Copa Sudamericana: Huracán perdió con Once Caldas por la ida de los octavos de final

En un duelo áspero, Huracán perdió por 1-0 con Once Caldas en Manizales, Colombia, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Globo, líder invicto en la etapa de grupos, lució lejos de aquel nivel del primer semestre ante un adversario que accedió a esta instancia después de ser segundo en su zona y superar a San Antonio Bulo Bulo, de Bolivia, con dos goleadas (4-0 y 3-0) en los recientes 16avos de final.

En el primer tiempo, el arquero Hernán Galíndez asumió el rol protagónico con excelentes intervenciones en claras llegadas de los locales. Primero, le puso las palmas a un fuerte derechazo cruzado de Michael Barrios, que llegó por la derecha en una jugada en la que Once Caldas lanzó un par de centros antes de armar una serie de combinaciones que dejaron al delantero en soledad.

Poco después, el mismo jugador les ganó en velocidad a los defensores del Globo en un pase largo y quedó mano a mano con el guardameta, que consiguió achicarle los espacios antes de bloquear la definición con las piernas. No podría sostener el cero en su arco en la segunda parte.

¡SHOW DE GALÍNDEZ EN EL PALOGRANDE!



El arquero ecuatoriano, FIGURÓN en apenas el inicio del partido entre Once Caldas y Huracán



▶️ Mira nuestros partidos de 🏆 CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/MC5lzgsMCZ — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 12, 2025

A 10 minutos del final de la primera etapa, el duelo entregó una polémica con el pedido de un penal de Luis Sánchez, que cayó en el área después de disputar la pelota forcejeando con César Ibáñez. Hasta el entrenador Hernán Darío Herrera se sumó a la queja con ampulosos gestos delante del banco de suplente de sus dirigidos.

¿ERA PENAL PARA EL ONCE CALDAS?



Atención a la discutida en el partido entre Once Caldas y Huracán



▶️ Mira nuestros partidos de 🏆 CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/MFoMFWrLuN — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 12, 2025

En el segundo tiempo, a los 8 minutos, el árbitro brasileño Ramón Abatti sí marcó una infracción en el área, de Leonel Pérez sobre Barrios, y la ejecución quedó en los pies de Dayro Moreno, que definió junto a un palo y abrió el marcador para el conjunto colombiano. A los 39 años -cumplirá 40 el mes próximo-, el delantero sigue demostrando su calidad.

EL DEL TRIUNFO: Dayro Moreno la cruzó, le ganó el duelo a Galíndez y marcó el 1-0 final para Once Caldas sobre Huracán por la ida de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/58E4Be1z6F — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2025

Huracán fue a buscar el empate en avances aislados, ante un rival que no se conformó y siguió intentando, sobre todo con lanzamientos de media distancia, como el que Galíndez le sacó al córner a Mateo García. Otro remate, desde la derecha, dio en la parte externa de la red cuando parecía que viajaba hacia un ángulo.

No obstante, ni los ocho minutos que agregó el cuerpo arbitral cambiaron la historia. Al menos en Colombia. Galíndez, el arquero que sufre cuestionamientos en más de un país pero es adorado en Huracán, fue importante, pero no pudo con todo. En una semana, el Globo podrá torcer el rumbo de la serie en casa: la revancha y la definición será el martes de la semana próxima en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios.

