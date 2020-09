Sebastián Vignolo y Mariano Closs, relatores que pasaron de Fox Sports a ESPN

Alejandro Casar González Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2020 • 15:50

Apenas unos días después de consumada su salida de Torneos y su desembarco en ESPN, la dupla que conforman Mariano Closs y Diego Latorre estará a cargo de la transmisión del partido entre Libertad de Paraguay y Boca Juniors, que se jugará este jueves desde las 21 en Asunción y se verá por la pantalla de ESPN 2. Otro de los que migró a esa señal y firmó su contrato esta misma semana, Sebastián Vignolo, relatará el partido de River, que se medirá en Brasil con San Pablo. De los comentarios se encargará Gustavo López,por la misma señal. Serán, en definitiva, los que acompañen las imágenes de los dos partidos que captarán más audiencia en la Argentina en el regreso de la Copa Libertadores.

La dupla integrada por Juan Manuel "Bambino" Pons y Diego "Chavo" Fucks estará al frente de la transmisión del encuentro entre Racing y Nacional de Montevideo, que se disputará desde las 17 en el Cilindro de Avellaneda y podrá verse por Fox Sports. Defensa y Justicia vs. Delfín, que comenzará a las 19, estará en la pantalla de ESPN, mientras que Guaraní vs. Tigre irá por Fox Sports desde las 23.

Las duplas de ESPN para los partidos de Boca y River

San Pablo-River: "Pollo" Vignolo y Gustavo López (ESPN 2)

"Pollo" Vignolo y Gustavo López (ESPN 2) Libertad-Boca: Mariano Closs y Diego Latorre (ESPN 2)

Los partidos de los argentinos en la Copa Libertadores: horarios y TV

Miércoles 16

19.15 Internacional (Brasil) vs. América de Cali (Colombia) - ESPN 2

19.15 Estudiantes de Mérida (Venezuela) vs. Alianza Lima (Perú) - Fox Sports 2

21.30 Independiente Medellín (Colombia) vs. Caracas (Venezuela) - ESPN

21.30 Bolívar (Bolivia) vs. Palmeiras (Brasil) - ESPN 2

21.30 Universidad Católica (Chile) vs. Gremio (Brasil) - Fox Sports

Jueves 17

17 Racing vs. Nacional (Uruguay) Fox Sports

19 San Pablo vs. River Plate ESPN 2

19 Defensa y Justicia vs. Delfín (Ecuador) ESPN

21. Libertad (Paraguay) vs. Boca Juniors ESPN 2

23 Guaraní (Paraguay) vs. Tigre Fox Sports

El futuro de la marca Fox

El 19 de marzo de 2019 entró en vigencia la compra de los activos de Fox por parte de DIsney, por lo que los canales deportivos en todo el mundo quedaron bajo el paraguas del imperio del ratón Mickey. En el nivel local, el gobierno debe aprobar el trámite de fusión de ESPN con Fox, un expediente que está "dormido" desde hace casi un año. En un momento se pensó que lo resolvería la administración que encabezaba Mauricio Macri, pero con su salida del poder en diciembre de 2019 el tema quedó para Alberto Fernández. "En la Argentina, ESPN y Fox están fusionados de facto, pero falta la aprobación del gobierno, que se demora, y termina siendo posterior a los hechos", razona una fuente que conoce la industria de la TV ante la consulta de LA NACION. Dos antecedentes cercanos: tanto en Brasil como en México las autoridades aprobaron la unión de ambas empresas.

Hasta tanto las autoridades se expidan, y de acuerdo con el contrato de adquisición firmado en Estados Unidos, Disney (es decir, el dueño de ESPN) puede usar la marca Fox hasta 2023. De todas maneras, el rebranding (cambio de marca, en la jerga del marketing) de los canales de Fox está en marcha en varios lugares del mundo. En Sudáfrica, por ejemplo, ya tienen todos el logo de ESPN, cuya casa matriz está en Bristol,Connecticut. Se espera que esa transformación se confirme en el resto de los países del mundo en los próximos meses. Disney tendrá cuatro grandes sellos: Disney (películas), Star (canales de entretenimiento), NatGeo (documentales) y ESPN (señales deportivas).

La pregunta, entonces, es qué pasará con Fox Sports Premium, la señal que tiene los derechos televisivos de la Liga Profesional en sociedad con TNT Sports. En principio, se mantendrá como tal mientras sigan existiendo Fox Sports 1, 2 y 3 con ese nombre. En cuanto estas modifiquen su piel y pasen a llamarse ESPN, lo más "lógico" es que el canal premium también se sume.

Conforme a los criterios de Más información