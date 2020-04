Brujas, con Éder Álvarez Balanta en su plantel, sería el primer campeón de Europa Crédito: @ClubBrugge

Después de que ayer se conociera el plan que preparan la FIFA y la UEFA para intentar concretar el regreso de la actividad oficial del fútbol europeo para junio, hoy se sentó el primer precedente que podría replicarse en distintos países ante la pandemia de coronavirus que trastocó todos los calendarios y puso en pausa al deporte mundial: la Jupiler Pro League , primera división del fútbol de Bélgica , mostró su deseo de no terminar la actual temporada 2019/2020, dejar la clasificación tal como estaba antes del parate y declarar al líder Brujas como nuevo campeón.

La Junta Directiva de la liga belga, reunida virtualmente por teleconferencia, considera que la situación actual es "particularmente precaria" en el país y provoca que "el deporte no es ni puede ser considerado como la primera preocupación, por entretenido y relajante que sea". De esta manera, "teniendo en cuenta la salud pública", la Pro League recomendó a la Asamblea General no reanudar la competición y ahora este organismo se reunirá el 15 de abril para ratificar o no la decisión.

A mediados de marzo, Bélgica suspendió su liga hasta el 30 de abril por el avance del coronavirus, por lo que la última fecha que se disputó fue la vigesimonovena, una antes del cierre de la temporada regular. Así, Brujas se ubica como líder absoluto con 70 puntos, con Gent como escolta con 55 unidades y Sporting Charleroi en el tercer puesto con 54. Y, pese a que todavía restaba jugar el play-off entre los seis primeros (ida y vuelta todos contra todos) para luchar por el campeonato, hoy la situación parece empezar a definirse.

En caso de que la decisión fuese aceptada, el de Bélgica se convertiría en el primer campeonato europeo de élite en tomar esta drástica medida ante la crisis sanitaria que ya causó más de 1.000 muertes en el país. Además del título, el primer puesto da acceso a la fase de grupos de la Champions League, mientras que el segundo se clasifica a la tercera ronda previa de la Champions.

"La Junta Directiva decidió por unanimidad que no era deseable, cualquiera que sea el escenario previsto, continuar con la competición después del 30 de junio. Teniendo en cuenta los elementos anteriores, la Junta Directiva formuló una opinión unánime a la Asamblea General para no reanudar las competiciones de la temporada 19-20 y aceptar la clasificación actual como final (sujeto a las decisiones de la Comisión de Licencias)", se explicó en un comunicado.

"El Consejo de Administración ha tomado nota de las recomendaciones de las autoridades, según las cuales es muy poco probable que se puedan realizar encuentros con público antes del 30 de junio. La situación actual no nos permite saber si se puede planificar una reanudación de los entrenamientos colectivos", añadió el texto. Además, se recordó que se debía reanudar la actividad sin "excluir los riesgos para la salud de los jugadores, empleados y todos aquellos involucrados en la organización de partidos y el mantenimiento del orden" y se advirtió que "la posible contaminación de un jugador o un núcleo de jugadores" amenazaba con influir en el resto del desarrollo de la competición "de una manera inaceptable".

"Incluso si los partidos a puerta cerrada fueran teóricamente posibles, se debería evitar la presión adicional que la organización de estos partidos pondría sobre los servicios de salud y la policía. Además, las decisiones de las autoridades locales amenazan con imposibilitar el desarrollo de jornadas de manera simultánea", prosiguió el organismo.

De esta manera, se ha establecido un grupo de trabajo que examinará "los problemas deportivos y las implicaciones financieras de esta decisión" y que estudiará la posibilidad de que se pueda jugar la final de la Copa y el final de la Segunda División. Por ahora, todo está por resolverse. Pero Bélgica empieza a sentar un precedente que podría influir en los demás países europeos.