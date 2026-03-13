Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
La selección de Irán le respondió a Trump: “Nadie nos puede excluir de la Copa del Mundo”
A través de sus redes sociales, el conjunto persa contestó declaraciones del presidente de Estados Unidos, que había afirmado que no estarían seguros en su país
“Nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo”, afirmó el Team Melli -como se conoce al conjunto persa- en su cuenta de Instagram en respuesta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien consideró que los jugadores iraníes no estarían “seguros” si viajasen a Estados Unidos.
“El Mundial es un acontecimiento histórico e internacional y su órgano rector es la FIFA, no un individuo ni un país. La selección nacional de Irán, con fuerza y una serie de victorias decisivas, ha estado entre los primeros equipos en clasificarse para este gran evento”, escribió la selección iraní en su cuenta de Instagram.
“Nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo; el único país que podría ser excluido es aquel que ostenta el título de ‘anfitrión’ y que, sin embargo, carece de capacidad para garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento global”, añadió.
Este mensaje fue compartido por el entrenador de la selección iraní, Amir Ghalenoei, en su cuenta de Instagram.
Su publicación se produce justo después de un mensaje de Donald Trump en su red Truth Social en el que afirmó el jueves que Irán no debería participar en el Mundial por su propia “seguridad”.
“La selección nacional de Irán es bienvenida en la Copa del Mundo, pero realmente no creo que su presencia sea apropiada, por su propia vida y seguridad”, escribió Trump.
Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una amplia ofensiva aérea sobre Irán, decapitando en las primeras horas a la cúpula político-militar de la república islámica al matar en un ataque a su guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei.
Irán debe enfrentarse en la primera fase mundialista a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y luego a Egipto en Seattle.
Su campo base durante el torneo estará situado en Tucson, Arizona.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró el miércoles que Trump le había prometido durante una conversación acoger a la selección iraní.
“El presidente Trump reafirmó que la selección iraní estaba, por supuesto, invitada a disputar el torneo en Estados Unidos”, escribió Infantino en Instagram.
La Casa Blanca confirmó posteriormente la conversación entre ambos dirigentes.
