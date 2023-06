Eurocopa 2024: el escándalo de Saka, la tremenda patada a la cabeza, la lesión de un jugador de Boca y el escándalo belga

escuchar

La nueva jornada de las eliminatorias para la Eurocopa de Alemania 2024, no descubrió sorpresas en los resultados, aunque sí ofreció diferentes situaciones que viajaron desde el asombro a la admiración, pasando por la frustración. La goleada 7 a 0 de Inglaterra sobre Macedonia del Norte no causó aturdimiento, aunque Buyako Saka anotó un triplete, el primero con la camiseta de la selección.

El delantero de Arsenal dejó su sello en cada festejo: el primero, de derecha y colocando la pelota en el ángulo superior izquierdo, después de un movimiento colectivo que incluyó varios pases; continuó la saga con la perla de la tarde, al controlar un pase largo de Alexander-Arnold y castigar, de zurda y desde fuera del área; cerró la fajina como delantero centro, luego de una habilitación de Harry Kane.

El show de Saka ante Macedonia del Norte

Pero, además del destacado juego de Saka, el capitán Kane anotó un doblete -abrió y selló el resultado- y acumula 12 encuentros de eliminatorias dejando su huella. El cotejo no se inició de la mejor manera para el astro de Tottenham: protagonizó un fortísimo choque de cabeza con el defensor macedonio Stefan Ristovski, en el que se llevó la peor parte y debió abandonar por unos minutos el campo, a causa del profundo corte en el cuero cabelludo.

También Marcus Rashford se sumó las curiosidades: el atacante de Manchester United rompió una serie negativa de los futbolistas de su club con la selección en Old Trafford, ya que desde 2001 que ninguno convertía. El último fue David Beckham, ante Suecia. Y la estadística señalará que el gol de Kalvin Phillips -el sexto de Inglaterra- fue el primero con la camiseta nacional del centrocampista de Manchester City.

Harry Kane, autor de los goles que resultaron la apertura y el cierre del triunfo 7 a 0 de Inglaterra sobre Macedonia del Norte, por las eliminatorias de la Eurocopa 2024 Alessandro Garofalo - LaPresse

Con la goleada, Inglaterra se mantiene a paso firme en el Grupo C, donde lidera con puntaje ideal, luego de cuatro encuentros. El nuevo escolta es Ucrania, que superó por 1 a 0 a Malta, y tercera asoma Italia, que no tuvo actividad porque definió el tercer puesto en la UEFA Nations League frente a Países Bajos.

Francia, de la patada a Griezmann a los penales de Mbappé

También Francia marcha con puntaje ideal en el Grupo B y ahora se quitó de encima a Grecia, que es el perseguidor. En un Stade de France completo, Les Bleus marcaron siempre el pulso del partido, que se decantó por un penal. La falta que originó la pena máxima resultó de una tremenda patada que Konstantinos Mavropanos le dio en la cabeza a Antoine Griezmann -jugó el resto del cotejo con un vendaje- y que le valió apenas una amonestación de parte del árbitro español Antonio Mateu Lahoz. Para el controvertido colegiado valenciano fue la despedida como árbitro profesional.

Kylian Mbappé se encargó de la ejecución y el remate, de derecha y cruzado, fue rechazado por el arquero Oddiseas Vlachodimos, aunque la acción se repitió porque Mavropanos invadió el área. El capitán y jugador de Paris Saint-Germain recobró el tiro, cambió la esquina y la pelota fue inalcanzable para el guardavalla.

Con la conquista, Mbappé suma 40 goles con Francia, y solo el húngaro Ferenc Puskas logró esa marca con una selección europea siendo más joven. Igualmente tuvo su dato estadístico favorable: desbancó a Just Fontaine como máximo anotador en una temporada. Mbappé acumuló 54 entre Les Bleus y PSG, mientras que el máximo artillero en una Copa del Mundo -13 en Suecia 1958-, había señalado uno menos.

