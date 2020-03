El conductor de 90 Minutos Pollo Vignolo pidió proteger a nuestros "abuelos": "No hay nada más lindo que un abrazo del abuelo al nieto", dijo. Crédito: captura tv

El conductor de 90 Minutos de Fútbol , Sebastián "Pollo" Vignolo , brindó un emotivo mensaje en su habitual editorial de los mediodías, en el que pidió cuidar "sobre todo" a la gente más grande. "No soy médico, pero escucho a los que saben", aclaró.

"Yo soy un ciudadano normal que se preocupa, que se asusta, pero que también confía en que no es el fin del mundo, que se lo puede atacar, que hay manera, formas para salir, y que se toman medidas de prevención", comenzó diciendo el periodista.

Luego, aconsejó acatar los consejos profesionales: "Yo en esta realmente no soy ni rebelde ni nada. Soy un tipo como usted que está mirándonos. Y que no acostumbra mirarnos. O como muchos chicos que nos miran como están de vacaciones. Hoy no está el Cai Aimar y Oscar Ruggeri. No nos vamos a dar un apretón de manos y no vamos a estar compartiendo un mate", ejemplificó el periodista.

Editorial del Pollo Vignolo 06:07

Video

En el tramo más emotivo de su comentario, Vignolo realizó una metáfora entre el Mundial de fútbol y cómo debiéramos afrontar los argentinos la actual situación por el coronavirus: "Mientras venía para acá, pensaba: ' ¿En qué momento los argentinos somos unidos? ' Y se me ocurrió: en el Mundial . Ese es el momento en el que nos olvidamos de las diferencias. En el que no importa la religión, el partido político, el color de piel; si tenés mucho, poco o nada. Es el momento en el que nosotros somos realmente unidos".

"Encuentro ese momento y lo traigo a este programa deportivo. Creo que tenemos que hacer de cuenta que estamos jugando un Mundial contra un rival al que se le puede ganar. Pero para ganarle hay que ser unidos, conscientes, respetuosos, cuidadosos, hermanos. Cuidarse uno, cuidar al de al lado, cuidar al de enfrente", siguió el narrador deportivo.

Como si se encontrara relatando un partido de la Albiceleste, el animador televisivo imploró: "Le pido que demos de cuenta que estamos jugando el Mundial . Que nos pintamos la cara, nos quedamos en casa, le metemos para adelante, y que somos como alguna vez dijo alguien: un puño apretado [NdeR: se refiere a Víctor Hugo Morales, quien usó esa figura en su famoso relato del gol de Maradona a los ingleses]. Pero bien juntos. Bien argentinos. Cuidando a los chicos, pero sobre todo a los viejos, a los que armaron este país. Me pone la piel de gallina. Cuidando a los que nos enseñaron a cuidarnos a criar a nuestros abuelos.

" No hay nada más lindo que un abrazo del abuelo al nieto . Por este tiempo, no se lo podrá dar. Pero cuidémoslos para que pueda ser. Seamos hermanos aunque no se esté jugando un Mundial. Hagamos de cuenta que sí. Y estamos jugando contra un rival al que se le puede ganar", concluyó.