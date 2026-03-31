Copa Argentina: Unión venció sin problemas a Agropecuario y será el próximo rival de Independiente

Unión de Santa Fe consiguió el lunes una importante victoria por 2-0 sobre Agropecuario, en uno de los partidos correspondientes a la primera rueda de la Copa Argentina, jugado en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

No tuvo problemas el equipo santafesino para marcar diferencias sobre un adversario de la Primera Nacional. Cristian Tarragona marcó por duplicado, para abrir la cuenta a los 47 minutos del primer tiempo, y nuevamente en tiempo de descuento, a los 50 del segundo periodo.

Con este resultado, el equipo conducido por Leonardo Madelón deberá enfrentarse a Independiente en los 16avos de final del certamen. Un duelo con un antecedente cercano y a puro gol: en la décima fecha del torneo Apertura, hace algunas semanas, empataron 4-4 en Avellaneda, con una gran remontada de los Rojos.

Blando se queda sin la pelota, encerrado por Palacios, Del Blanco y Profini X @clubaunion

En esta ocasión, y en el cierre de una primera parte en la que se impuso la paridad, el conjunto santafesino logró conseguir la ventaja en los instantes finales con cabezazo de Cristian Tarragona, procedente tras un centro desde la izquierda de Mauro Pittón.

Ese 1-0 sirvió para darle cierta tranquilidad a Unión, mientras que Agropecuario casi no generó riesgo ni chances claras para conseguir la igualdad, con excepción de un tiro de Mosqueira que se fue por encima del travesaño. Y de hecho, fue Unión el que estaba más cerca de aumentar, hasta que, en el último minuto de juego, Menossi asistió y Tarragona apareció de nuevo con el arco vacío para sentenciar el triunfo del Tatengue y la clasificación a la próxima instancia.

Le quedó bien el resultado al desarrollo del partido, con un Unión que fue ganador incuestionable, aunque debió liquidar el duelo bastante ante. Más allá de los dos goles de su delantero emblema, al equipo de Madelón le faltó profundidad para arribar al tiempo cumplido con más holgura en la cuenta. El Sojero fue un adversario digno, correcto, que intentó cerrarle los caminos al conjunto santafesino y lo consiguió por varios pasajes, con una línea de cinco defensores. Pero el empuje de Unión terminó por encontrar premio en el olfato de gol de Tarragona.