Sorteo de la Copa Libertadores 2026: así se juega la etapa preliminar

Este jueves se sortearon las rondas preliminares de la Copa Libertadores 2026. En la ceremonia, que se llevó a cabo en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ubicada en Luque, Paraguay, todos los clubes que deben disputar esas instancias conocieron a sus rivales, entre ellos Argentinos Juniors, y el cuadro que deben transitar para ingresar a la etapa de grupos, para la que hay cuatro cupos disponibles y cuyo sorteo será en marzo de 2026.

En primera instancia, seis equipos afrontarán la “Fase 1″, con tres series a ida y vuelta y con el segundo encuentro a disputarse en el estadio del mejor ubicado en el ranking Conmebol. Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela) y Universidad Católica (Ecuador) jugarán la revancha en condición de locales, justamente, mientras que Juventud (Uruguay), 2 de Mayo (Paraguay) y The Strongest (Bolivia) cerrarán sus respectivas series como visitantes.

Alianza Lima, verdugo de Boca en el repechaje del año pasado, intentará meterse nuevamente en la etapa de grupos JAVIER TORRES - AFP

Los tres ganadores avanzarán a la “Fase 2″, en la que se encontrarán con otros 13 equipos, entre los que destacan Botafogo (Brasil) y Argentinos Juniors. El Bicho de La Paternal se enfrentará un equipo de Ecuador.

Luego, la modalidad de juego será la misma que en la ronda anterior, con series a ida y vuelta. La única restricción es que no pueden enfrentarse equipos de un mismo país, por lo que en caso de que el sorteo los junte, uno de ellos será desplazado a otra llave.

#AAAJ 🏆 Por la fase 2 de la @Libertadores, #ElSemilleroDelMundo 🌎 enfrentará a un representante de Ecuador, que se definirá en los próximos días. pic.twitter.com/D7voOLtcqG — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) December 18, 2025

A cada cruce se le asignará un número del 1 al 8 para posicionar a los ganadores en la última etapa. Los enfrentamientos de la “Fase 3″ ya quedarán establecidos con el cuadro de la “Fase 2″, por lo que no habrá sorteo. Habrá ocho mano a mano en total y los ganadores jugarán entre sí para definir a los cuatro clasificados a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Los grupos se darán a conocer en otro sorteo, programado para realizarse en marzo de 2026.

📅🏆 Día y horario confirmado: el sorteo de las Fases Preliminares de la CONMEBOL #Libertadores 2026. pic.twitter.com/YZxc7o65uj — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 10, 2025

También se sorteó la “Fase Preliminar” de la Copa Sudamericana 2026, en la que habrá cruces entre equipos coterráneos, sin la presencia de argentinos y brasileños. Serán cruces a partido único, con la localía ya asignada, y los ganadores avanzarán directamente a la etapa de grupos.

Así se juega la etapa preliminar de la Copa Sudamericana 2025

*Se disputa por eliminación directa a partido único, entre equipos de la misma federación.

Bolivia

Bolivia 3 vs. Bolivia 4

Bolivia 2 vs. Bolivia 1

Chile

Universidad de Chile vs. Palestino

Cobresal vs. Audax Italiano

Colombia

Atlético Nacional vs. Millonarios

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga

Atlético Nacional, de gran desempeño en los últimos años en el plano internacional, jugará la Sudamericana @maarii_angulo

Ecuador

Ecuador 4 vs. Ecuador 2

Ecuador 1 vs. Ecuador 3

Paraguay

Nacional vs. Recoleta

Sportivo Trinidense vs. Olimpia

Perú

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso

Cienciano vs. Melgar

Uruguay

Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting

Boston River vs. Racing de Montevideo

Venezuela

Academia Puerto Cabello vs. Monagas

Caracas vs. Metropolitanos

Así se juegan las etapas preliminares de la Copa Libertadores 2025

Fase 1

Representante de Bolivia vs. Deportivo Táchira (Venezuela

Juventud (Uruguay) vs. Universidad Católica (Ecuador)

2 de Mayo (Paraguay) vs. Alianza Lima (Perú)

Fase 2

Juventud (Uruguay) o Universidad Católica (Ecuador) vs. Guaraní (Paraguay) - C1

Representante Bolivia o Deportivo Táchira (Venezuela) vs. Deportes Tolima (Colombia) - C2

2 de Mayo (Paraguay) o Alianza Lima (Perú) vs. Sporting Cristal (Perú) - C3

Representante de Ecuador vs. Argentinos Juniors (Argentina) - C4

Argentinos Juniors se enfrentará a un equipo ecuatoriano a definir en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 Fotobaires

Representante de Bolivia vs. Botafogo (Brasil) - C5

Carabobo (Venezuela) vs. Huachipato (Chile) - C6

O’Higgins (Chile) vs. Bahía (Brasil) - C7

Liverpool (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia) - C8

Fase 3

C1 vs. C8

C2 vs. C7

C3 vs. C6

C4 vs. C5

Calendario de la Copa Libertadores 2026

Fase 1 : Semanas del 4 y 11 de febrero.

: Semanas del 4 y 11 de febrero. Fase 2 : Semanas del 19 y 26 de febrero.

: Semanas del 19 y 26 de febrero. Fase 3 : Semanas del 4 y 11 de marzo.

: Semanas del 4 y 11 de marzo. Sorteo de la etapa de grupos : Semana del 18 de marzo.

: Semana del 18 de marzo. Etapa de grupos : Del 7 de abril al 28 de mayo.

: Del 7 de abril al 28 de mayo. Sorteo de los octavos de final : Semana del 6 de junio.

: Semana del 6 de junio. Octavos de final : Del 11 al 20 de agosto.

: Del 11 al 20 de agosto. Cuartos de final : Del 8 al 17 de septiembre.

: Del 8 al 17 de septiembre. Semifinales : Del 14 al 22 de octubre.

: Del 14 al 22 de octubre. Final: 28 de noviembre.