Miguel Ángel Russo se mostró feliz por la clasificación a los octavos de final Crédito: REUTERS / Agustin Marcarian

Boca logró su primer objetivo: la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Además, en la próxima jornada, frente a Caracas, tendrá la posibilidad de asegurarse el primer lugar del Grupo H. Luego del empate sin goles frente a Libertad, el técnico Miguel Ángel Russo, Lisandro López y Eduardo Salvio coincidieron en la falta de gol, pero se mostraron conformes por la clasificación.

El entrenador de Boca, que no había podido acompañar al equipo en los triunfos conseguidos como visitante ante Libertad e Independiente Medellín, se refirió a la igualdad y a otros temas. "Boca buscó, intentó, creó muchas situaciones de gol y el arquero del rival [el uruguayo Martín Silva] fue importante. Un equipo que genera situaciones de gol, genera juego, sino no lo logra. Podemos jugar con un volante más. Depende de las circunstancias y las formas", manifestó en primer término sobre el rendimiento del equipo.

Russo dirigió en la cancha a Boca por primera vez tras la reanudación Crédito: Agustin Marcarian / Pool via AP

Lejos de entrar en polémicas por la falta de gol, se mostró conforme con lo que dejó el equipo, pero dejó en claro que todavía debe haber ajustes. "Estoy conforme con el equipo, sé que tenemos que seguir mejorando. Los jugadores tienen un gran sentido de pertenencia, han superado momentos muy difíciles. Comenzamos a jugar cuando fuimos a Paraguay no de la mejor manera. Toca acomodarnos a lo que viene. Estoy contento porque elevamos niveles".

Además, el DT manifestó que, respecto a los refuerzos, dijo que por el momento no necesitan salir a buscar de inmediato algún jugador: "La idea es seguir buscando lo que necesitamos, dentro de nosotros mismos". También aclaró: "Somos un equipo inteligente y fuerte, sufrimos mucho antes de la vuelta al fútbol, pero lo hemos superado y logramos la clasificación, eso es bueno. Buscamos lo mejor en todo octubre, ponernos bien y esperar los octavos de final" cerró.

Otro de los que habló tras el partido fue Lisandro López. El defensor volvió luego de casi ocho meses sin jugar, y se mostró feliz por haber tenido su reaparición: "Me sentí bien, vengo entrenando muy bien. Me falta el ritmo futbolístico, que para un jugador es lo más importante".

Lisandro López jugó su primer partido tras casi ocho meses Crédito: Captura de TV

Al zaguero le preguntaron de la posibilidad de que Boca sea campeón y dejó el título más fuerte tras la igualdad. "Boca es candidato", dijo sin dudar y además agregó: "Confío en mis compañeros. Sé la clase de personas que tengo en el grupo y plantel. No tenemos que relajarnos en ningún momento y dar el máximo como jugadores y equipo".

Eduardo Salvio, uno de los que se viene destacando desde la reanudación de la Copa, también dejó sus impresiones:"El primer objetivo está cumplido. Hay que darles las felicitaciones al equipo por todo lo que pasamos, los obstáculos que tuvimos. Esto es grandeza. Hay que seguir trabajando porque queda mucho. Vamos por buen camino".

El Toto, uno de los goleadores de la era Russo, también se refirió a los errores que Boca tuvo en la definición: "Tuvimos un par de mano a manos muy claros, un equipo como Boca no tiene que perdonar tantas chances, hoy no tuvimos tanta suerte", manifestó en primer lugar el Toto. Luego agregó: "Hay que seguir trabajando en la definición y en otros aspectos del juego. A veces llegábamos y no éramos tan claros en el último tramo del ataque. Estamos creciendo de a poco".

En cuanto a lo que viene y con el pasaje a octavos, Salvio dejó en claro que el equipo debe seguir preparándose: "El equipo fue de menos a más. Nos tocaron tres partidos complicados; tenemos que ir agarrando más ritmo. Lo venimos cumpliendo bien".

