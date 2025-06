Aldosivi eliminó a Estudiantes por penales y se metió en octavos de la Copa Argentina: ¿Se va Eduardo Domínguez?

Aldosivi hizo historia en Florencio Varela: igualó 1-1 en los 90 minutos y se impuso 4-2 en la definición por penales ante Estudiantes de La Plata. Así, el Tiburón accedió por primera vez a los octavos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Argentinos Juniors.

El equipo marplatense, dirigido por Mariano Charlier, logró reponerse tras un comienzo complicado. A los 16 minutos del primer tiempo, Alexis Castro puso en ventaja al Pincha tras una buena jugada con Santiago Ascacíbar. Pero la reacción del Tiburón fue inmediata: Justo Giani, con un derechazo cruzado, estampó el empate apenas diez minutos después.

Desde entonces, el encuentro se tornó parejo y deslucido, con Estudiantes perdiendo claridad y Aldosivi tomando confianza, e incluso por momentos la iniciativa del partido.

Santiago Ascacíbar, de Estudiantes, marca a Justo Giani, de Aldosivi

Cuando se jugaba 17 minutos del complemento se dio una situación polémica, en la cual Tiago Palacios recibió una tarjeta roja y dejó a su equipo con un hombre menos.

Lo llamativo es que el hombre del Pincha primero fue obstaculizado con el brazo derecho por Gonzalo Mottes, y acto seguido reaccionó con ímpetu para sacárselo de encima.

Todo parecía resolverse con una amonestación para el jugador del equipo que dirige Eduardo Domínguez. Sin embargo, Bryan Ferreira, a instancias de su juez asistente, le mostró la tarjeta roja y lo mandó a las duchas, en una decisión que pareció exagerada y hasta injusta.

🟥🦁 ¡EL PINCHA QUEDÓ CON 10 JUGADORES!



A los 62', Tiago Palacios fue expulsado por este manotazo a Mottes. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/8XOLtpHo0B — TyC Sports (@TyCSports) June 1, 2025

Con superioridad numérica, Aldosivi fue más peligroso, pero no logró marcar el segundo gol y la definición se trasladó a los penales.

La definición arrancó con una decisión de Santiago Ascacíbar: que Estudiantes pateara primero. Pero el plan se desmoronó en el primer disparo: Carranza voló hacia su izquierda y desvió el remate de Alexis Castro, En la serie, Elías Torres abrió la cuenta para Aldosivi y luego Ayrton Preciado y Néstor Breitenbruch estiraron la ventaja. En el Pincha, solo Gastón Benedetti y Ascacíbar convirtieron, mientras que Santiago Arzamendia desvió su remate. El último penal fue de Ignacio Guerrico, que no falló: 4-2 para Aldosivi y desahogo total.

En la tanda, Jorge Carranza se convirtió en héroe: atajó un disparo y se benefició de otro remate desviado por parte de Estudiantes. Los marplatenses no fallaron ninguno de sus tiros y celebraron el histórico pase a octavos.

Fue una jornada muy especial para el arquero de Aldosivi, puesto que además de ser la figura en los penales, también batió un récord histórico: con su presencia ante Estudiantes, superó a Hugo Orlando Gatti y se convirtió en el jugador más longevo en disputar un partido oficial en la Primera División del fútbol argentino.

Jorge Carranza btió un récord de Hugo gatti y es el arquero más longevo en atajar en el fútbol argentino

Mientras el guardavalla del Tiburón jugó este domingo con 44 años y 24 días, el Loco disputó su último partido oficial con 44 años y 21 días.

El encuentro también estuvo marcado por un sentido tributo: Estudiantes le rindió homenaje a Juan Ramón Verón, fallecido días atrás a los 81 años. La camiseta del Pincha lució la inscripción “Bruja eterno. 1944 - ∞”, y la hinchada desplegó una bandera con la leyenda: “La gloria es eterna, gracias Juan Ramón”. Un reconocimiento emotivo para una leyenda del club y del fútbol argentino.

Tras el partido, Eduardo Domínguez sembró dudas con respecto a su continuidad en la conferencia de prensa: “Tengo que definir si voy a seguir o no. Hay situaciones de confusión que se dieron y que me gustaría resolver. Quiero las cosas claras”. Y agregó: ”Le fui claro a Marcos (Angeleri) y a Sebastián (Verón) también en su debido momento. Yo entiendo algunas situaciones que pueden pasar en el cargo y yo tengo 3 maneras de irme del club: por malos resultados, que me digan una cosa y hagan otra y que busquemos situaciones diferentes para el futuro. Una de las 3 están pasando. Antes de hablar con Marcos (Angeleri) sobre los refuerzos voy a pensar si sigo o no. Pasaron cosas que no me gustaron”.