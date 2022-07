Copa Libertadores. Estudiantes, de fiesta: aplastó a Fortaleza con una lección de fútbol y ya está en los cuartos de final

LA PLATA.- Estudiantes no podía fallar en su casa. En UNO no podía defraudar. Estudiantes no es un equipo más de la Copa Libertadores: como local, es el de mayor porcentaje de triunfos de toda la historia del certamen. Y no falló. Le arrojó los pergaminos por la cabeza a Fortaleza y lo borró de la cancha. El cómodo 3-0 –por los goles de Manuel Castro (2) y Franco Zapiola– fue un acto de justicia. Una consecuencia lógica.

El conjunto de Ricardo Zielinski ya está entre los ocho mejores del continente y en los cuartos de final enfrentará a otro brasileño: Atlético Paranaense. Para ese desafío faltan unas semanas. Hoy, el Pincha disfruta de este logro. Un premio merecido: desde la ronda previa, eliminó a Audax Italiano y Everton, de Chile; salió primero del Grupo C con cinco puntos de diferencia, y en octavos, superó con comodidad a Fortaleza.

Lo mejor del encuentro

Antes de los festejos, sin embargo, hubo un partido. Un partido que Estudiantes resolvió con solvencia. El elenco platense, decidido y ambicioso, se plantó en campo adversario en el comienzo del juego y obligó al rival a replegarse. Siete minutos tardó el equipo local en generar peligro y nueve en quebrar la resistencia visitante: primero avisó Agustín Rogel con un cabezazo apenas desviado y en la jugada siguiente concretó Castro, quien también ganó de arriba y la colocó en el segundo palo para el 1-0. El estadio tembló, como en cada gol del Pincha en esta Libertadores.

Castro celebra su segundo gol, el 2-0 de Estudiantes JUAN MABROMATA - AFP

Un rato más tarde Fortaleza se quedó con diez jugadores, por una fuerte infracción de Pikachu. Todo parecía a pedir de Estudiantes. De ese tiro libre, incluso, nació un gol de Rogel. Un gol que gritó todo el estadio, pero que el árbitro anuló luego de revisar la acción en el VAR (posición adelantada milimétrica).

Afuera: Ostojich le muestra la roja a Pikachu, fuera de escena; una baja importante para Fortaleza en apenas 20 minutos de juego Ignacio Amiconi - FotoBAIRES

La segunda mala noticia para el Pincha llegó al final del primer tiempo, cuando Mauro Boselli dejó la cancha por lesión. Un golpe duro, que amortiguó con dos tantos a favor al inicio del complemento: el 2-0, otro eficaz cabezazo de Castro; el 3-0, una buena definición del ingresado Zapiola tras un grueso error en la salida del arquero Boeck.

Con el tercer gol se acabó el encuentro. Fortaleza se entregó y Estudiantes se dedicó a disfrutar de la fiesta. Una fiesta doble. En la cancha, una exhibición del conjunto de Zielinski. En las tribunas, el delirio de 30 mil personas.

El abrazo y el festejo de Estudiantes; Fortaleza se derrumbó pronto Ignacio Amiconi - FotoBAIRES

El Pincha, que no empezó bien el semestre en el plano local, necesitaba de una victoria así. Importante. Contundente. Estudiantes está vivo y sueña despierto. Como lo hizo en los años sesenta y como en aquel campeón 2009, con Alejandro Sabella y la Brujita Verón.

El elenco platense está rodeado de brasileños. Es el distinto en la parte alta de la llave de la Libertadores. Lo espera Atlético Paranaense, y si llegase a pasar, se las verá con el ganador de Palmeiras y Atlético Mineiro. Parece un camino imposible; un adjetivo que al Pincha le encanta desafiar. Estudiantes sonríe. Estudiantes es, al menos hoy, Estudiantes de América.