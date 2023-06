Copa Libertadores: la Conmebol suspendió a un jugador de Fluminense que dio positivo en el partido contra River

escuchar

Este lunes, la Conmebol anunció la decisión de suspender temporariamente al defensa Manoel, del club Fluminense. La decisión de la entidad que rige el fútbol en Sudamérica llegó tras conocerse que en el control antidopaje realizado por el defensor tras la victoria por 5-1 del ‘Flu’ sobre River, por la tercera fecha de la Copa Libertadores, dio positivo por la supuesta presencia de la sustancia ostarina en su sangre.

La entidad programó una audiencia para el 28 de junio próximo, en la que se analizará su situación. En un comunicado, el club afirmó que “puso a disposición a su departamento legal para asistir al jugador en su defensa”. Por lo pronto, el futbolista solicitó la contraprueba de la muestra.

Una imagen de la dura derrota que sufrió River en el Maracaná frente a Fluminense, en la tercera fecha de la Copa MAURO PIMENTEL - AFP

Manoel se presentó al examen antidopaje luego del partido en el que los tricolores golearon por 5-1 a River en el Maracaná, pero vale destacar que el defensor no jugó el encuentro, ya que permaneció en el banco de suplentes. Por esta suspensión, el jugador podrá seguir entrenándose, pero no podrá hacerlo en las instalaciones del club.

A partir de este hecho, la pregunta que surge es si River podría pedir los puntos de esa derrota. Pero la respuesta inmediata es no, porque el reglamento de la Conmebol no contempla la posibilidad de que un conjunto pierda los puntos por un caso positivo, pues se entiende que se trata de un caso aislado y no de algo masivo. Pero mientras tanto el futbolista no podrá jugar, al menos de manera provisoria, y se perderá al menos el cotejo de la sexta y última fecha contra Sporting Cristal, a jugarse el martes 27 en el Maracaná, en el que Fluminense tratará de sellar su clasificación a los octavos de final, además de dos partidos del Brasileirao.

La ostarina es considerada como un agente anabólico dentro de la lista de sustancias y métodos prohibidos de la WADA, la entidad mundial que regula la lucha contra el doping, y se le conoce como un modulador hormonal que actúa principalmente para aumentar la masa muscular. A partir de 2008 la ostarina ingresó en la lista de sustancias prohibidas por actuar de manera similar a los esteroides, pero con menos efectos secundarios, y se la considera como elemento de dopaje dentro y fuera de las competencias.

