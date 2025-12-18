Sorteo de la Copa Libertadores 2026: así se juega la etapa preliminar

Se dieron a conocer los enfrentamientos de las rondas previas a la instancia de grupos del máximo certamen continental, también de la Copa Sudamericana
- 4 minutos de lectura'
Este jueves se sortearon las rondas preliminares de la Copa Libertadores 2026. En la ceremonia, que se llevó a cabo en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ubicada en Luque, Paraguay, todos los clubes que deben disputar esas instancias conocieron a sus rivales, entre ellos Argentinos Juniors, y el cuadro que deben transitar para ingresar a la etapa de grupos, para la que hay cuatro cupos disponibles y cuyo sorteo será en marzo de 2026.
En primera instancia, seis equipos afrontarán la “Fase 1″, con tres series a ida y vuelta y con el segundo encuentro a disputarse en el estadio del mejor ubicado en el ranking Conmebol. Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela) y Universidad Católica (Ecuador) jugarán la revancha en condición de locales, justamente, mientras que Juventud (Uruguay), 2 de Mayo (Paraguay) y The Strongest (Bolivia) cerrarán sus respectivas series como visitantes.
Los tres ganadores avanzarán a la “Fase 2″, en la que se encontrarán con otros 13 equipos, entre los que destacan Botafogo (Brasil) y Argentinos Juniors. El Bicho de La Paternal se enfrentará un equipo de Ecuador.
Luego, la modalidad de juego será la misma que en la ronda anterior, con series a ida y vuelta. La única restricción es que no pueden enfrentarse equipos de un mismo país, por lo que en caso de que el sorteo los junte, uno de ellos será desplazado a otra llave.
#AAAJ 🏆 Por la fase 2 de la @Libertadores, #ElSemilleroDelMundo 🌎 enfrentará a un representante de Ecuador, que se definirá en los próximos días. pic.twitter.com/D7voOLtcqG— Argentinos Juniors (@AAAJoficial) December 18, 2025
A cada cruce se le asignará un número del 1 al 8 para posicionar a los ganadores en la última etapa. Los enfrentamientos de la “Fase 3″ ya quedarán establecidos con el cuadro de la “Fase 2″, por lo que no habrá sorteo. Habrá ocho mano a mano en total y los ganadores jugarán entre sí para definir a los cuatro clasificados a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026.
- Los grupos se darán a conocer en otro sorteo, programado para realizarse en marzo de 2026.
📅🏆 Día y horario confirmado: el sorteo de las Fases Preliminares de la CONMEBOL #Libertadores 2026. pic.twitter.com/YZxc7o65uj— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 10, 2025
También se sorteó la “Fase Preliminar” de la Copa Sudamericana 2026, en la que habrá cruces entre equipos coterráneos, sin la presencia de argentinos y brasileños. Serán cruces a partido único, con la localía ya asignada, y los ganadores avanzarán directamente a la etapa de grupos.
Así se juega la etapa preliminar de la Copa Sudamericana 2025
*Se disputa por eliminación directa a partido único, entre equipos de la misma federación.
Bolivia
- Bolivia 3 vs. Bolivia 4
- Bolivia 2 vs. Bolivia 1
Chile
- Universidad de Chile vs. Palestino
- Cobresal vs. Audax Italiano
Colombia
- Atlético Nacional vs. Millonarios
- América de Cali vs. Atlético Bucaramanga
Ecuador
- Ecuador 4 vs. Ecuador 2
- Ecuador 1 vs. Ecuador 3
Paraguay
- Nacional vs. Recoleta
- Sportivo Trinidense vs. Olimpia
Perú
- Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso
- Cienciano vs. Melgar
Uruguay
- Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting
- Boston River vs. Racing de Montevideo
Venezuela
- Academia Puerto Cabello vs. Monagas
- Caracas vs. Metropolitanos
Así se juegan las etapas preliminares de la Copa Libertadores 2025
Fase 1
- Representante de Bolivia vs. Deportivo Táchira (Venezuela
- Juventud (Uruguay) vs. Universidad Católica (Ecuador)
- 2 de Mayo (Paraguay) vs. Alianza Lima (Perú)
Fase 2
- Juventud (Uruguay) o Universidad Católica (Ecuador) vs. Guaraní (Paraguay) - C1
- Representante Bolivia o Deportivo Táchira (Venezuela) vs. Deportes Tolima (Colombia) - C2
- 2 de Mayo (Paraguay) o Alianza Lima (Perú) vs. Sporting Cristal (Perú) - C3
- Representante de Ecuador vs. Argentinos Juniors (Argentina) - C4
- Representante de Bolivia vs. Botafogo (Brasil) - C5
- Carabobo (Venezuela) vs. Huachipato (Chile) - C6
- O’Higgins (Chile) vs. Bahía (Brasil) - C7
- Liverpool (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia) - C8
Fase 3
- C1 vs. C8
- C2 vs. C7
- C3 vs. C6
- C4 vs. C5
Calendario de la Copa Libertadores 2026
- Fase 1: Semanas del 4 y 11 de febrero.
- Fase 2: Semanas del 19 y 26 de febrero.
- Fase 3: Semanas del 4 y 11 de marzo.
- Sorteo de la etapa de grupos: Semana del 18 de marzo.
- Etapa de grupos: Del 7 de abril al 28 de mayo.
- Sorteo de los octavos de final: Semana del 6 de junio.
- Octavos de final: Del 11 al 20 de agosto.
- Cuartos de final: Del 8 al 17 de septiembre.
- Semifinales: Del 14 al 22 de octubre.
- Final: 28 de noviembre.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Libertadores
Rival de Argentinos Juniors. Se sortearon los cruces de las fases previas de las Copas Sudamericana y Libertadores 2026
En exclusiva. En qué canal pasan PSG vs. Flamengo, por la Final de la Copa Intercontinental 2025
Final en Qatar. El mejor de Sudamérica se prueba ante el mejor de Europa: la Copa Intercontinental será de Flamengo o de PSG
- 1
Clasificatorio al Mundial 2026: cuándo se juegan los repechajes para la Copa del Mundo
- 2
Final de la Copa Intercontinental 2025: horario y dónde ver en directo PSG vs. Flamengo
- 3
La agenda de la TV del jueves: la final de la Copa Intercontinental entre Flamengo y PSG, y la Copa de la Liga inglesa
- 4
Paris Saint-Germain, con un salvador impensado, se llevó la Copa Intercontinental y acentuó la hegemonía europea