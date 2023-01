Nuevo impacto del automovilismo argentino: Agustín Canapino correrá en IndyCar

escuchar

En tres días, el automovilismo argentino provocó golpes de escena en el contexto internacional. La confirmación de que Agustín Canapino se sumará a la temporada de IndyCar con el Juncos Hollinger Racing resultó el epílogo de jornadas intensas, donde los pilotos nacionales se elevaron como protagonistas. Al anuncio del arrecifeño se sumaron el arribo de Franco Colapinto a la Williams Racing Driver Academy y al equipo MP Motorsport de la F.3 de la FIA, y el desembarco de Esteban Guerrieri en el Mundial de Resistencia (WEC) con el Floyd Vanwall Racing Team, donde compartirá asiento con el ex campeón de la Fórmula 1, Jacques Villeneuve, y Tom Dillmann. Tres nombres, tres categorías completamente diferentes y tres nuevas ilusiones para los fanáticos, que tendrán variedad de menú en las pantallas para acompañar las campañas.

“Un honor dar una noticia de alto impacto. El 4 de octubre pasado anunciamos la exhibición del auto de IndyCar en la Argentina y fue un paso, aunque no supimos saber bien la magnitud del paso. Nos llevamos una gran sorpresa y fue más largo y más grande de lo que imaginamos, porque empezaron a darse acontecimientos que permiten hoy estar en la situación en la que estamos. Más allá de la magnitud que pueda significar para cada uno, para mi es muy grande, y destaco a todos los patrocinadores y a la gente. Porque ellos me dieron la herramienta para empujar un poco más. Y lo que vamos a anunciar es histórico: de parte de Juncos Hollinger Racing decimos que Agustín Canapino es parte del equipo como piloto oficial de IndyCar y manejará el auto N°78 para todo el campeonato de 2023. Incluye las pistas normales, los óvalos y las 500 Millas de Indianápolis”, aseveró en una videoconferencia Ricardo Juncos, fundador y propietario de la estructura con sede en Indianápolis, desde los Estados Unidos.

#OnBoard con el IndyCar del @juncosracing en Termas de Rio Hondo 🤩



Tiempo: 1:29.88



Una pista "verde", con setup de exhibición y apenas 2 salidas a pista. Así y todo, por mucho, se hizo el récord del circuito.



¡Impresionante como va la bestia!⚡️ pic.twitter.com/hxf97nFJPh — Agustín Canapino 🇦🇷 (@AgustinCanapino) November 10, 2022

En la sala Pablo Picasso, en el paseo La Plaza, sobre la avenida Corrientes, Canapino escuchó y aunque no era una sorpresa, la emoción le recorrió el cuerpo. Las imágenes que se proyectaron en una pantalla de los triunfos y títulos compartidos con su padre Alberto, que murió en febrero de 2021, a causa del Covid-19, a punto estuvieron de quebrar al piloto. “Es un enorme desafío y un privilegio. Un salto de calidad profesional importante será competir en la categoría más difícil del mundo. Es lo máximo y lo extremo en velocidad en pistas. Será un año de aprendizaje, que me tomaré con mucha calma. Es todo nuevo, hay que aprender y progresar. La meta es ascender de a poco en la temporada para tener una segunda chance. Hay que tomárselo de esa manera”, comentó con madurez el arrecifeño, que agradeció a Gustavo Lemma, ya que abandonará el JP Carreras, la estructura con la que pensaba participar en el Turismo Carretera y en TC Pick-up en 2023. También a Hugo Mazzacane, presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, una categoría que pierde a un protagonista de las últimas definiciones de campeonato, a un tetracampeón.