La victoria de Armenia repercute en Boca

Con un agónico gol de Tigran Barseghyan, en el primer minuto de descuento, Armenia superó 2-1 a Letonia, por el Grupo D, que lidera Turquía. En el seleccionado armenio que dirige el ucranio Oleksandr Petrakov se alistaron Lucas Zelarrayán -el cordobés de Columbus Crew, de la Major League Soccer- y Norberto Briasco, que debió ser reemplazado por lesión en el primer tiempo. El atacante, de 27 años, chocó con el defensor letón Daniels Balodis y se quedó en el piso tomándose el tobillo izquierdo. Todo parecía un susto, cuando se reincorporó y caminó algunos pasos, aunque ante la dificultad para apoyar el pie volvió a desplomarse con evidentes muestras de dolor en su rostro, por lo que el árbitro eslovaco Peter Kralovic detuvo el encuentro para que lo asistan.

El gesto de dolor de Norberto Briasco, que fue reemplazado a los 33 minutos del primer tiempo en el partido entre Armenia y Letonia Twitter

Briasco fue reemplazado a los 33 minutos de la primera etapa por Vahan Bichakhchyan y su lesión ahora preocupa a Boca, que este jueves se medirá con Godoy Cruz, en Mendoza, por la Liga Profesional, y el 29 de junio cerrará su participación en el Grupo F de la Copa Libertadores, ante Monagas (Venezuela). Los xeneizes ya se clasificaron para los octavos de final y hasta perdiendo podrían asegurarse el primer puesto.

Bélgica, envuelta en controversias

Las peleas internas fueron noticia en la previa del partido que dejó a Bélgica fuera del Mundial de Qatar 2022. El capitán Jan Vertonghen y el referente Kevin de Bruyne quedaron enfrentados. Uno de los futbolistas que compareció ante los medios en la conferencia de prensa antes del partido decisivo con Croacia fue el arquero Thibaut Courtois, que no desmintió las controversias, aunque sostuvo que seguían siendo una familia y hasta señaló que de descubrir al topo que filtró la información sería despedido del grupo. Ahora, el arquero de Real Madrid fue quien desató el escándalo ahora con la delegación en Tallín, a la espera del encuentro con Estonia, por el Grupo F, donde los Diablos Rojos marchan como escoltas de Austria.

Thibaut Courtois, eje de la polémica en Bélgica: el arquero desmintió las razones que ofreció el seleccionador Domenico Tedesco sobre el abandono de la concentración en Tallín KENZO TRIBOUILLARD - AFP

El guardavalla abandonó la concentración y la razón del alejamiento es el motivo de la polémica. “Los médicos de Real Madrid y de la asociación se pusieron en contacto y vieron las imágenes de los estudios y en base a eso se decidió darle descanso”, comentaron desde el entorno del guardameta. Sin embargo, el seleccionador Domenico Tedesco ofreció una razón muy diferente y radicó en el enojo de Courtois por no llevar la cinta de capitán en el empate 1 a 1 con Austria, el sábado 17 de junio.

El entrenador, ante la ausencia de De Bruyne, eligió al delantero Romelu Lukaku para que llevara el brazalete. “Juntos decidimos que Romelu sería capitán con Austria y Thibaut, contra Estonia. Pero después del partido del sábado quiso hablar conmigo y dijo que se iba a casa, porque estaba decepcionado y se sentía ofendido. Es el mejor arquero del mundo y lo quiero como arquero y como persona, porque tenemos una buena relación. Para mí eso no cambió, pero él tomó una decisión difícil”, apuntó Tedesco, que no deseó hablar de posibles sanciones.

Romelo Lukaku, el capitán de Bélgica ante Austria; el delantero fue elegido para llevar el brazalete por el seleccionador Domenico Tedesco Martin Meissner - AP

Courtois contestó en las redes sociales y contrapuso las palabras del seleccionador. “No es la primera ni la última vez que hablo con un entrenador sobre estos temas, pero esta es la primera vez que alguien decide contarlo en público. Estoy profundamente decepcionado con esto, pero quiero dejar claro que las valoraciones del entrenador no encajan con la realidad”, encabezó el arquero.

Luego comentó: “Ser o no ser capitán de la selección no es ni un capricho ni una decisión al azar, debe ser su decisión y eso es lo que traté de transmitirle. Lamentablemente, no logré mi propósito. Pero insisto en que en ningún caso exigí nada y que hablé con mi compañero Romelu Lukaku para aclarar cualquier circunstancia relacionada con esta situación. Al mismo tiempo, quiero dejar en claro que no tuve ninguna discusión sobre cualquier tema similar con cualquier compañero, como se afirmó”. Los Diablos Rojos no tienen paz.

LA NACION