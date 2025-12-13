Copa Intercontinental: Flamengo es finalista y ante Paris Saint Germain intentará cortar la hegemonía europea

Con la misma fórmula (pelota detenida y cabezazo) que utilizó para vencer en la final de la Copa Libertadores, Flamengo se clasificó a la definición de la Copa Intercontinental. Dos tiros libres ejecutados por el uruguayo Giorgian de Arrascaeta fueron aprovechados por los zagueros centrales Danilo y Leo Pereira para vencer 2-0 a Pyramids (Egipto) en una semifinal presenciada solo por 8300 personas en el estadio Ahmed bin Ali, de Rayán, Qatar.

Flamengo, con Agustín Rossi en el arco, enfrentará por el título el próximo miércoles a Paris Saint Germain, que como representante de la UEFA (campeón de la Champions League) accedió directamente a la final. El equipo Filipe Luis empezó su participación en los cuartos de final, con una victoria por 2-1 sobre Cruz Azul.

Organizada por la FIFA, esta competencia puso en juego copas subsidiarias de la principal. Flamengo se llevó el trofeo de las Américas contra Cruz Azul y levantó el Challenger contra el rival africano.

Por vencer en las semifinales, Flamengo ganó el trofeo Challenger Hussein Sayed - AP

Este sábado, por la Ligue 1, Luis Enrique reservó a varios titulares en el 3-2 de visitante a Metz. João Neves y Nuno Mendes quedaron en el banco sin ingresar, mientras que Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcolá y Désiré Doué tuvieron minutos en el segundo tiempo. Para enfrentar a Flamengo ya está descartado por lesión Hakimi y se espera por la evolución de Marquinhos y Ousmane Démbelé. En Flamengo, contra los egipcios volvió a ser titular el centro-delantero ecuatoriano Gonzalo Plata, con la expectativa de que Pedro se recupere de una lesión y pueda estar frente a PSG.

El resumen de Flamengo 2 - Pyramids 0

En la final de la Libertadores, Flamengo fue campeón con un córner de Arrascaeta y el cabezazo de Danilo, defensor de 1,84 metros de altura, con pasos por Real Madrid, Manchester City y Juventus. El conjunto carioca viene de obtener el Brasileirão. “Los jugadores están haciendo una temporada espléndida. Hay que valorizar el esfuerzo que están haciendo. Llevamos 75 partidos en el año y siguen demostrando hambre y ambición”, fue el elogio del entrenador para su plantel.

El exlateral izquierdo del Atlético de Madrid ya empezó a palpitar la final: “PSG es el mejor equipo del mundo y nosotros, con toda la humildad, intentaremos ganar y hacer historia". La Copa Intercontinental, que a partir de 2005 pasó a denominarse Mundial de Clubes, torneo que este año tuvo su primera versión ampliada a 32 equipos, con la coronación de Chelsea, tiene una hegemonía europea desde hace más de una época.

De su carrera en el Atlético de Madrid con Diego Simeone, Filipe Luis tuvo un cruce con Luis Enrique, cuando era el director técnico de Barcelona. “En la cancha discutimos, me expulsaron contra su Barcelona, ​​contra Messi, pero hoy puedo ver todo lo que ha logrado. Lo admiro aún más que antes. Creó una imagen maravillosa. Sus equipos tienen una identidad. Los jugadores siguen sus ideas. Es muy difícil hacer lo que él hizo, ganar títulos con diferentes equipos. Siento una inmensa admiración por él", fue el recuerdo de Filipe Luis.

El último campeón de la Conmebol fue Corinthians, en 2012, al superar 1-0 a Chelsea. Para encontrar al último argentino en el primer escalón del podio hay que remontarse al 2003, con el Boca de Carlos Bianchi que superó a Milan en la definición por penales.

Bruno Henrique intenta superar el cruce de Mohanad Lashin Hussein Sayed - AP

Desde 2013, los títulos se los repartieron Bayern Munich (2), Real Madrid (5), Barcelona (final contra River en 2015), Liverpool, Chelsea (2) y Manchester City. Filipe Luis fue protagonista como jugador de Flamengo del cotejo de 2019 ante Liverpool, que se impuso 1-0, con gol del brasileño Roberto Firmino, espectador este sábado de la semifinal. De esa formación de hace seis años se mantiene De Arrascaeta. “Son momentos, clubes y jugadores diferentes, pero la ambición es la misma: ser campeones con la camiseta del Flamengo. Creemos que podemos hacer historia. No será fácil, pero sabemos que tenemos la oportunidad de ganar", expresó el técnico cuando lo llevaron a recordar lo de hace seis años.

El entrenador tendrá la oportunidad de obtener el sexto título con Flamengo, que en 2025 participó en el Mundial de Clubes con una victoria sobre Chelsea en la etapa de grupos y la eliminación frente a Bayern Munich en los octavos de final.

Por avanzar a la final, Flamengo se aseguró un premio de cuatro millones de dólares, mientras que el campeón obtendrá una recompensa de cinco millones.