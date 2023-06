Copa Sudamericana: San Lorenzo goleó a Estudiantes de Mérida y los resultados lo ayudaron a seguir en carrera

escuchar

Nada iguala al dramatismo de una última fecha cuando hay mucho en juego. Partidos en simultáneo, el destino de múltiples equipos, resultados cambiantes a partir de un gol, gritos de euforia o expresiones de bronca o desazón por lo que ocurre en otro estadio. San Lorenzo pasó por todas estas emociones a la hora de definir su futuro en la Copa Sudamericana: debía vencer por amplio margen a Estudiantes de Mérida, pero a su vez necesitaba un resultado favorable de Fortaleza contra Palestino, en Chile. Y cuando sonaron ambos pitazos finales, el Ciclón pudo sonreír, gracias a que goleó por 4-1 al conjunto venezolano, y los brasileños hicieron lo propio con su triunfo por 2-1, para sellar su lugar en los dieciseisavos de final del torneo.

El panorama en el Bajo Flores era totalmente desolador en el comienzo . Apenas dos minutos aguantó el cero el conjunto, local antes de que una serie de errores en la marca culminó en un centro de Marcel Guaramato desde la derecha, un mal control de Agustín Giay en el área y la definición de Luis Arenas para un 1-0 brutal en el inicio. El primer gol de Fortaleza, a los 20 minutos, le otorgó algo más de ímpetu al Cuervo para atacar, pero la misión no era nada fácil: necesitaba cuatro goles para superar el grupo H.

Bareiro encara ante la marca de Guaramato Víctor Carreira - télam

La perseverancia de los dirigidos por Rubén Darío Insua fue recompensada sobre el final del primer tiempo, y el propio Giay fue el catalizador. El peruano Devinson Martínez tropezó cuando fue encargado por el lateral derecho, y en un intento desesperado por frenarlo le cometió penal, lo que dio lugar a una situación insólita. Federico Gattoni, en su último partido como local, tomó la pelota para ejecutar, pero el capitán Augusto Batalla salió disparado para quitársela: Adam Bareiro debía patear. El lanzamiento del paraguayo reivindicó al arquero, fuerte al lado contrario de Beycker Velázquez, y selló el empate parcial al entretiempo.

Aquel final de la primera parte sirvió como un catalizador irrefrenable para que San Lorenzo busque la remontada. Al regreso, al local le llevó solo 9 minutos para acercarse más al objetivo, otra vez gracias a Bareiro, que cabeceó con gran precisión tras un córner de Agustín Martegani. Y 15 minutos más tarde, todo se alineó: Braida convirtió un auténtico golazo gracias a un lejano remate que superó a Velázquez, y Fortaleza marcó el 2-0 que hacía cuadrar los números y ya depositaba al Ciclón en la siguiente etapa.

El peor momento: a los 2 minutos, el Ciclón estaba 0-1 en el Nuevo Gasómetro Luciano González - FotoBAIRES

Pero faltaba un desahogo más. Tan solo un gol de Palestino podía hacer tambalear la alegría que se había acumulado hasta ese momento, y fue Nahuel Barrios, el mejor del partido, el encargado de otorgarle esa seguridad a su equipo. Apenas un minuto había pasado del 3-1 cuando, en uno de sus arranques característicos por la izquierda, encaró a Guaramato, lo superó en velocidad y disparó con su zurda al segundo palo para el cuarto gol, lo cual desató aún más la euforia en el Nuevo Gasómetro. San Lorenzo había conseguido revertir un déficit que parecía irremontable.

El local no podía relajarse ni un minuto. En Rancagua, Agustín Farías descontó para Palestino y aumentó la presión para que San Lorenzo siguiera buscando aumentar esa distancia. Mientras tanto, la expresión de Estudiantes, ya sin chances de superar el grupo, había sido completamente reducida, y dejó de llegar con la misma velocidad que en la primera mitad.

Adam Bareiro ya anotó el penal para el 1-1 parcial, y lo felicita Malcom Braida EMILIANO LASALVIA - AFP

En los últimos 10 minutos, el Bajo Flores se guardó el grito de victoria, y tras unos últimos momentos más que tensos, llegó el desahogo. Los suplentes cantaron sin parar junto a la hinchada. Insua rompió en llanto. Barrios incluso se acordó de su hermano, fallecido la semana pasada: “Me tocó una semana muy dura. Le pedí toda la noche y todo el día que me diera una mano y me escuchó”, dijo al término del partido. Las emociones que genera una última fecha.

