Copa América. Lionel Scaloni y la curiosa comparación con la Eurocopa

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni se mostró “conforme” con lo hecho por su equipo en el triunfo por 4 a 1 ante Bolivia, en el cierre de la ronda de grupos de la Copa América de Brasil y argumentó en su defensa que en “la Eurocopa quedó demostrado que aún ante rivales aparentemente inferiores no se puede atacar todo el partido, porque pueden recibirse sorpresas”.

En primer término, el director técnico, expresó: ”Estamos conformes con lo hecho hasta ahora y en la Eurocopa se demostró que no se puede atacar y dominar durante los 90 minutos, porque de lo contrario se pueden recibir sorpresas”, indicó Scaloni en la conferencia de prensa virtual celebrada en el estadio Arena Pantanal, de Cuiabá, luego de la goleada ante la Verde. La referencia, aunque no lo mencionó el técnico nacional, apuntó al partido que este lunes Francia perdió por penales ante Suiza, por los octavos de final de la Eurocopa.

Además, destacó: ”Y también estamos satisfechos con el partido que hizo el equipo ante Bolivia y con la actuación de todos los jugadores. Lo que queríamos era generar muchas situaciones de gol con los de arriba y lo conseguimos, con una buena actitud del equipo”.

”Si hago un balance de la primera fase es positivo porque hemos jugado con rivales muy fuertes que, sin desmerecer al otro grupo, son rivales históricos y muy difíciles. Afrontamos los partidos de la mejor manera”, remarcó.

Argentina jugará el próximo sábado 3 de julio a Ecuador por loa cuartos de final de la Copa América

Posteriormente, Scaloni se refirió a la ausencia del zaguero central cordobés Cristian Romero, que no estaría en su plenitud física y este lunes ante Bolivia ni siquiera ocupó un lugar entre los suplentes: ”En cuanto a Romero no hay de que preocuparse, y si decidimos preservarlo fue porque les queríamos dar más minutos a los que menos habían jugado. A mi me gustaría que jueguen más de 11 porque la mayoría se lo merece, pero para el sábado algunos se van a quedar inevitablemente afuera, y a partir de ahora solamente debemos pensar en Ecuador”, avisó.

Por último, se manifestó a lo que viene: ”Los cambios que hicimos también fueron para que todos puedan llegar de la mejor manera al partido del sábado, ya que le tengo el máximo respeto a Ecuador, porque demostró que es un buen equipo, dinámico y con buenos jugadores”, refirió finalmente respecto del encuentro de cuartos de final ante los dirigidos por el técnico argentino Gustavo Alfaro, el próximo 3 de julio desde las 22 en el estadio Olímpico de Goiania.