Los eslabones se fueron engarzando hasta terminar en el anuncio. Como si se tratara del rodaje de una película, escenas que parecían perdidas, inconexas, tenían un hilo. Señales que se certificaron a las 13.28 horas, cuando Juncos oficializó un rumor que se agigantó en las últimas horas: Canapino participará del calendario de IndyCar; resta superar el el rookie test, la prueba de los debutantes -novatos o pilotos de la F.1, lo deben rendir igual- que se realizará en Texas y habilita para correr en los óvalos. “En un ovalo el 90 o 95 por ciento es el auto y el resto es el piloto. Todo pasa rápido, hay que practicarlo, porque se corre a un ritmo constante de 360 km/h durante 25 vueltas y después se desacelera para entrar al pit para cambio de neumáticos y ahí aparecen los problemas. Lo interesante de un óvalo es que la vuelta es de 22 segundos, mientras que en un circuito normal se gira en un tiempo de 2m40s. En una tanda de media hora en una óvalo se aprovecha el trabajo de un día entero en una pista normal”, comentó Juncos, sobre las diferencias y cómo resolverlas para alguien que no tiene el hábito de correr en óvalos, ya que en la Argentina el único escenario con esas características es el de Rafaela y por seguridad se le agregaron chicanas, para reducir la velocidad.

La primera pista para Canapino asomó en septiembre pasado, cuando Juncos y su socio Brad Hollinger formalizaron que presentarían dos autos, a tiempo completo, en 2023. Una operación de expansión. “Mantuvimos nuestras palabras desde el principio de que seguiríamos creciendo y estamos haciendo exactamente lo que planeamos”, relataba entonces Juncos, que a la inyección de las inversiones de Hollinger sumó tecnología, al asociarse con Carlin Motorsport –un gigante británico que participa en IndyCar, F.2, F.3 Europea, F.3 Británica y Eurofórmula Open- que suministrará activos de personal y datos. Por entonces, Benjamin Pedersen y Linus Lundqvist –con beca de campeón en IndyLights para disputar tres fechas en 2023- eran los candidatos a sentarse en la nueva butaca.

La prueba en Sebring y las exhibiciones en los autódromos Oscar y Juan Gálvez y de Termas de Río Hondo, las experiencias de Agustín Canapino con el auto de IndyCar del Juncos Hollinger Racing Twitter @AgustinCanapino

Un mes después, la Argentina recibía luego de 51 años a un auto de IndyCar. Una doble jornada de promoción: un escenario emblemático como el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, y una segunda exhibición en el fantástico circuito de Termas de Río Hondo. Juncos fue el impulsor del proyecto y Canapino el piloto para conducir el auto que durante la temporada 2022 manejó el británico Callum Ilott, un talento que en 2017 fue captado por Ferrari para su Academia de Pilotos. La visita causó revuelo e ilusiones: proyectar una fecha en el calendario de la categoría, como ocurrió con las 300 Millas de Rafaela en 1971, una meta que rápidamente salió a la luz, aunque detrás se escondía otro sueño: concretar el desembarco de Canapino en IndyCar.

Los extremos se unen: Ricardo Juncos y Agustín Canapino, fundador y propietario del equipo Juncos Hollinger Racing, y el piloto arrecifeño durante la exhibición en Buenos Aires Twitter @AgustinCanapino

“Es complejo por una cuestión económica, porque hoy en día no tengo el sponsor. Y el problema es que si firmo a un piloto va a ser para todo el año, porque no tengo un tercer auto para agregar a Agustín en una carrera. Si tuviera el dinero para Agustín, lo subo. Creo que todos quisiéramos eso y yo veo que con 32 años tiene un futuro en la categoría. Es una categoría dificilísima, pero es un piloto inteligente y talentoso: Romain Grosjean, que viene de la F.1, terminó decimotercero en el campeonato en su segundo año. No es fácil, hay que entender eso”, analizaba Juncos, desnudando el pensamiento y advirtiendo que los cuatro títulos de campeón de Turismo Carretera o el bicampeonato de TC2000 que logró Canapino jerarquizan, pero no pesan. La prueba en Sebring, para que el piloto se acostumbrara para girar en las exhibiciones en la Argentina, resultó el puntapié para la fantasía: “Tengo un reporte de 19 páginas sobre Agustín comparándolo con la primera vez en Sebrin de Callum Ilott y en tres curvas fue mejor Agustín”, confesó Juncos, que agregó un dato esencial: el británico realizó toda su carrera en autos de fórmula y llegaba con ensayos en la F.1 y tras disputar tres carrera en IndyCar antes de girar en Sebring, mientras que Canapino siempre manejó autos de turismo. No fue una casualidad que ayer practicara en el autódromo de Buenos Aires con un auto de F.3 Sudamericana que pertenece a Omar El Bacha.

