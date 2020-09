Copa Libertadores: vuelven a testar a los jugadores de Boca que viajarán a Paraguay ante los reclamos de Libertad. Crédito: Prensa Boca

15 de septiembre de 2020

La controversia crece. Las protestas de Libertad se multiplican ante la autorización que recibió Boca por parte las autoridades sanitarias de Paraguay y la Conmebol para viajar a Asunción con jugadores que hayan dado positivo de coronavirus en le último testeo y que ya no contagien. Ante este escenario es que el cuerpo médico xeneize tomó la determinación de volver a realizarles un hisopado a los futbolistas que el club presentó para la disputa del partido que reabre el juego en la Copa Libertadores con la idea de calmar los ánimos.

Si bien algunos de los 24 jugadores que viajarán a Paraguay dieron positivo de Covid-19 y tienen el alta sanitaria, desde Libertad aseguran que reclamarán ante la justicia si es que Boca lleva a estos futbolistas para la disputa del partido del jueves próximo. Es todo un riesgo el que asume Boca, ya que si bien pueden volver a arrojar como "detectables" algunos controles, el problema es que el grupo de jugadores que ya pasó por esas pruebas y no tuvieron problemas ahora pueden llegar a aparecer como contagiados y en esa nómina están Zambrano, Capaldo, Campuzano, Mas, Cardona y Maroni.

Estos controles son los que serán enviados a la Conmebol y en el caso de que aparezca un nuevo positivo podría quedar ese jugador afuera del encuentro con Libertad y también del partido de la semana próxima ante DIM, en Medellín. De todas formas la intención del hisopado buscar encontrar resultados que ahora sean negativos.

Lo que ahora Boca pretende es que no prosperen los reclamos de Libertard, ya que en TyC Sports habló Gerardo Acosta, asesor jurídico del equipo paraguayo, explicó que jugarán bajo protesta, que podría pedir los puntos y aseguró: "Es un tema muy complicado. No podemos permitir que los futbolistas con PCR jueguen ante Libertad. A los que le siguen dando positivo no pueden ser acreditados. El reglamento no debe ser modificado con la competición en juego".