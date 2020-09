Diego Díaz, Horacio Pagani y los demás periodistas de Superfútbol opinaron sobre cómo será tomada esta edición de la Copa Libertadores disputada en plena pandemia Crédito: captura

Este mediodía en Superfútbol, el programa de TyC Sports que conduce Diego Díaz, se produjo un pasional debate sobre la validez histórica que tendrá esta Copa Libertadores diputada en medio de la pandemia de coronavirus y las dificultades que tienen clubes argentinos para afrontar esta competición.

El experimentado periodista Horacio Pagani dictaminó que la nueva decisión de la Conmebol de permitir listas de jugadores de hasta 50 jugadores por equipo, excepcionalmente por la pandemia de coronavirus, es "una payasada de la Conmebol". "Jugar en estas condiciones es una faltarle el respeto al fútbol y a la historia de los clubes -expresó Pagani-. Es una vergüenza lo que hace la Conmebol. No tiene ningún valor esta copa".

Por su parte, también con una mirada crítica hacia la Confederación Sudamericana, Esteban Edul consideró que "Futbolísiticamente serán engendros los equipos argentinos en esta copa. Cada vez es más complicado todo".

Luego intervino Leonardo Farinella, que hizo una curiosa valoración de cómo será vista la disputa de esta edición del certamen continental. "Es una Copa Libertadores que todo el mundo va a querer ganar, pero tenemos que tener en cuenta que es una copa especial, que tiene que ser vista como la lucha de los pueblos por enfrentar esta pandemia y por mostrar que el deporte tiene un costadito por el que todavía podemos respirar".

El metafísico enfoque de Farinella fue rechazado por Martín Souto. El exconductor de El Aguante argumentó que: "En 2015, cuando fue lo del gas pimienta en la Bombonera, al salir de la cancha la gente sentía que el fútbol se había terminado, me lo acuerdo. Años después, cuando fue la previa de la final de la Libertadores 2018 (que debió jugarse) en el Monumental, yo me acuerdo que amigos hinchas de River en grupos de WhatsApp decían 'No me importa el resultado del partido'. Mentira, después, al ganar River al final, sí importó. Después importa siempre, pase lo que pase. Y esta copa, que supuestamente puede estar viciada de nulidad, si la gana un equipo argentino quedate tranquilo que la van a contar. Así que hay que presentarse de la mejor manera posible, no queda otra. Con 30 jugadores, con 50, suplentes, es así".

Ahí volvió a intervenir Pagani, que participa del programa desde su domicilio por la pandemia. "Pero ¿alguien va a jugar para atrás? -preguntó el barbado cronista-. Todos van a jugar a ganar, es una norma. Nosotros somos periodistas y tenemos que darnos cuenta que esta no es una copa como cualquiera de las otras. La gente puede decir lo que piensa de acuerdo a su camiseta, nosotros tenemos que decir que esto es anormal".

Este comentario motivó la respuesta de Diego Díaz, que al igual que Souto dio su parecer desde la óptica del hincha. "Cuando estemos en la previa de un Boca-Racing o un Boca-River vamos a tratarla con tibieza. 'Che es una copa anormal, no la cubramos tanto, no le demos tanta pelota porque no interesa tanto'. No, el mundo futbolístico va a estar con todos los ojos puestos ahí", dijo el ex-San Lorenzo.

Finalmente, Pagani tomó otra vez la palabra para señalar lo que él considera el deber profesional de los periodista frente a esta Copa Libertadores: "Nosotros no tenemos que mentir, tenemos que decir la verdad, esta es una copa anormal".