por el que se paga un elevado precio. Lo sufrió en el debut en Río de Janeiro, pero también en Santiago del Estero y en Barranquilla, frente a la Roja y a Colombia, por las eliminatorias clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.

No se escucha ni se observa inquietud en Scaloni, aunque entiende que la ecuación entre lo que produce y el resultado no es favorable y que los adversarios explotan las repetidas fallas de la Argentina para lastimar con escaso esfuerzo. “Hubo 10 o 12 minutos del segundo tiempo con desajustes y Chile consiguió el penal. A partir de ahí se hizo cuesta arriba, pero creamos un montón de situaciones y merecimos ganar. Esto sigue y tenemos esos 10 minutos para corregir. Fueron dos jugadas puntuales”, analizó el pujatense, sobre el debut. La acción que derivó en la falta en el área de Nicolás Tagliafico sobre Arturo Vidal es un compendio de equivocaciones que experimentó el equipo en el retroceso: Martínez Quarta intentó cortar en la mitad de la cancha y quedó aislado; Leandro Paredes acompañó sin comprometerse; Nicolás Otamendi, a contrapié del pase de Erick Pulgar… En la desesperación por anular a Eduardo Vargas, Tagliafico remató contra el propio arco y Emiliano Martínez salvó, aunque en el rebote el defensor de Ajax derribó a Vidal. No fue la única vez que la Argentina quedó desacomodada, sin balance; hoy y en juegos anteriores.

Respuestas que no satisfacen al reclamo: Lionel Scaloni y la terna arbitral que lideró el colombiano Wilmar Roldán, tras el debut de la Argentina con Chile en la Copa América 2021 Buda Mendes / Getty Images - La Nación

Un juego de mayor a menor, de control absoluto a ceder la iniciativa. Un desarrollo que padeció por la falta de efectividad en el ataque. Porque la selección dispuso de media docena de oportunidades para anotar, pero Nicolás González y Lautaro Martínez estuvieron desenfocados. “Los goles van a llegar. Me preocuparía no generar las situaciones, pero el equipo genera, metemos varias veces a muchos jugadores en el área, preocupamos al rival y eso es lo importante. Ya van a entrar”, expone quien rompió el triángulo desequilibrante que armaron Tagliafico, González y Giovani Lo Celso y apostó sin resultados por nombres de la Vieja Guardia –Ángel Di María y Sergio Agüero- para destrabar el partido.

“Tenemos un plantel muy rico. Todos los futbolistas que están acá pueden jugar, por eso vinieron”, disparó, sobre los movimientos de nombres, en particular en la defensa, que promovió en la reciente ventana de las eliminatorias y ahora en la Copa América. Gonzalo Montiel, Tagliafico, Marcos Acuña y Juan Foyth –desafectado para la cita en Brasil- se repartieron los laterales; Martínez Quarta, Otamendi y Christian Romero –no firmó planilla porque arrastra una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo-, los elegidos para conformar la zaga central.

Lionel Scaloni gira la pelota: con los cambios, el seleccionador no logró recuperar el protagonismo que exhibió la Argentina frente a Chile en el primer tiempo CARL DE SOUZA / AFP - La Nación

Un dardo al estado del campo de juego, también formó parte de la justificación, aunque durante el primer tiempo, cuando la Argentina elaboró asociaciones y quedó de cara al arco de Bravo, el campo ya se insinuaba roto. “Haber jugado mejor en este campo de juego dice mucho. Es lamentable el estado. A los 10 minutos ya no se podía jugar. Está más para otro deporte que para fútbol. Y lo mismo pasa en otros estadios de la Copa: para jugar buen fútbol es fundamental un buen campo”, apuntó Scaloni, que regresa al predio de la AFA para preparar el durísimo examen ante Uruguay, el viernes, en Brasilia.

