Copa Libertadores: qué necesitan Boca y River para avanzar a los octavos de final y los argentinos que ya están clasificados

La semana de la quinta fecha de la etapa de grupos de la Copa Libertadores tuvo grandes resultados en general para los equipos argentinos: cuatro de los seis participantes de nuestro país ya se aseguraron sus pases a los octavos de final, otro dio un gran paso, y el restante debe saber aprovechar un resultado favorable para tratar de seguir en carrera.

Los clasificados son Racing, que venció a San Pablo por 1-0 en Brasil; Defensa y Justicia, que logró un magnífico 4-3 sobre Palmeiras, el campeón, en San Pablo; Argentinos Juniors, que no jugó pero resultó beneficiado por la derrota de Universidad Católica, de Chile, en Uruguay contra Nacional por 1-0, y Vélez Sarsfield, que primero derrotó a Unión La Calera por 2-1, y luego se vio beneficiado por otro resultado. River llegaba complicado por varios factores a su duelo con Santa Fe, pero salió adelante, y en una noche para la historia, se impuso por 2-1 y está muy cerca de avanzar. Boca tendrá su oportunidad en la noche del jueves, aunque todavía no podrá asegurarse el pasaje hasta la última jornada.

Racing, adentro en el Grupo E

En su mejor momento en un buen tiempo, Racing, semifinalista por la Copa de la Liga Profesional (se enfrentará el domingo con Boca), lidera el grupo E con 11 puntos, y un mero empate con Rentistas (3), de Uruguay, en Avellaneda el próximo martes, o una derrota o una caída de San Pablo (8) contra Cristal (4), de Perú, le garantizaría incluso la primera posición en la zona.

El festejo de la Academia ante el San Pablo de Crespo Fotobaires

Últimos partidos

Martes 25/5 a las 21.30: Racing vs. Rentistas.

Martes 25/5 a las 21.30: San Pablo vs. Cristal.

Defensa y Justicia, segundo en la A

El asombroso Defensa y Justicia, tras el inolvidable 4 a 3 conseguido en la última jugada frente al defensor de la corona en Brasil, ya sabe que terminará como escolta en el grupo A: aunque queda una jornada, en la que recibirá a Independiente del Valle el jueves de la semana venidera, con sus actuales 8 puntos no puede alcanzar al primero, Palmeiras (12), ni ser alcanzado por el conjunto ecuatoriano (4) ni por Universitario, de Perú (4).

Braian Romero, una pesadilla para Palmeiras; el delantero marcó el 4-3 en el Alianz Parque de San Pablo

Últimos partidos

Jueves 27/5 a las 19: Defensa y Justicia vs. Independiente del Valle.



Jueves 27/5 a las 19: Palmeiras vs. Universitario.



Cómo quedó River

River llegó al Monumental cargado de noticias negativas: a los 20 casos de Covid y el rechazo de la Conmebol al pedido de sumar dos arqueros a su lista de buena fe se sumó el triunfo de Junior (2-1) en Río de Janeiro sobre Fluminense, un resultado que lo complicaba en la zona D. Un mal resultado podía hacerlo retroceder al tercer escalón. Pero salió adelante: una ráfaga con goles de Angileri y Álvarez, y después, una actuación épica para sostener a Enzo Pérez como arquero improvisado, en una noche que los hinchas millonarios guardarán para siempre. El equipo de Gallardo quedó primero, y un empate como local el martes próximo ante Fluminense le dará el pasaje y el primer puesto a los octavos de final.

Últimos partidos

Martes 25, a las 19.15: Independiente Santa Fe vs. Junior

Martes 25, a las 19.15: River vs. Fluminense

Argentinos, clasificado por un resultado ajeno

Este jueves, Argentinos Juniors será local ante Nacional, de Colombia, con la tranquilidad y la alegría de saberse ya octavofinalista. Con un partido de menos y 9 unidades encabeza la zona F, y como sus perseguidores Católica (6) y Nacional, de Medellín (5; un encuentro menos), se medirán en la fecha decisiva, al menos uno de los dos no podrá igualar la línea del club de La Paternal. Ya no puede hacerlo el otro Nacional, el uruguayo.

Últimos partidos

Jueves 20/5 a las 19: Argentinos Juniors vs. Nacional (Colombia).



Miércoles 26/5 a las 23: Nacional (Uruguay) vs. Argentinos Juniors.



Miércoles 26/5 a las 23: Universidad Católica vs. Nacional (Colombia).



Boca depende de sí, pero no puede dormirse

Mejor aparece el panorama para Boca, al que le quedan también dos encuentros como local, pero que casi no tiene margen para sorpresas. El 2-1 de The Strongest a Santos dejó con 6 puntos a todos en el grupo C salvo a Barcelona, de Ecuador, que con 9 visitará este jueves La Bombonera. En caso de vencer el conjunto xeneize, tendrá muy allanado el camino hacia la próxima etapa, pero no garantizado; en caso de perder, mantendrá chances pero dependerá mucho de lo que el miércoles próximo haga Santos en Ecuador ante un entonces clasificado Barcelona, más allá de que Boca deberá imponerse a The Strongest, también en Buenos Aires.

Tevez pide silencio; Boca necesita ganar para no complicarse Mauro Alfieri - POOL ARGRA

Últimos partidos

Jueves 20/5 a las 21: Boca Juniors vs. Barcelona.



Miércoles 26/5 a las 21: Barcelona vs. Santos.



Miércoles 26/5 a las 21: Boca Juniors vs. The Strongest.



Francisco Ortega lucha por el balón con Simón Ramírez; Vélez sacó boleto a octavos JUAN MABROMATA - AFP

Vélez, de último a clasificado en tres partidos

No es fácil lograr lo que hizo Vélez. Empezó muy mal la Copa, con dos derrotas que lo dejaban último tras dos fechas y poco margen para mejorar. Pero lo logró. El equipo de Mauricio Pellegrino sumó seis puntos ante Unión La Calera (2-0 en Chile y 2-1 en Liniers), otros tres ante Liga de Quito (3-1), y consiguió la clasificación con una fecha por delante. Flamengo (11) hizo su aporte: el empate 2-2 con Liga Deportiva Universitaria (5) clasificó también a los de Río de Janeiro y dejó afuera a los ecuatorianos. Así, el duelo de la última jornada entre el Fortín y Flamengo en Río será sólo para definir el primer puesto.

Últimos partidos

Jueves 27/5 a las 21: Flamengo vs. Vélez Sarsfield.



Jueves 27/5 a las 21: Liga Deportiva Universitaria vs. Unión La Calera.



