Coronavirus: cómo controlarán que los jugadores estén vacunados en el fútbol argentino

La AFA y la Liga Profesional ya habían definido hace unos días que sólo podrían competir en los torneos argentinos los y las futbolistas que tuvieran la pauta de vacunación completa contra el coronavirus (al menos dos dosis). Ahora se confirmó que el sistema Comet, allí donde aparece toda la información de los jugadores, como datos biométricos o sanciones disciplinarias, tendrá un apartado específico que dirá si el deportista recibió las dos dosis o no. En caso negativo, aparecerá en rojo y quedará inhabilitado para participar del partido. Igual que si estuviera suspendido.

Las estadísticas de vacunación entre los jugadores de la Liga Profesional hablan de una alta proporción de los planteles que ya recibieron el esquema completo. Sobre 846 futbolistas hay 842 (99,5%) que están vacunados con al menos una dosis (dos jugadores comenzaron con su pauta en los últimos días). En total, hay en la Liga Profesional 787 jugadores (93,02%) con la pauta terminada o que han recibido una vacuna monodosis. Son 53 (6,98%) los futbolistas de la máxima categoría a los que les falta la segunda aplicación de la vacuna para completar su esquema.

Un futbolista de Flandria recibe una de sus dosis en el vacunatorio que funciona en el predio de la AFA, en Ezeiza https://twitter.com/CSyDFlandria

Este grupo, sumado a los cuatro jugadores que aún no comenzaron con el proceso de inoculación, tendrán tiempo hasta el 31 de marzo (falta la oficialización), fecha que en la Liga Profesional estiman como límite para que todos los planteles se pongan al día con sus esquemas. A partir de abril, entonces, los jugadores que no posean la pauta completa de vacunación no podrán desempeñarse en partidos oficiales y aparecerán en rojo en el sistema. Tanto la AFA como la LPF definieron que esta regulación también correrá para los torneos femeninos, los del ascenso y las categorías juveniles. En el caso del ascenso y el femenino será la AFA la que defina el plazo definitivo para tener la vacunación en regla.

La LPF compiló las estadísticas de vacunación mediante un sistema similar al usado en 2020 y 2021 para almacenar los datos de los análisis PCR realizados a sus futbolistas. Se controlaba así que quienes daban positivo fueran aislados y no compitieran, para evitar el riesgo de contagio o la aparición de un brote de la enfermedad.

Los y las futbolistas que no hayan sido inoculados aún podrán acercarse hasta el predio de Ezeiza, allí donde se entrena el seleccionado argentino a las órdenes de Lionel Scaloni, para darse la vacuna. Hay un vacunatorio instalado en ese lugar que será puesto a disposición de los jugadores. Es más, el sindicato que agrupa a los trabajadores de la pelota (Futbolistas Argentinos Agremiados) estuvo de acuerdo con la iniciativa e incluso mandó una carta instando a sus afiliados a darse la pauta de vacunación completa. La AFA (junto con la LPF, su torneo de máxima categoría) se transformó en pionera en este sentido: fue una de las primeras asociaciones del mundo en obligar a sus jugadores a vacunarse con las dos dosis para poder jugar. En estos días se le sumó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) .

La obligatoriedad de vacunación entre los futbolistas (para el común de la sociedad la inoculación es todavía optativa) tiene que ver con el “peligro” que generan quienes todavía no han recibido la primera dosis en sus colegas que tienen la doble vacunación. De acuerdo con los infectólogos, un no vacunado tiene una mayor carga viral (aumenta el riesgo de contagio), sus síntomas pueden ser más graves y requerir una internación en una cama de terapia intensiva y, por último, las mutaciones del virus suelen ser más frecuentes en poblaciones no vacunadas, como ha ocurrido en África.

El caso Vecchio

En cuanto se conoció que los futbolistas debían estar vacunados para poder competir, la decisión surtió efectos instantáneos. Emiliano Vecchio, capitán y futbolista insignia de Rosario Central, escribió en su cuenta de Instagram que se inocularía pese a sus principios antivacunas. “Central está por encima de todos y de todo, el amor por este club está por encima de mi ideología. Vamos todos juntos por este sueño hermoso. Vamos Central”, publicó. Su representante, Sergio Lami, había contado días antes la postura del futbolista en relación con el coronavirus y la inoculación: “Emiliano tiene una convicción y una ideología de vida que la mantuvo siempre en donde ellos no se vacunan, no toman antibióticos, van por una vida mucho más natural, se respaldan y resguardan en esos métodos”.