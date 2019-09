Colón y una histórica clasificación a la final de la Sudamericana

SANTA FE.- El estruendo en Santa Fe, fue como allá en Belo Horizonte. Quien puede negar que Colón dejó otra historia saldada. Quizá nunca se sepa cuándo generaciones soñaron este momento. Será inolvidable. Está en la final de la Copa Sudamericana y definirá el trofeo frente a Independiente del Valle, de Ecuador, en la última instancia, en Paraguay. Será el 9 de noviembre. Esto, para los santafecinos, es histórico. Lo de Leonardo Burián, ídolo, el salvador, y lo de los demás que ejecutaron los penales. Por eso, la hazaña tiene el grito que se escuchó primero en el barrio Centenario pero luego de esos primeros minutos el festejo comenzó en esta ciudad. Un festejo que no terminó hasta bien avanzada la madrugada de este viernes.

"Otra vez Burián. Esto es inimaginable", fueron las primeras expresiones de Miguel y Carlos, que salieron de uno de los bares del bulevar Gálvez, que durante la noche concentró más de 150 hinchas viendo el cotejo. "Pulga te amo", agregó a su lado una fánatica del Luis Rodríguez, el tucumano que ya es un ídolo de los sabaleros.

"Es historia. Burián se ganó un lugar en nuestra historia. Sin palabras", agregó Bruno, a bordo de la motocicleta embanderada con los colores rojinegros, dirigiéndose hasta la avenida Costanera Oeste (borde de la laguna Setúbal), donde habitualmente se concentra el festejo sabalero.

"Esto es una locura. No cualquier equipo de Santa Fe llega a esta instancia. No pude ir a Brasil, pero a la final no me la pierdo", agregó Candela, levantando las banderas rojinegras para saludar a los que pasaban por el bulevar.

Pero la movida sabalera comenzó el fin de semana pasada. El domingo partieron los primeros simpatizantes con destino a Belo Horizonte. Fueron más de 26 horas de viaje, pero los que se sumaron, aquellos que viajaron en avión, muchos primeros a Río de Janeiro y ayer a Belo Horizonte, en no menos de 15 transportes colectivos. Fueron los que generaron banderazos en esa ciudad, casi al mismo momento que otros lo realizaban en Belo Horizonte.

Colón está por primera vez en la final de la Copa Sudamericana. Los jugadores así lo destacaron. "Dimos vuelta varios partidos. Tenemos un premio en la mano que es jugar la final. Esta noche tuvimos todo en contra. La gente de Atlético Mineiro alentó mucho, pero en los penales demostramos la grandeza de este equipo", dijo el técnico Pablo Lavallén. En Santa Fe, esas palabras fueron admitidas por los propios hinchas, aquellos que frente a los televisores sufrieron muchísimo la definición.

A la medianoche, todos escuchaban al "Pulga" Rodríquez. "Ver gente del club llorando, que dan la vida verlo a Colón campeón, es algo que jamás he vivido. Que disfruten. Que lo vivan sanamente. Vamos a tratar de sumarle una estrella al escudo y quedar en la historia del club", agregó el tucumano.

"No somos un equipo poderoso. Todo nos cuesta un poco más. Perdiendo dos a cero apareció la garra sabalera. Ahora a disfrutar", agregó Lavallén, en rueda de prensa con los periodistas santafecinos presentes en Belo Horizonte. "La gente se contagia cuando ve que el equipo tiene algo, con nuestros problemas, con nuestras limitaciones. Pero siempre damos algo, un plus", redondeó el técnico.

En tanto, las principales avenidas (Freyre, bulevar Pelegrini y Gálvez) se convirtieron en minutos en la reunión de automovilistas y motociclistas, con banderas desplegadas, bocinas, y el grito inconfundible por un triunfo que coloca a Colón en un lugar jamás alcanzado en el contexto internacional.

Eso no tiene precio. Va de la mano de los que saben disfrutar después de tanta tensión por la definición por penales. Pero también tiene el sabor del momento. Ese que opacó miles de gargantas brasileñas. Colón está en la final de la Copa Sudamericana. Aunque muchos todavía no lo crean.