Corinthians - Boca, en vivo: en San Pablo, el equipo argentino reanuda su obsesión por la Copa Libertadores

4m - Un comienzo intenso

Boca salió con todo, a imponer su juego. Corinthians aguantó ese embate y también se arrimó al área de Rossi.

0m - ¡SE JUEGA!

Sacó Boca y comenzó el partido entre Corinthians y Boca, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

PRIMER TIEMPO

21.25 - Salen los equipos

Corinthians y Boca ya están sobre el campo de juego del Arena Corinthians. Se viene el primer tiempo.

21.16 - Los 11 de Boca

Los siguienes son los 11 titulares de Boca.

¡Así va #Boca!



📋 Esta es la formación para enfrentar a Corinthians por el partido de ida de los 8vos. de final de la #Libertadores.#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/HYLq78W3OY — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 28, 2022

21.16 - Los 11 de Corinthians

Los siguientes son los 11 titulares de Corinthians.

21.13 - Ataque al micro de Boca

El plantel de Boca llegó al estadio de Corinthians con una rotura de vidrios laterales en el primer piso, en el que viajaban directivos e integrantes del cuerpo técnico. No hubo heridos.

Agresión al micro de #Boca en la llegada al estadio de #Corinthians

Rotura de vidrios laterales sin heridos.

¿Habrá sanciones de Conmebol? pic.twitter.com/btlIL0Hh1g — Cadena Xeneize (@Cadena_Xeneize) June 28, 2022

21.12 - El adiós de Toto Salvio

Mientras sueña con la posibilidad de sumar al chileno Arturo Vidal y el uruguayo Edinson Cavani, el mercado de pases de Boca solo se abrió para las salidas. Eduardo “Toto” Salvio, quien fuera titular en cinco de los seis partidos de la Copa, no aceptó la oferta para renovar el contrato que vence el próximo jueves y seguirá su carrera en Pumas, de México. El exBenfica y mundialista con Argentina en Rusia 2018 viajará igual a San Pablo y estará a disposición del cuerpo técnico.

21.10 - Una baja importante

El equipo xeneize tendrá una baja muy importante: el defensor lateral izquierdo Frank Fabra está suspendido por acumular tres tarjetas amarillas y se perderá su primer partido de la presente edición. El colombiano, quien será reemplazado por Agustín Sandez, jugó los seis partidos de la fase de grupos en los que Boca terminó como primero del Grupo E con 10 puntos. Corinthians fue el segundo con uno menos y el sorteo realizado el pasado 27 de mayo en la sede la Conmebol determinó que se vuelvan a enfrentar en los octavos de final.

21 - Los huevos y la omelette

El “Timão”, verdugo de Boca en la final de 2012, no atraviesa un buen presente no tanto por los resultados sino por la mala racha de lesionados. El entrenador portugués Vítor Pereira, quien asumió en febrero en reemplazo de Sylvinho (ex jugador del club y campeón con Lionel Messi en Barcelona) admitió que tendrá una difícil tarea para rearmar el equipo. “Les voy a confesar una cosa. Estoy más preocupado por nuestro equipo que por Boca. Reconozco su calidad y que están más fuertes, pero aún tengo que percibir quién estará disponible para jugar. Tendremos que abordar el partido de otra forma, no como quiero. Puedo preparar mejor al equipo desde un punto de vista emocional. Pero todo va a depender de los huevos que tendremos para hacer el omelette. Veremos qué omelette es posible hacer...”, sorprendió en la conferencia de prensa de este lunes.

Darío Benedetto jugando ante Corinthians, por la Copa Libertadores 2022 Mauro Alfieri - LA NACION

20.50 - Seguimiento al instante

Buenas noches. Bienvenidos a la cobertura en directo de Corinthians vs. Boca, partido de ida de una de las series de octavos de final por la Copa Libertadores. El encuentro se iniciará a las 21.30 y tendrá lugar en el estadio Itaquerão, o Arena Corinthians, de San Pablo, con arbitraje del chileno Roberto Tobar y transmisión de Fox Sports y Star+. Se utilizará el VAR, que estará a cargo del venezolano Juan Soto y del paraguayo Eduardo Cardozo.

El desquite de este partido será el martes 5 de julio en la Bombonera y el ganador enfrentará en cuartos de final a Flamengo, de Brasil, o Deportes Tolima, de Colombia. El cuadro argentino, con la ilusión intacta de ganar la Libertadores (posee 6) tras 15 años de sequía, volverá a jugar donde hace apenas dos meses recibió uno de los golpes más duros del ciclo de Sebastián Battaglia, al perder por 2-0 contra el Timón (”Timão”). Sin embargo, el presente de Boca es distinto ya que el equipo tuvo un progreso, se muestra más afianzado y además se consagró campeón de la Copa de la Liga Profesional al superar con autoridad a Tigre por 3-0 en la final jugada en Córdoba.