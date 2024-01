escuchar

Romel Morales es colombiano. Nació hace 26 años en Villavicencio, la sudeste de Bogotá. Los memoriosos recordarán su paso por el fútbol argentino. En su momento, formó parte de las divisiones inferiores de River, luego pasó a Banfield, y debutó en primera en marzo de 2016, entrando en lugar de Walter Erviti, justamente en un partido frente a River en el Monumental (1-1). Pero no jugó mucho más en el Taladro, y en 2018 emigró muy lejos: su destino fue el PKNS, de Malasia, donde se destacó con 17 goles en 66 partidos. En el mismo país, jugó luego para Malaka United, y desde hace tres temporadas, para Kuala Lumpur. Morales, finalmente, eligió representar a la selección de Malasia. Y este jueves, anotó el tercer gol malayo en un increíble empate 3-3 frente a Corea del Sur, uno de los grandes favoritos, en el 15° minuto de descuento.

“Pasé por Argentina, donde llegué con 15 años, hice inferiores un año en River, en la séptima división, compartí esa temporada con Gonzalo Montiel. Después tuve que volver a Colombia, me contactaron de nuevo de Argentina y me llevó a Banfield, desde los 16 hasta los 19. Debuté en el Monumental, compartí plantel con Erviti, que siempre se portó muy bien conmigo, con Santiago Silva”, contó Morales a ESPN sobre su paso por Argentina. Respecto de su decisión de jugar por Malasia, el volante expresó: “Es una linda experiencia. Llevo ya muchos años jugando aquí, y cuando llegué nunca lo imaginé, pero así es el fútbol y el destino. Se presentó la oportunidad y no pude decir que no. Le tomé mucho cariño al país. Hemos mejorado, hace mucho que no se jugaba la Copa de Asia, y teníamos un grupo muy duro”.

El gol de Morales tuvo varias derivaciones. No le alcanzó a Malasia, que había perdido sus dos primeros partidos. Pero Corea del Sur, con esa igualdad, evitó cruzarse con Japón, uno de los grandes candidatos al título, en los octavos de final de la Copa de Asia. Esa responsabilidad, la de medirse con el seleccionado nipón, quedó para Bahréin, dirigido por el entrenador argentino Juan Antonio Pizzi, que venció a Jordania por 1 a 0 por la tercera fecha del Grupo E y pasó como primero de su zona. El delantero Yusuf le dio el triunfo al conjunto de Pizzi, ex DT de San Lorenzo, Racing y Valencia, a los 34 minutos de la primera parte, en el estadio Internacional Khalifa, en Doha.

Juan Antonio, DT de la selección de Bahréin KARIM JAAFAR - AFP

En un duelo entretenido, parecía que Corea del Sur, con el alemán Jürgen Klinsmann como DT, se quedaba con la victoria cuando el atacante del Tottenham Hotspur, Heung Min Son, anotó el 3-2 a los 49 del segundo tiempo. Pero Morales, a los 60 de la segunda mitad -sí, a los 15 de descuento- estampó el 3-3 definitivo. Entonces, los surcoreanos se enfrentarán en un atractivo duelo con Arabia Saudita, tres veces campeón del torneo (en 1984, 1988 y 1996) y líder del Grupo F, conducida por el italiano Roberto Mancini, que empató sin goles con Tailandia.

Héctor Cúper, conductor del seleccionado sirio KARIM JAAFAR - AFP

Además, de Pizzi, hay otro técnico argentino en carrera: se trata de Héctor Cúper, que llevó a Siria a una histórica clasificación como tercero del Grupo B. Su adversario en la ronda de octavos será Irán, holgado líder del Grupo C, con tres victorias en tres partidos. Y Palestina, que también accedió como uno de los terceros, tendrá como adversario a Qatar, dirigida por el español Tintín Márquez.

Así quedaron los octavos de final de la Copa de Asia

Domingo 28, a las 8.30 (hora argentina): Australia vs. Indonesia (Star+)

Domingo 28, a las 13: Tayikistán vs. Emiratos Árabes Unidos

Lunes 29, a las 8.30: Irak vs. Jordania

Lunes 29, a las 13: Qatar vs. Palestina

Martes 30, a las 8.30: :Uzbekistán vs. Tailandia

Martes 30, a las 13: Arabia Saudita vs. Corea del Sur

Miércoles 31, a las 8.30: Bahréin vs. Japón

Miércoles 31, a las 13: Irán vs. Siria

