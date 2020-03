El enojo de Ricardo Centurión por haber tenido que jugar

La situación es delicada y las opiniones de las más diversas. En medio de una crisis por el covid-19 que evoluciona minuto a minuto, el fútbol argentino está envuelto en una infinidad de contradicciones y de contramarchas. Si bien se determinó que la Copa de la Superliga comience con la única restricción de no tener público en el estadio, los futbolistas no se había expresado y varios tenían una idea clara de no jugar. Pero ante la negativa de River de presentarse a jugar, aparecieron voces que mostraron su fastidio por la situación: Es una vergüenza tener que jugar", publicó Ricardo Centurión en Instagram.

El volante de Vélez antes del partido frente a Independiente , en Avellaneda, había publicado en sus historias de Instagram un mensaje muy claro: " Es una vergüenza tener que jugar cuando está a la vista que estamos expuestos nosotros también. No somos robot, somos personas ".

Lejos de correrse de la situación, tras el encuentro en el que se impusieron los Rojos 1-0, Centurión volvió a exponer su postura respecto de jugar pese a las recomendaciones de tomar recaudos: "Aunque se haya jugado este partido yo sigo sosteniendo lo mismo. Nos sobrepasó, nos sobrepasó a todos. Sentimos que por momentos también fuimos utilizados para arrancar este torneo".

Y continuó: "Fue muy difícil concentrarse, somos profesionales y lo hablamos antes del partido que teníamos que meternos totalmente de lleno. Pero bueno, nos ganaron por la mínima diferencia y hay que seguir adelante".