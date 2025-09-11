Copa Sudamericana: los motivos por los que la Conmebol anunció que la final se trasladará a otra sede

Un modificación anunció este jueves la Conmebol. El estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, fue descartado como sede de la final de la Copa Sudamericana de 2025, prevista para el 22 de noviembre. En su lugar se disputará en Asunción en la misma fecha que está pautada esa definición, pero el escenario aún no se anunció cuál será.

La Conmebol informó a través de un comunicado que “pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio ‘Tahuichi’ Aguilera arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la Copa Sudamericana 2025”, expresa en primer lugar.

Racing, último campeón de la Sudamericana, se consagró en el estadio La Nueva Olla, de Asunción DANIEL DUARTE - AFP

“En atención a estas circunstancias, la Conmebol ha resuelto trasladar la sede de la final a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada”, agrega. La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas de los torneos regionales de clubes, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia.

“Se han iniciado las conversaciones con el Gobierno del Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a fin de coordinar los trabajos de organización”, expresó la Conmebol. “El informe técnico (sobre el Tahuichi Aguilera) es contundente al establecer que ya no hay tiempo para que las obras se finalicen, con lo cual se han agotado todos los plazos razonables. El objetivo del cambio es preservar la alta calidad de la final”, destacó la Conmebol.

Colón jugó la final del 2019 ante Independiente del Valle en la capital paraguaya AFP

El organismo aclaró que las obras de remodelación en el ‘Tahuichi’ Aguilera continuarán y observó que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha expresado ya su interés en albergar la final de la Sudamericana de 2027.

Vale destacar que la capital paraguaya ya recibió en dos ocasiones la final de la Copa Sudamericana. Ambas se disputaron en el estadio La Olla Monumental, del club Cerro Porteño, que tiene una capacidad para 45.000 espectadores. En 2019 jugaron la definición Independiente del Valle y Colón, cuando se consagró el equipo ecuatoriano, y en 2024 Racing se coronó campeón tras ganarle a Cruzeiro. En esta temporada, Lanús es el último conjunto argentino en carrera; desde la próxima semana buscará las semifinales contra Fluminense, de Brasil.

Sin embargo, para esta final todavía no se anunció el estadio en el que se jugará. Los tres candidatos son, una vez más el recinto de Cerro Porteño, que seis días después recibirá un recital de Shakira. También el Defensores del Chaco y el estadio La Huerta, de Libertad, que será dependiendo de los equipos que alcancen la definición, debido a que tiene capacidad para 10.000 espectadores.