Gianluigi Buffon apareció sobre el final para salvar a su equipo

La final de la Copa Italia quedó en manos de Napoli, que derrotó por penales a Juventus por 4 a 2. Durante los 90 minutos de la final el conjunto ganador fue un poco mejor, pero a la hora de concretar se chocó contra el enorme arquero que tiene el equipo de Turin: Gianluigi Buffon, el múltiple campeón de 42 años. Además la floja ejecución del argentino Paulo Dybala en la definición, la frustación de Cristiano Ronaldo y también el festejo de Diego Maradona desde la Argentina le dieron color a la consagración napolitana.

Una de las jugadas más determinante del partido tuvo como protagonista al arquero campeón del mundo con Italia. En el primer tiempo, ya había intervenido en dos oportunidades, pero la mejor fue sobre el final del encuentro, en una espectacular doble salvada.

Cuando el partido se moría y el reloj marcaba 47 minutos del segundo tiempo, Napoli tenía un córner a su favor desde la derecha. El remate por parte del zurdo Mateo Politano se fue muy abierto, al segundo palo, pero la pelota encontró a su compañero Nikola Maksimovic, que cabeceó con mucha potencia de pique al piso y contra el palo izquierdo del arco de Gianlugi Buffon que tapó abajo a puro reflejo. Pero la gigante imagen del experimentado guardameta no iba a quedar allí. El rebote le favoreció a Eljif Elmas, jugador de Napoli, y fue otra vez que apareció la figura del arquero de 42 años para ahogarle, sobre la línea, el grito de gol. Gracias a la enorme doble salvada, el encuentro se definió por penales, aunque la alegría igual fue para los napolitanos.

El penal que falló Dybala y la bronca de Cristiano Ronaldo

Tras el 0 a 0 del tiempo reglamentario, la Copa se debía definir por penales. Quien comenzó pateando fue Juventus y en primer lugar se hizo cargo Paulo Dybala. El argentino se paró de zurda, con carrera corta y remató cruzado, pero el arquero de Napoli, Alex Meret, le adivinó la intención y le tapó el disparo.

Luego también iba a errar su compañero Danilo, que pateó por encima del travesaño, mientras que en el equipo campeón todos convirtieron sus penales y fue Arkadiusz Milik el que remató el definitivo para que Napoli grite campeón de la Copa Italia por sexta vez en su historia.

Por otra parte, quien no tuvo un gran partido fue Cristiano Ronaldo. El delantero no fue la figura determinante que solía ser, por ejemplo, en Real Madrid, equipo al que lo llevó a ganar la Champions League en cuatro oportunidades. Esta vez el portugués se quedó masticando bronca por la derrota y por no haber llegado a patear su penal.

La bronca de Cristiano Ronaldo. El portugués no jugó un buen partido y no llegó a ejecutar su penal en la definición Fuente: Reuters

El festejo de Maradona

Con una foto en la que lleva puesta la camiseta del campeón de la Copa Italia y acompañado de la leyenda "Orgoglioso di voi. Forza Napoli!!!" (Orgulloso de vos. Fuerza Napoli), Diego Armando Maradona festejó, a su manera este título. El ídolo que tuvo en los 80 el equipo del sur de Italia siempre recuerda su pasado en el club y la imborrable huella que dejó, y en esta ocasión también manifestó su alegría.