Dele Alli tuvo que disculparse por un video que publicó en las redes sociales. La FA podría iniciarle una investigación.

10 de febrero de 2020 • 23:59

Dele Alli había publicado un video en Snapchat en el que se burlaba del coronavirus y, ante la presión de la Asociación de Fútbol (FA), tuvo que salir a pedir disculpas después de borrar el posteo. El volante de Tottenham, equipo que dirige José Mourinho y que llegó a la final de la última Champions League, aparecía con un barbijo en un aeropuerto y, cuando giró la cámara, mostró a un pasajero asiático hablando por celular mientras esperaba para abordar al avión: "Corona qué(?), por favor escuchen con volumen", escribió sobre el video.

Según indica el diario The Guardian, el joven de 23 años podría atravesar una investigación de la FA por hacer bromas con el virus, que ya se cobró más de 900 vidas. La acción de la institución se debe a que Alli infringió la norma E3(1) en la que se les prohíbe a los jugadores hacer publicaciones con contenido nocivo para la sociedad.

Alli eliminó el video el domingo por la noche y ayer posteó una nueva imagen a través de Weibo, la red social que está disponible únicamente en China, mediante el que pidió perdón por haber realizado esa publicación en un contexto tan sensible para la salud mundial: "Me decepcioné a mí mismo y al club. No quiero que ustedes tengan esa impresión de mí porque no fue gracioso y me di cuenta de inmediato y lo eliminé", dijo Alli.

El primer video había sido difundido mientras el jugador de los Spurs se encontraba regresando de su descanso, tras el receso de mitad de temporada: "No es algo de lo que se deba bromear. Estoy enviando todo mi amor y todos mis pensamientos y oraciones con todos en China", agregó.

Este fin de semana, Tottenham jugará ante Aston Villa, en condición de visitante, en la reanudación de la 16a fecha de la Premier League.