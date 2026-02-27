Lanús festeja con invitados: el campeón de la Recopa venderá entradas para hinchas de Boca

Lanús recibirá a Boca en el estadio Néstor Díaz Pérez con público visitante el próximo miércoles desde las 21, un partido correspondiente a la fecha siete del Torneo Apertura, . Según confirmaron Aprevide y el propio presidente del reciente campeón de la Recopa, Nicolás Russo, estarán a la venta 10 mil entradas para los simpatizantes xeneizes a 100 mil pesos cada una.

El presidente habló hoy con los medios sobre el tema desde Río de Janeiro, donde anoche su equipo venció a Flamengo en la revancha de la Recopa, que conquistó. “Si se aprueba en comisión directiva, seguramente va a haber un sector preferencial para Boca, que son 10 mil entradas a 100 mil pesos cada una”.

"SEGURAMENTE HAYA 10 MIL ENTRADAS PARA BOCA. TENEMOS BASTANTE AVANZADO CON SEGURIDAD Y AFA". Nicolás Russo sobre la presencia de hinchas xeneizes en La Fortaleza el próximo miércoles.



También aclaró: “Lo tenemos hablado y bastante avanzado con la Seguridad y AFA. La cancha de Lanús es segura, estamos acostumbrados a jugar con cancha llena y en este caso se da un marco especial. Si bien primero jugamos contra Defensa y Justicia en Florencio Varela, los jugadores se mostrarán públicamente por primera vez en cancha de Lanús contra Boca. Esto es muy profesional y necesitamos recaudar”. El equipo de Mauricio Pellegrino viene de ganarle una final inolvidable aFlamengo: lo venció por 3-2 en el estadio Maracaná y levantó la Recopa Sudamericana por primera vez en su historia.

Además, el dirigente brindó algunos detalles de por qué necesitan recaudar: “No hicimos ventas (de jugadores) desde hace un año y pico, sostuvimos el plantel, en junio nos reforzamos con Castillo y ahora con Petroli, Sepúlveda y Guidara, tres jugadores de un nivel importante que jerarquizan al plantel. Queremos seguir ganando cosas y seguramente no habrá ventas por diferentes razones, pero a los jugadores hay que pagarles. Sostener al club no es fácil”.

Lanús quiere mantener al plantel campeón de la última Sudamericana y, más reciente, de la Recopa, de cara a la Copa Libertadores MAURO PIMENTEL - AFP

Sobre los permisos de la AFA, ayer por la noche en el estadio Maracaná Nicolás Russo estuvo sentado viendo el partido junto al presidente Claudio Chiqui Tapia, tal como había ocurrido en la final de la Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Asunción. En tanto, la Aprevide ya había autorizado llevar público visitante anteriormente a las parcialidades de Huracán y Racing en la cancha de Banfield en este campeonato.

El Xeneize, por su parte, podría tener hinchada fuera de la Bombonera después de casi siete meses, cuando visitó a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Esa noche, fue derrota por 2-1. Antes, en agosto, los hinchas del conjunto azul y oro dijeron presente en el Malvinas Argentinas de Mendoza frente a Independiente Rivadavia.

La última vez que los hinchas de Boca visitaron la cancha de Lanús, hay que remontarse al 23 de septiembre del 2012, que fue victoria Granate por 2 a 0, goles de Mario Regueiro, que luego se iría expulsado, y Diego Valeri.

Cabe destacar que, previo a este encuentro, Boca recibirá este sábado a Gimnasia de Mendoza por la octava jornada del Apertura (arrancará a las 17:45 en la Bombonera). En tanto, Lanús visitará el domingo a Defensa en Florencio Varela a partir de las 21:30 (el Granate también tiene postergado su partido contra Argentinos Juniors en La Paternal).