Soldano en acción, marcado por Pol Fernández. Detrás, Bou Crédito: Prensa Boca

Pablo Lisotto Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2020 • 01:00

Esta tarde, a las 19, el plantel de Boca se subirá a un vuelo chárter y viajará a Asunción, donde un par de horas después aterrizará. Sin embargo, puede pasar que la delegación aterrice y regrese a Buenos Aires sin salir del aeropuerto Silvio Pettirossi.

LA NACION habló con Gerardo Acosta, asesor letrado del club Libertad, quien expresó su preocupación por el arribo de personas con hisopados positivos de coronavirus. "Es lamentable la situación de Boca, con tantos contagios. Pero existen normas establecidas por las autoridades de salud de Paraguay que se pueden poner en riesgo. Y la postura del club sigue siendo la misma. Lo que planteamos es que no solamente se tienen que respetar esas normas, sino también el reglamento de la Conmebol, que es muy claro al respecto".

Mientras, el ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, declaró que los jugadores con PCR positivo de Boca "son personas que ya están recuperadas".

La historia será larga. En el caso de que finalmente Boca logre llegar a su hospedaje en Asunción y pueda enfocarse en el partido de mañana, con el que reanudará su actividad en la Copa Libertadores, Libertad tiene preparado presentar un reclamo en caso de que el partido se juegue con jugadores con PCR positivo, algo no permitido por las propias reglas de la Conmebol. "Lo que está sucediendo da para pensar muchas cosas que no deberían pensarse", añade Acosta.

Dentro de este contexto, Boca igual se mentaliza en que todo se resuelva favorablemente y mañana por la noche solo se hable de fútbol. Aunque en ese aspecto existe un dato más que causa preocupación: Libertad volvió a jugar de manera oficial el 23 de julio. Lleva desde entonces 11 partidos disputados y está segundo en el campeonato paraguayo. Ese ritmo de competencia que ya poseen los conducidos por Ramón Díaz, Boca recién comenzará a reencontrarlo desde mañana y durante la acción de un partido que puede ser condicionar su futuro en la competencia: si pierde, quedará a 5 puntos del líder del Grupo H, con otros 9 por jugarse.

En el caso del DIM y de Caracas la situación es más parecida a la del Xeneize. El equipo colombiano se entrena en grupos desde mediados de julio y los de Venezuela desde el 24 de junio. pero ambos volverán a jugar de manera oficial esta noche (se enfrentan desde las 21, en Medellín).

Wanchope Ábila se desgarró y estará tres semanas lejos de las canchas Crédito: Prensa Boca

Además del aspecto futbolístico, en Boca también jugará, y fuerte, lo psicológico. El estallido de la burbuja sanitaria realizada en Ezeiza resultó un caos: hace más de dos semanas apareció un brote masivo de contagios. En etapas. Primero, fueron 14 casos confirmados. El 2 de septiembre, Boca comunicó oficialmente que los positivos habían aumentado a 18. Y cuatro días más tarde, extraoficialmente ya se sabía que los jugadores afectados eran 22. En efecto, hay un grupo que aún no cumplió el lapso esencial de recuperación y, como se indica, todavía puede transmitirle el virus a otros.

La tensión provocada por la lluvia de positivos ya pasó factura: Ramón Ábila sufrió un desgarro en el recto anterior del muslo izquierdo que lo marginará de las canchas por al menos tres semanas.

A esto se suma el ida y vuelta protocolar vinculado al escenario de pandemia. Tanto Conmebol como el ministerio de Salud de Paraguay levantaron el pulgar para con los jugadores boquenses que sean positivos de Covid-19, pero que ya no contagien por haber realizado los correspondientes 14 días de aislamiento, puedan viajar a Asunción. Sin embargo, no hay vía libre para todos los futbolistas. La entidad madre del fútbol sudamericano ya le entregó a la directiva xeneize los nombres que no podrán subirse al avión.

Conmebol le notificó ayer a las autoridades boquenses que Mauro Zárate, Julio Buffarini, Mateo Retegui, Gastón Gerzel (delantero externo) y Renzo Giampaoli (marcador central), hombres que pertenecieron a los últimos grupos de contagios, tienen prohibido sumarse a la delegación que esta tarde emprenderá el viaje a Paraguay. Con una excepción que le da más serenidad al técnico: a Frank Fabra sí lo habilitaron. ¿Por qué? En Boca no saben explicarlo y afirman que todo fue una decisión del organismo sanitario paraguayo. Mientras, Libertad se planta.

El DT Miguel Ángel Russo es un caso aparte. Por su condición de doble paciente de riesgo, lo más sensato sería que se preserve, no se exponga a un contagio y siga las acciones de su equipo a distancia, desde Buenos Aires. Sin embargo, será él quien tenga la última palabra. Desde el núcleo de la delegación xeneize le confiaron a LA NACION: "Conociéndolo, va a terminar viajando"

Conforme a los criterios de Más información