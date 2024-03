Escuchar

La etapa de grupos de la Copa Libertadores 2024 se diagrama este lunes en el sorteo que se realiza desde las 20 (hora argentina) en la sede que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene en Luque, Paraguay, y cinco clubes de a Argentina -River Plate, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Rosario Central y Talleres de Córdoba- están expectantes por saber quienes serán sus rivales.

La ceremonia se transmite en vivo por ESPN, por lo que también se puede ver online en la plataforma digital Star+. Además, el canal deportivo se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play. En todos los casos se requiere ser suscriptor o cliente de un cableoperador para acceder al contenido.

River y Estudiantes de La Plata son dos de los cinco equipos argentinos que compiten en la Copa Libertadores 2024 Fotobaires

Así se hace el sorteo

Los 32 equipos fueron distribuidos en cuatro bombos diferentes de acuerdo al ranking de la Conmebol en diciembre de 2023. Fluminense, por ser el último campeón, es cabeza de serie del grupo A. El resto de los clubes del primer bombo encabezarán las zonas B, C, D, E, F, G y H, y se enfrentarán a un oponente de cada uno del resto de los copones con una excepción: no puede haber dos equipos de un mismo país en el mismo grupo, salvo que uno de ellos provenga de las Fases Previas.

Los integrantes de cada zona se enfrentarán todos contra todos en formato de ida y vuelta -seis partidos para cada uno- y los dos líderes avanzarán a octavos de final. Los terceros, por su parte, pasarán a la misma instancia pero de la Sudamericana. Desde entonces, habrá cruces de ida y vuelta hasta definirse los finalistas para el partido que tendrá lugar el 30 de noviembre en Buenos Aires, con serias chances de que sea en el estadio Monumental.

Bombo 1

Fluminense (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

River Plate (Argentina)

Flamengo (Brasil)

Gremio (Brasil)

Peñarol (Uruguay)

San Pablo (Brasil)

Liga de Quito (Ecuador)

Bombo 2

Atlético Mineiro (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador)

Libertad (Paraguay)

Cerro Porteño (Paraguay)

Estudiantes de La Plata (Argentina)

Barcelona (Ecuador)

Bolívar (Bolivia)

Junior (Colombia)

Bombo 3

San Lorenzo (Argentina)

The Strongest (Bolivia)

Universitario (Perú)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Rosario Central (Argentina)

Alianza Lima (Perú)

Millonarios (Colombia)

Talleres (Argentina)

Bombo 4

Caracas (Venezuela)

Liverpool (Uruguay)

Huachipato (Chile)

Cobresal (Chile)

Palestino (Chile)

Botafogo (Brasil)

Colo Colo (Chile)

Nacional (Uruguay).

Fluminense será cabeza de serie del grupo A por haber ganador el torneo en 2023 Andre Penner - AP

Brasil es el país que tiene más representantes, con siete: Fluminense, Palmeiras, Gremio, San Pablo, Flamengo, Atlético Mineiro y Botafogo. Lo siguen la Argentina, con cinco, y Chile, con cuatro (Colo Colo, Palestino, Huachipato y Cobresal). Ecuador, por su parte, tiene tres (Liga de Quito, Independiente del Valle y Barcelona) al igual que Uruguay (Nacional, Liverpool y Peñarol). Por último, tendrán dos representantes Bolivia (Bolívar y The Strongest), Venezuela (Deportivo Táchira y Caracas), Colombia (Junior y Millonarios), Perú (Alianza Lima y Universitario) y Paraguay (Cerro Porteño y Libertad).

El certamen más importante de Sudamérica a nivel de clubes comenzó en febrero con las etapas preliminares, de la que cuatro clubes accedieron a la etapa de grupos y se añadieron a los 28 preclasificados. Entre los 32 elencos que están en los bolilleros hay cinco de la Argentina, los cuáles no podrán cruzarse entre sí en la etapa de grupos pero tendrán la posibilidad de jugar contra cualquiera de los otros clasificados que se encuentren en bombos diferentes.

River Plate evitará en la primera ronda a Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Gremio, Peñarol, San Pablo y Liga de Quito. Estudiantes, por su parte, no se verá las caras con Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Barcelona, Bolívar ni Junior. Por último, San Lorenzo, Talleres y Rosario Central no podrán enfrentarse a The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira, Alianza Lima y Millonarios.