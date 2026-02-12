Copa Argentina: Gimnasia y Esgrima de Jujuy eliminó a Central Córdoba en los penales

En un partidazo en Salta, Gimnasia y Esgrima de Jujuy derrotó por penales por 5-4 a Central Córdoba de Santiago del Estero, tras la igualdad 2-2 en el tiempo reglamentario, y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina. El equipo de la segunda categoría del fútbol argentino sacó del camino al de Primera División y se medirá en la siguiente instancia con el ganador de la serie que resolverán Belgrano de Córdoba y Atlético de Rafaela.

Campeón de este certamen en 2024, el Ferroviario llegó con el ritmo de cuatro partidos previos jugados por el Torneo Apertura, con dos derrotas, un empate y el triunfo logrado el fin de semana pasado ante Unión como local. En tanto, para el Lobo jujeño resultó el primer partido desde que terminó su participación en la B Nacional, en noviembre del año pasado. Con la base del plantel de 2025 y el debut como entrenador de Hernán Pellerano, que se retiró como futbolista en 2024 jugando en ese mismo club y tiene actualmente a su cargo a varios ex compañeros.

Pese a ello, el conjunto de la segunda categoría tomó la iniciativa y tuvo la primera gran chance, con el arquero Alan Aguerre tapándole un mano a mano a Mauro Cachi. La respuesta del equipo santiagueño a los 15 minutos con el gol de Marco Iacobellis, que no le perdonó un despeje con los puños hacia el centro del área a Milton Álvarez.

Vera, de Central Córdoba, encara ante la marca de Endrizzi

Pronto se puso áspero el juego. Aparecieron los golpes, las discusiones, las tarjetas amarillas, nuevas oportunidades de marcar que Central Córdoba no resolvió bien y las respuestas de Gimnasia, apostando a la velocidad de sus delanteros.

En medio de ello, a los 35, un tiro libre desde la izquierda se convirtió en el empate. Aunque no tenía mucho ángulo, Maximiliano Casa le apuntó al arco por encima de la barrera y engañó a todos los que esperaban el centro. Cuando Aguerre reaccionó, un leve desvío en la cabeza de Ezequiel Naya, que estaba delante del arquero a pasos del primer palo, lo dejó inerte. Fue el 1-1.

Cachi tuvo otro mano a mano y definió afuera. Emiliano Endrizzi probó desde afuera del área y se fue cerca de un palo, tras un desvío. Central Córdoba había sentido el impacto de la igualdad cuando llegó el final de la etapa inicial.

El festejo de Iacobellis, autor del primer gol del Ferroviario

Y a poco de iniciar el segundo tiempo, cuando el Ferroviario ya había hecho cuatro cambios, tres de ellos en el entretiempo, Cachi tuvo la tercera oportunidad y, como en el refrán, fue la vencida. Participó de la elaboración de la jugada y definió con clase, al recibir de frente al arco, enganchar y colocarla cerca del ángulo en el segundo palo. Un 2-1 muy celebrado por los jujeños.

Golpeado y en desventaja, Central Córdoba volvió a mirar hacia el arco rival y llegó al 2-2 con una gran pared entre Matías Vera y Michael Santos, uno de los ingresados tras el descanso. En un avance por el centro, combinaron en la puerta del área y la resolución de Vera fue a dos toques: primero controló el pase, a la carrera, y luego definió antes del cruce de Guillermo Cosaro.

Tijanovich engancha ante la cercanía de Molina

En el ímpetu de ganar, creció la fricción y el nerviosismo a medida que el reloj avanzaba. Las piernas no respondían a pleno. La sombra de la definición por penales cobraba dimensión, pero ninguno de los dos dejaba de arriesgar para llevárselo en los 90 minutos. El equipo santiagueño, que en la etapa inicial se había quedado sin Gómez por lesión sumó otra variante inesperada cuando Juárez, que había ingresado tras el entretiempo, no pudo continuar porque Cachi cayó sobre una de sus rodillas. Su salida fue casi al borde del llanto.

El resumen del partido

Sin VAR, algunas acciones estaban al límite de la expulsión, pero el árbitro Andrés Gariano las resolvía con amarillas. Sobre el final, las interrupciones le ganaron la pulseada a la dinámica del juego, aunque los minutos extra que esperaban no llegaron en la proporción que correspondía. Y se fueron a los penales, como hace tres años, cuando se cruzaron por primera vez en la Copa Argentina 2023.

Y allí, en medio del suspenso de la definición, sólo falló Iacobellis, el 10 del Ferroviario, que había marcado durante el juego y lanzó su penal por encima del travesaño. Así, otra vez, Gimnasia de Jujuy sacó del torneo al conjunto santiagueño, con puntería perfecta.