Agustín Canapino, tras la huella de otro arrecifeño en la IndyCar: Norberto Fontana, en 2000, el último piloto argentino en participar en la categoría en una temporada completa Twitter @AgustinCanapino

Las habilidades del arrecifeño no son una sorpresa para Juncos, que en 2018 convocó al piloto para las 24 Horas de Daytona del año siguiente. “Es el sueño de mi vida, literalmente. Poder manejar esa bestia infernal, ese Cadillac que va muy rápido… Me imaginaba algo tremendamente rápido, pero no tanto, aunque después comprendí por qué: el nivel de potencia, de carga aerodinámica, de peso, de neumático… Todo influye. Fue una experiencia fabulosa”, le comentaba Canapino a LA NACION. “En lo personal, son como jugar un Mundial. Se trata de una oportunidad que nunca me hubiera imaginado, pero no debo proyectar más lejos. El automovilismo argentino es de los mejores del mundo, de los más competitivos, y eso muchas veces no se valora. Por eso cuando un piloto tiene la oportunidad en el exterior se destaca. Hay pilotos, lo difícil es armar proyectos”, apuntaba entonces quien en 2023 iniciará una nueva experiencia, un desafío que se mantuvo en secreto y que el anuncio convirtió en realidad.

El domingo Canapino viajará a los Estados Unidos para continuar con la preparación, esa que comenzó hace un mes en el país. “Es intensificar lo que hice para la prueba en Sebring. “No sé cómo ni cuándo volveré, porque es un desafío. Me instalo cerca del taller, a donde voy a ir todos los días porque es mi pasión, lo que me gusta, y porque lo voy a necesitar para aprender un poco más. Quiero trabajar lo más duro que pueda para que este proyecto triunfe. Es deporte, es automovilismo, y siento que mi viejo me está apoyando. Un sueño suyo fue trabajar en EE.UU., de algún modo quiero cumplírselo, porque él me dio todo para que yo pueda estar en esta situación de privilegio”, expuso el piloto, el quinto argentino en la IndyCar, después de Carlos Pairetti, Juan Manuel Fangio Jr., Norberto Fontana y Gastón Mazzacane. “Con Norberto [Fontana], ya estuve hablando y le dije que lo iba a volver loco preguntándole detalles, vivencias. También voy a llamar a Gastón Mazzacane para que me aporte su experiencia”, comentó sobre los dos últimos pilotos nacionales que corrieron en la categoría estadounidense.

Como en TC y TC2000, Chevrolet será el motor con el que correrá Canapino en IndyCar. El chasis es Dallara y en un óvalo la velocidad puede alcanzar los 380km/h. “Es la marca que siempre representé en la Argentina, pero esto excede todo. Seremos un piloto y un dueño argentino compitiendo al máximo nivel mundial, así que siento que no pasa por marca o fanatismo: tenemos que tirar para el mismo lado. Ojalá que toda esta locura termine con una carrera en la Argentina, ese sería el máximo sueño. Veíamos lejano lo que anunciamos hoy, pero sería un sueño llegar a correr en la Argentina con un auto de Ricardo Juncos”, señaló Canapino, que cuando fueron las exhibiciones utilizó las redes sociales para enviarle un mensaje a la categoría: “Hola IndyCar, esto es Argentina y nos encantaría volver a verte.” El mismo deseo envuelve a Juncos, que se marchó del país con la crisis de 2001, pero que todos los años regresa para vacacionar con la familia y que no pierde las esperanzas de ser la punta de lanza de un proyecto para que se corra en el país. “No está en manos de nosotros, pero no sabemos en qué va a terminar. Es lo que más quiero y voy a empujar a full. Cuando empiece el campeonato, hay muchos argentinos viviendo en los EE.UU. y esa presencia ojalá se refleje en los autódromos. La audiencia en la Argentina debería aumentar... Podría ser algo sin precedentes. Debemos mostrarle al mundo y a EE.UU. quienes somos, porque entre todos podemos hacer cosas diferentes y muy locas”.

Agustín Canapino es el protagonista de un nuevo impacto del automovilismo argentino, que enseña pilotos con talento, aunque son pocos los que descubren financiamiento para desandar campañas en el exterior.