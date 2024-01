escuchar

La estadística sostiene al fútbol argentino en lo más alto, con 25 títulos, pero el presente expone otra realidad. La Copa Libertadores se convirtió en un objeto de deseo, en un premio esquivo: se compite y se juegan finales, pero la alegría en el último lustro es solo brasileña, que en el nuevo milenio duplicó en vueltas olímpicas a los criollos. La bandera de Independiente como máximo ganador y de Boca con más presencias en finales revisten honor y prestigio, aunque ninguno de los dos jugará el torneo en 2024: una señal de que la actualidad atropelló al pasado.

River, Talleres, Rosario Central, Estudiantes San Lorenzo y Godoy Cruz, que deberá superar a Colo Colo (Chile) en una eliminatoria para ser parte de la etapa de grupos, son las seis espadas que intentarán cortar con la supremacía que desde 2019 establecieron Flamengo, Palmeiras y extendió Fluminense en 2023. Juntos son dueños del hilo de consagraciones récord: la más extensa de un país en el certamen más importante que organiza la Conmebol.

La juventud de Valentín Barco y la experiencia de Ganso, duelo en la final de la Copa Libertadores 2023 en el estadio Maracaná; Boca jugó su decimosegunda final y es el equipo que disputó más partidos decisivos en el torneo Aníbal Greco - LA NACIÓN

La Copa Libertadores empezará a jugarse el 7 de febrero del próximo año, con la primera serie de encuentros eliminatorios; el 13 de marzo se conocerá el nombre de los cuatro últimos pasajeros para el sorteo de los grupos, que se jugarán entre el 3 de abril y el 29 de mayo. La Copa América de los Estados Unidos provocará un receso y los octavos de final se disputarán entre el 14 y 21 de agosto.

El cronograma establece que cada mes tendrá una serie de eliminación directa hasta llegar a la final: del 18 al 25 de septiembre, el turno de los cuartos de final; en la semana del 23 al 30 de octubre, las semifinales; la final será el 30 de noviembre y, por primera vez desde que se define en partido único, la sede podría ser un estadio argentino: River aventaja al resto y es el candidato de la organización.

Los equipos de River y Flamengo posan juntos en el estadio Nacional de Lima, Perú, en la final de la Copa Libertadores 2019: con la victoria carioca empezó un ciclo de cinco títulos de los clubes de Brasil Reuters

La gloria deportiva y el premio económico conviven en la competencia que en 2023 aumentó en un 21% los ingresos, respecto al año anterior. Los 32 clasificados para la etapa de grupos embolsarán 3.000.000 de dólares y cada victoria en esos seis juegos se replicará en un extra de US$ 300.000. Llegar a la final equivaldrá a percibir US$ 5.250.000, que se distribuirán del siguiente modo: US$ 1.250.000, por los octavos de final; US$ 1.700.000, por los cuartos de final, y US$ 2.300.000 para los semifinalistas. El equipo que levantó el trofeo en 2023 recibió un cheque de US$ 5 millones -en total fueron US$ 14.150.000 desde el debut- y el subcampeón, US$ 2.000.000. Para las tesorerías argentinas es un dineral, mientras que para los brasileños se ofrece como un buen ingreso: el campeón de la Copa de Brasil, que este año obtuvo San Pablo, cobró alrededor de US$ 20.000.000, casi seis millones más que Fluminense, campeón de la Libertadores.

El dinero resalta el poder económico de los clubes brasileños, que lideran el mercado, pero no es el único punto que valora y fortalece la competición. La organización ayuda: un campeonato de 20 equipos –Brasileirao-, donde juegan todos contra todos, y la Copa de Brasil son las dos aventuras nacionales; en tercer orden aparecen los torneos estaduales. River y Boca son los únicos clubes argentinos que le pulsearon la supremacía: desde la final de 2018, en Madrid, que protagonizaron millonarios y xeneizes –la única con dos representantes argentinos- los de Núñez volvieron a jugar el partido decisivo en 2019, con Flamengo, y Boca este año, frente a Fluminense. Los cariocas festejaron en las dos ocasiones y en sus planteles enseñaban jugadores de elite que optaron por regresar a su país antes de deambular en equipos de segundo orden de Europa: Marcelo, Ganso, Rafinha, Filipe Luis, Gabigol, el arquero Diego Alves…

Néstor Ortigoza ejecuta el penal que significará el triunfo y el título de San Lorenzo en la Copa Libertadores 2014; diez años después la jugará otra vez con el Ciclón, pero desde el rol de dirigente LA NACION

La primera Copa Libertadores, en 1960, tuvo siete participantes y la de 2024 la jugarán 47 clubes. En el último quinquenio, Brasil acortó a dos la diferencia de coronas con la Argentina, que tiene saldo a favor: 25 a 23. Para River, de confirmase que será sede de la final, el trofeo será la meta por excelencia; la salida de Nicolás De la Cruz –a Flamengo-, es una baja sensible, porque el uruguayo fue un jugador que no decayó en su performance a lo largo de la temporada, esa que lo tuvo a los millonarios campeones en la Liga Profesional y con un irregular recorrido futbolístico en la Copa de la Liga, donde cayeron con Rosario Central en las semifinales. Los rosarinos retornarán después de cinco años a la Libertadores, la que jugarán por 13ª vez, siendo el club del Interior con más presencias; Godoy Cruz lo hará por quinta ocasión y Talleres firmará la cuarta aventura.

La formación de Estudiantes que superó 2 a 1 a Cruzeiro en Belo Horizonte y ganó la Copa Libertadores 2009; el Pincha sumó en Brasil su cuarto trofeo en el torneo continental más importante de clubes Prensa Estudiantes

Estudiantes tiene cuatro títulos y recorrerá su decimoséptima experiencia, después de obtener la Copa Argentina; con los retiros de Mariano Andújar y de Mauro Boselli no quedan estandarte de la última conquista, en 2009, bajo el mando del recordado Alejandro Sabella.

San Lorenzo hizo historia en 2014 al ganar la Libertadores y una década más tarde cumplirá con su 18º capítulo. Son dos clubes que transitan diferentes escenarios: el León se ganó el derecho al ser campeón y la conducción –con Juan Sebastián Verón como vicepresidente- sostiene un proyecto; por otro lado, el Ciclón renovó autoridades el 17 de diciembre: Marcelo Moretti es la máxima autoridad, y Néstor Ortigoza, autor del gol de penal que le dio la estrella diez años atrás, ahora seguirá la Libertadores como miembro de la comisión directiva y cabeza del consejo de fútbol.

