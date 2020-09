Personal de la policía ecológica de la provincia sanitizó el estadio de Racing para el partido del jueves ante Nacional Crédito: Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires

Nicolás Zuberman Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2020 • 17:14

El 12 de marzo, en el triunfo por 1 a 0 ante Alianza Lima, Racing fue el primer equipo argentino en jugar sin público en este 2020 a causa del coronavirus. La pandemia todavía parecía un fantasma lejano y las tribunas vacías en los estadios, una modalidad que llegaba para quedarse. Esa idea no duró más de cinco días: el martes 17 se jugó el último partido de fútbol en la Argentina: Centro Español-Muñiz, por la Primera D. Incertidumbre, entrenamientos virtuales, interrogantes y regreso a las prácticas con protocolos y contagios.

Justo seis meses después de aquel último juego, otra vez en un Cilindro con sólo 190 personas, la pelota volverá a rodar en el país cuando Racing reciba este jueves a Nacional (17, Fox Sports), por el Grupo F de la Copa Libertadores.

Solari, Pillud y Cvitanich posan en el Cilindro, escenario del partido ante Nacional del jueves. Crédito: Prensa Racing

¿Cómo será el fútbol en la nueva normalidad? Con las diferencias de recursos e infraestructura la idea de la Conmebol es imitar lo que ocurrió en la Bundesliga, la Premier League, la Liga y la Serie A. Por reglamento, están prohibidos los saludos protocolares, el intercambio de banderines, el festejo grupal de los goles y también escupir o darle un beso a la pelota. En las cancha sólo podrán estar 190 privilegiados. En la Zona 1, o sea el campo de juego, habrá unas 90 personas contando futbolistas titulares y suplentes, cuerpo técnico, terna arbitral, comisarios del partido, alcanzapelotas, policías y camarógrafos de la transmisión oficial. En la Zona 2, las plateas, con la recomendación de estar en lugares abiertos y no en palcos, estarán los 19 de la delegación local y los 19 de la visitante; además de los bomberos, personal del estadio, y los periodistas de los canales dueños de los derechos de transmisión.

Como los túneles del Cilindro son muy estrechos, los equipos tienen la orden de turnarse al salir del vestuario rumbo a la cancha para evitar el contacto. Los vestuarios, los baños, los bancos de suplentes y las once pelotas tienen que ser previamente desinfectadas, además de que cada uno de los cuatro alcanzapelotas debe tener un pulverizador para rociarla con el preparado de alcohol al 30%. Los bancos de suplentes de la cancha de Racing serán distintos a los habituales: fueron preparados para 40 personas, ya que cada uno de los 20 que se sienten deberán dejar un lugar vacío para guardar la distancia social correspondiente, además de llevar puesto el tapaboca.

Sanitizaron el estadio de Racing para el partido del jueves Crédito: Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires

"Se van a ver a lo ancho de todo el campo. Ocupan más que el círculo del campo de juego", cuenta un empleado del club que trabajó en la adaptación. Otra rareza para los estadios argentinos: no habrá servicio de catering para los invitados especiales ni tampoco para los periodistas, que estarán ausentes a excepción de los que participen de la transmisión oficial.

La televisación, como se vio en los partidos jugados el martes en el reinicio de la Copa, será con planos más cerrados para evitar mostrar las tribunas vacías. Además habrá audios pregrabados que simulen un ambiente de cancha, como si fuera una consola. Sin posibilidad de jugar con el entorno, se verán más planos en detalle y repeticiones de la reacción de los protagonistas.

La probable formación de Racing: Arias; Pillud o Montoya, Sigali, Martínez, Mena; Solari, Miranda, Rojas; Garré, Lisandro López, Fértoli o Reniero.

Pese a que en la Academia habían pensado en preparar una sorpresa para que sus jugadores reciban el aliento de los hinchas durante los 90 minutos ante Nacional, en principio no habrá sonido desde los altoparlantes para evitar una interferencia con la transmisión. Aunque la Conmebol habilitó "decorar el estadio con pancartas o banderas de la afición", eso no parece ser posible en la Argentina: las banderas deberían quedar colgadas durante los cinco días que el estadio permanecerá "encapsulado", y ese es un riesgo que los hinchas no están dispuestos a correr.

Aquel partido del 12 de marzo entre Racing y Alianza Lima, con tribunas vacías Fuente: Archivo

Desde que el fútbol se volvió el deporte más popular en la Argentina, a comienzos del siglo XX, pasó a ser una excusa para interpretar a la sociedad. La posibilidad de abrazarse en el festejo de gol con desconocidos. La rutina familiar, la fidelidad, el encuentro semanal sostenido en el tiempo. La pandemia, entre otras cosas, también vino a terminar con eso.

"Esto es muy extraño, no se cómo voy a reaccionar cuando sea la hora del partido. Soy vitalicio platino, pero no puedo ir. El otro día le decía a mi compañero de siempre de la cancha: no extraño que gane o pierda Racing. Lo que extraño son los nervios, esa adrenalina que te da estar ahí. Y por televisión no es lo mismo. Un poco por cábala y otro poco para escaparle al bicho lo voy a tener que ver solo", cuenta Julio Dhers, 70 años, socio vitalicio de Racing. Al fútbol por televisión, entonces, también habrá que acostumbrarse. Como a tantas otras cosas en este año.

Conforme a los criterios de Más información