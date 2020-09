La aparición de 19 casos de coronavirus en Boca obligó al club a suspender la burbuja sanitaria que se realizaba en Ezeiza. El jueves, el plantel volverá a ser hisopado. Crédito: Prensa/Boca

Los positivos en las burbujas de River y Boca no cambiaron la planificación de la Conmebol. La Copa Libertadores mantiene su regreso para la semana del 15 de septiembre, una fecha escrita con marcador indeleble. Desde Luque, donde está emplazada la sede de la entidad, entienden que los protocolos aprobados por los diez países, sumados a las modificaciones reglamentarias que permiten inscribir hasta 15 futbolistas nuevos de cara a la reanudación, son herramientas suficientes para paliar cualquier brote de coronavirus que pudiera aparecer.

Cinco de los 11 países con más contagios son sudamericanos: Brasil (segundo), Perú (quinto), Colombia (séptimo), Argentina (décimo) y Chile (undécimo). Pero por más que las cifras sigan en ascenso, Conmebol remite a los protocolos. Y recuerda que "no tiene nada que ver" con las burbujas sanitarias ejecutadas por Boca y River (y descartadas por Racing y San Lorenzo). En la confederación dicen que no hubo ningún pedido del club xeneize para postergar su regreso a la competencia, previsto para el jueves 17 y frente a Libertad, de Paraguay. "Nadie llamó ni solicitó nada", confirman las fuentes.

Flamengo, último campeón de la Copa Libertadores, tratará de mantener el título cuando el torneo se reinicie dentro de dos semanas. Fuente: Reuters

En Luque se remiten al calendario previsto para los próximos días: "Hasta el 10 de septiembre los clubes tienen tiempo para agregar diez futbolistas a la lista de 30 que habían presentado originalmente. Y hasta el 12 pueden modificar cinco nombres más de la nómina original. Así, podría haber hasta 15 nombres nuevos por equipo", justifican. También son conscientes del antecedente negativo que generaría un partido resuelto por walk-over por no presentación de un equipo con mayoría de futbolistas enfermos de coronavirus.

"Tenemos plena confianza en el protocolo y creemos que va a funcionar", insisten desde Paraguay. De todas formas, saben que ningún documento es garantía para frenar la expansión del virus. "Claro que habrá positivos. La enfermedad está en todos lados. En Paraguay hubo entre uno o dos casos por equipo luego de la reanudación, aunque con un protocolo más laxo que el nuestro", admiten. En este sentido, será fundamental el llamado "representante o agente de salud": es el "responsable de higiene y buenas prácticas COVID-19", según reza el reglamento aprobado por la Conmebol.

Un brote de coronavirus (19 positivos) obligó a Boca a suspender los entrenamientos en la burbuja sanitaria de Ezeiza. En la foto, Ramón "Wanchope" Ábila. Crédito: @BocaJrsOficial

El agente de salud funciona como una especie de auditor en temas relacionados con el coronavirus. Entre otras funciones, tendrá que "intervenir en el caso de infracciones y/o malas prácticas". Desde Luque confían en que estos representantes de salud contribuyan a que las delegaciones visitantes cumplan con las normativas vigentes, sobre todo en los estadios donde deben jugarse los partidos.

Los jugadores de River hacen ejercicio en grupo y con distanciamiento social en la burbuja sanitaria del equipo, en Ezeiza. Crédito: Prensa/River

River aportó una buena noticia: los hisopados realizados el lunes dieron todos negativos. Boca, con 14 jugadores y 5 auxiliares contagiados, aguardará hasta el jueves para hacer nuevas pruebas. Hasta ese momento, todo el mundo permanecerá aislado. Como corresponde, hubo una comunicación del médico del plantel con la comisión médica de la Conmebol. El entrenador del equipo, Miguel Ángel Russo, está en su domicilio desde la semana pasada. Según contaron fuentes al tanto de la burbuja xeneize, siempre se trasladó en su auto y respetó todas las medidas de prevención a rajatabla: por sus antecedentes oncológicos integra el grupo de riesgo.

El presidente de Libertad de Paraguay, en tanto, se solidarizó con Boca y se mostró a favor de que la Copa Libertadores no regrese. "Si me preguntás a mí, te digo que no es lo más recomendable que se juegue. Desde el punto de vista humano y médico, yo digo: 'Suspendamos. No vamos a poner en riesgo la vida de nadie", dijo el médico Rubén Di Tore en declaraciones a TyC Sports. Y agregó: "Lo único que deseamos es que las contrapruebas que se hagan sean negativas y que el equipo de Boca esté en las mejores condiciones posibles para poder desarrollar el partido. No nos gustaría tener alguna ventaja desde el punto de vista sanitario".

La Conmebol, tal como hizo hace unas semanas cuando fijó las fechas para el retorno de la competencia, se atiene a que lo hará con protocolos aprobados y consensuados con autoridades sanitarias de los clubes y de los diferentes países. Y habla, también, de las necesidades de los clubes: hubo algunos que intentaron recibir por adelantado el dinero correspondiente a los octavos de final. Pese a que la competencia se frenó en marzo por la pandemia y cuando apenas se había disputado la mitad de...la fase de grupos.

Panorámica de los jugadores de Boca haciendo ejercicios con distanciamiento social en la burbuja que el plantel realiza en Ezeiza. La aparición de 19 casos positivos de coronavirus obligó a suspenderla. El jueves, el plantel será hisopado. Crédito: Prensa/Boca

"Lo que estamos haciendo es intentar que la industria del fútbol vuelva a abrirse. Habrá nuevos contagios y tendremos casos positivos. Pero si las normativas se respetan tal como están escritas no tiene que haber brotes ni entre las delegaciones ni en los países que reciban a los planteles", aseguran desde Paraguay. En dos semanas, a la Copa Libertadores le llegará la hora de la verdad. Y la mirarán incluso desde Suiza: la FIFA monitorea el operativo retorno de la Libertadores, un banco de pruebas para el comienzo de las Eliminatorias, previsto para octubre.