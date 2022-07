Boca: el consejo de Martín Palermo a Darío Benedetto por los penales errados y qué haría si lo llamar Riquelme

La danza de nombres empezó a agitarse en el Mundo Boca luego del despido de Sebastián Battaglia. Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol empezaron a analizar alternativas. Un director técnico que está sin trabajo y es del riñón xeneize es Martín Palermo. El Titán, máximo goleador de la historia de Boca, venía de dirigir y hacer una buena campaña con Aldosivi, pero renunció antes del comienzo de la actual Liga Profesional por diferencias con los dirigentes del club de Mar del Plata.

En un adelanto de una nota que hizo para TyC Sports, le consultaron sobre la posibilidad de ser DT de Boca. Y el excentrodelantero comentó: “Hay que ver... Hay que ser prudente”, sostuvo. Y agregó: “Es cuestión de hablar con Riquelme para saber si uno es compatible con el otro o no, para así poder trabajar juntos. Es un deseo dirigir a Boca. Obviamente lo sueño por el hecho de volver a estar en el club, de volver a trabajar desde otro lugar. Poder trabajar y hacer lo que a mí me gusta. Seguramente llegará ese momento”.

Riquelme y Palermo, y el abrazo posterior al segundo gol de Boca ante Real Madrid en Japón; asistencia del 10 y anotación del 9, por la Copa Europeo-Sudamericana 2000 Reuters - Archivo

Cómo está la relación entre Palermo y Riquelme

En un pasaje le consultaron sobre la relación que mantiene hoy con el presidente del Consejo de Fútbol xeneize: “Volví a hablar para pedirle jugadores para Aldosivi y lo más bien”, expresó Palermo. Luego, rememoró aquel gol suyo con asistencia de Román que festejaron separados: “Fue incómodo ese momento por no haberlo podido festejar con él, por no poder abrazarme con cada uno de mis compañeros. Teníamos distintas formas de pensar, no llegamos a tener una relación de amistad como lo pude hacer y sigo teniendo con Guillermo y Gustavo (Barros Schelotto), con el Pato (Abbondanzieri), con (Diego) Cagna. Con ellos mantengo un contacto más fluido”.

El programa Líbero le hizo la entrevista a Palermo antes del despido de Battaglia, pero posterior a los penales errados por Darío Benedetto ante Corinthians, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. “¿Qué le diría a Benedetto?”, le preguntaron y el ex entrenador de Godoy Cruz dijo: “Desde el apoyo, desde el respaldo... a no mucho más. Porque a veces uno como que no quiere que le digan muchas cosas en el momento. Es como que querés hacer tu duelo, tu momento de lo que te pasó, de lo que viviste, de lo que significó lo que le tocó vivir”.

El penal fallado por Benedetto en la definición por penales ante Corinthians, por Copa Libertadores. Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Cabe destacar que Palermo, entre tantas cosas positivas que le tocó vivir en su carrera, también estuvo la marca negativa en la Copa América de 1999 en Paraguay, cuando con la selección argentina dirigida por Marcelo Bielsa erró tres penales en un mismo partido, ante Colombia. Benedetto falló dos, uno durante los 90 minutos y el restante en la definición tras dos igualdades sin tantos, en Brasil y la Bombonera.

Palermo respaldó a Benedetto y además recordó una anécdota vivida con Carlos Bianchi en 1999. “Los penales los erran los que los patean. Los que no patean, no los erran porque no tienen la valentía de asumir esa responsabilidad. He visto muchos. En cuanto les mirás las caras para ver quién patea, agachan la cabeza y no hacen frente a una situación que es parte del fútbol. Cuando volví de la Copa América, lo primero que me dijo Carlos (Bianchi) fue ‘Mirá que conmigo vas a patear los penales’. Fue el mayor respaldo que sentí en ese momento. Después va en uno si se siente seguro, si prefiere dejar pasar un tiempo. Con el Pipa es lo mismo. Si mañana tiene que patear un penal, yo le digo andá y patealo de nuevo”.