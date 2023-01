Copa Davis: terminó el vínculo con del Grupo Kosmos de Piqué y la ITF recupera el control

escuchar

La Federación Internacional de Tenis (ITF) recuperó el control de la organización de la Copa Davis tras darse por roto el acuerdo que se había establecido en 2018 con el grupo empresarial Kosmos, anunció este jueves la entidad en un comunicado. ”La ITF confirma que su acuerdo con Kosmos Tennis para la Copa Davis termina en su quinto año”, escribió.

El grupo inversor Kosmos, que tiene como presidente y fundador al exfutbolista español Gerard Piqué, estuvo detrás de la revolución del mítico torneo, proponiendo desde 2019 un nuevo formato que acaba con una etapa final, en busca de dotar de más atractivo a la competición. ”La ITF se aseguró de que las contingencias financieras estén cubiertas y, como custodios de la competencia, organizaremos las eliminatorias y las fases finales de la edición 2023 como estaba previsto, con la fase final con ocho equipos organizada en Málaga, en España, en el mes de noviembre”, precisó.

El presidente y fundador de Kosmos, Gerard Piqué junto al secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, con motivo del acuerdo para que Málaga sea sede de las finales de este año

Una fuente cercana explicó que la ITF y Kosmos no consiguieron llegar a un nuevo acuerdo financiero. Desde su radical reforma y el abandono principalmente de la fórmula de distintos duelos con un equipo como local y otro como visitante, con partidos al mejor de cinco sets repartidos a lo largo de un fin de semana, la Copa Davis no consiguió conectar del todo con ese nuevo público que perseguía.

Tras conocerse la noticia empezaron a llegar reacciones en el mundo del tenis. ”Yo siempre luché contra este nuevo formato de la Copa Davis, una institución en nuestro deporte. Es una gran victoria para el tenis”, escribió el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, en un mensaje transmitido a varios medios, entre ellos la agencia AFP. Vale aclararlo: desde un principio, Francia estuvo en completo desacuerdo con los cambios dispuestos en la Ensaladera.

La ITF no se pronunció por el momento sobre sus planes para la Copa Davis más allá de la edición de 2023. Los próximos meses serán cruciales para saber si surgirá otro oferente, o si la entidad retoma el control definitivo de la Ensaladera y dispone un regreso a las fuentes, o realizar algunos retoques.

Canadá es el último campeón de la Copa Davis, realizado en Málaga, en noviembre pasado Joan Monfort - AP

Piqué, ex jugador de Barcelona y del seleccionado español, no atraviesa un buen momento, ya que es señalado por un tema compuesto por Shakira, su ex esposa, lo que provocó un gran revuelo en las redes sociales y en diversos ámbitos de la cultura española y latinoamericana.

El diario El País, de España, lo resume de esta manera: “Cinco años ha durado la Copa Davis que se le ocurrió a Gerard Piqué después de que un antiguo socio le presentara la idea de recuperar un torneo ATP en España. “¿Por qué no lo hacemos a lo grande?”, le contestó tras ver el proyecto. Y pronto se le ocurrió comprimir la Davis, un torneo que a cada curso iba a menos y que apenas tenía interés a no ser que se alcanzaran las dos últimas rondas. Y fue un boom, un éxito que atrajo espectadores, dinero, patrocinios y el mejor tenis posible porque nadie se quería perder la cita por los incentivos. Pero ahora, cinco años más tarde, la Davis de Piqué se ha esfumado.

Piqué y Haggerty (presidente de la ITF), eufóricos tras el “triunfo” en la votación, cinco años atrás

“Resulta que Kosmos Tennis hizo mal los cálculos. Pensó que el torneo generaría más y, aunque fue mucho, los exigentes fees (monto fijo a pagar por celebrar la edición) de la Federación Internacional de Tenis (ITF) han sido insalvables. Si bien se renegociaron con la pandemia, los números eran tremendos. Este año pagaría 32 millones de euros, en el siguiente 36 y uno más tarde se alcanzarían los 44 más el IPC. Por lo que la empresa comenzaría el curso con esa millonada en números rojos, por más que sin los fees el torneo hubiera salido en positivo desde la primera edición”, destacó el diario El País.

Tras el acuerdo por la Copa Davis, el grupo liderado por el excapitán del club Barcelona se abocó a la representación de varios tenistas, y a través de Kosmos Management acordó el management de figuras como el ruso Andrey Rublev -6° del ranking- y el austríaco Dominic Thiem, así como la ucraniana Elina Svitolina y la rusa Daria Kasatkina.

Por otra parte, la parte de fútbol de Kosmos se enfocó y adquirió el paquete mayoritario de acciones del FC Andorra, en Segunda División. A ello se suma Kosmos Studio, con documentales que han tenido un importante impacto, y la flamante Kings League, un emprendimiento que combina fútbol 7 y videojuegos que ha producido ruido mediático y ha sumado miles de seguidores, de la mano del reconocido streamer Ibai Llanos.

La hinchada argentina en el match ante Suecia, en Bologna, por la Copa Davis 2022 Ion Alcoba - Quality Sport Images / Kosmos Tennis

Efectivamente, desde el primer día que se aprobó el nuevo formato, la duda era saber si Kosmos podría capitalizar la inversión prometida (3000 millones de dólares por 25 años), pero fue un mal negocio para todos. En su momento, la Asociación Argentina de Tenis votó a favor de este nuevo tiempo.

“El nuevo formato propuesto es el que el Consejo de Jugadores de la ATP sugirió en 2016. Muchas naciones nos apoyan. Veinticinco millones de dólares irán a las federaciones para el desarrollo del tenis cada año y 20 millones de dólares irán para los tenistas”, apuntó en agosto de 2018, optimista, David Haggerty , presidente de la ITF, a la agencia AFP. Para lograr la aprobación de este ambicioso formato de Copa Davis se debió alcanzar los dos tercios de los votos. Hubo gente en contra. No fueron pocos los dirigentes que tenían temor de que si el “negocio” no funcionaba, la firma Kosmos se marcharía pronto y dejaría un gran daño en la competencia, a la que muchos ven en decadencia y hasta obsoleta. Fue lo que ocurrió.

Para asegurarse de que ello no suceda, la ITF le exigía al grupo inversor que debía depositar una gran mayoría de los US$ 3000 millones en una cuenta de garantía de cumplimiento. Piqué, un hombre hábil para los negocios, estaba convencido de que sería un éxito, y tenía el respaldo de Hiroshi Mikitani, director de Rakuten, la empresa japonesa de comercio electrónico que patrocina la camiseta de Barcelona.

