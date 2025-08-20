Copa Libertadores: Racing tuvo épica frente a Peñarol y luchará con Vélez por alcanzar una semifinal

Racing anunció la formación titular del partido con una foto de las manos de Gustavo Costas. La estampita que siempre acompaña al entrenador, devoto de la Virgen y del Señor de los Milagros, también respaldaba el sentimiento de un plantel creyente: había fe en revertir la serie contra Peñarol. Después de la derrota en Uruguay, donde la Academia no había pateado al arco, la postura del campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa fue totalmente distinta: salió hecho una tromba, decidido a conseguir el pasaje a los cuartos de final de la Libertadores. En un campo de juego que tenía muchísima agua debajo, Racing salió a flote y con épica quedó entre los ocho mejores de América, en una serie infartante: ganó por 3-1 con un gol a los 48 minutos del segundo período, gracias a un cabezazo de Franco Pardo.

El diluvio que tuvo en vilo a los fanáticos hasta último momento, con la inquietud de si la revancha podría desarrollarse debido a la alerta naranja que se hizo realidad sobre Avellaneda y otros puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires, resultó finalmente una bendición. Aportó más épica a una noche que entró de lleno en los corazones de los hinchas, que transitaron por todas las emociones en un enfrentamiento inolvidable que puso a la Academia a cinco partidos de su máximo sueño: ser el campeón de Sudamérica. Su próximo obstáculo es Vélez, que será local el 16 de septiembre.

Adrián Martínez celebra su primer gol, con el que superó a Norberto Raffo como el máximo anotador internacional de Racing; con el penal convertido, ahora suma 15 tantos por copas de Conmebol. Gonzalo Colini - LA NACION

A los 2 minutos, tras un centro de Gastón Martirena, la pelota se le escapó a Brayan Cortés y le quedó a Adrián Martínez, que casi sin ángulo fue cerrado con lo justo por los defensores centrales. Y 120 segundos después, Agustín Almendra recibió una descarga de Adrián Balboa y sacó un bombazo, y el balón pasó cerca del poste derecho del arco. Poco después, Racing, que lo había puesto contra las cuerdas, le dio el primer golpe a su rival: Gabriel Rojas ejecutó un tiro libre desde la izquierda; Marcos Rojo se elevó, ganó de cabeza y le dejó la pelota servida a Maravilla, que empujó a la red y rompió la paridad en el segundo partido y la restableció en la serie.

Tras el tanto del goleador, que rompió una sequía de 450 minutos y se erigió en el único mayor anotador internacional del club (superó a Norberto Raffo, con quien compartía esa condición, gracias a 15 conquistas), la Academia no cesó en su búsqueda en territorio ajeno, pero pronto se encontró con una respuesta del Carbonero. Después de 10 minutos de asedio, el conjunto dirigido por Diego Aguirre encontró por primera vez espacios entre el mediocampo y la defensa de la Academia, en una acción en la que Maximiliano Silvera entró al área y remató cruzado ante Gabriel Arias, que con un manotazo estupendo envió el balón al tiro de esquina. Sin embargo, de esa pelota parada surgió la igualdad para Peñarol, con un centro que Nahuel Herrera cabeceó en soledad, con potencia, para dejar sin chances a Arias.

Gabriel Rojas y Eric Remedi van a fondo por una pelota; el defensor ejecutó el centro que derivó en el tanto que abrió el marcador en Avellaneda. Gonzalo Colini - LA NACION

Racing sintió el golpe, tuvo un cuarto de hora en el que se mostró dubitativo. Peñarol, en contrapartida, se animaba y sentía que estaba ante la gran oportunidad de noquear a uno de los dueños de cetros subcontinentales. Saliendo de esa conmoción, el Cilindro hizo un nuevo estruendo cuando Rojo, a los 33 minutos, se elevó más que todos y venció a Cortés. El ex zaguero de Boca, que llegó como último refuerzo y está inscripto para el torneo internacional y la Copa Argentina, pasó de la algarabía a la desazón: desde el VAR advirtieron un empujón suyo previo, el árbitro Wilmar Roldán repasó la imagen y anuló la conquista.

Adrián Balboa, que se metió al equipo inicial en lugar de Duván Vergara, fue una máquina de ganar sus duelos contra los defensores visitantes, que no lograbaan contenerlo, y se retroalimentó con Maravilla Martínez, que en la segunda mitad tuvo otra vez un rol preponderante. En ese período, con el 1-2 del global, Racing se fue al ataque y dejó cada vez más lugar a los contraataques mirasoles, que no alcanzaron a sentenciar la serie. Rojo, que sería reemplazado, y luego expulsado, cuando ya estaba en el banco de suplentes, hizo un cruce heroico para dejar con vida al equipo.

Marcos Rojo se va, expulsado hasta del banco de suplentes; al defensor le fue anulado un gol de cabeza por un empujón suyo anterior. Gonzalo Colini - LA NACION

Racing creyó en todo momento y tuvo su recompensa. En su primera acción a fondo desde que ingresó, Vergara se metió al área y remató; Cortés dio un rebote –entre tantos en la noche– y Emanuel Gularte derribó a Adrián Martínez, por lo que Roldán sancionó penal. El 9, a ocho minutos de cumplirse los 45, clavó la pelota en un ángulo y ratificó su estirpe de jugador gana-partidos.

Cuando los penales asomaban como inevitable desempate y Costas estaba por mandar a la cancha a Facundo Cambeses para atajar en la definición, Arias realizó una doble salvada que le permitió a la Academia continuar en carrera. Y a los 48, para darle aun más dramatismo y emoción al espectáculo, Pardo entró al área por atrás de todos, cabeceó un tiro libre-centro de Martirena y venció a Cortés para el 3-1 de la clasificación. Pero hubo más tensión en la historia: en la última jugada un doble rechazo casi termina con gol en contra de Racing.

Compacto de Racing 3 vs. Peñarol 1

Costas, el primer creyente, deliró cuando sonó el silbato que confirmó la clasificación. La fe mueve montañas. Y este Racing, los corazones y sueños coperos de sus fanáticos.