Gasperini confesó que tenía coronavirus el día del partido ante Valencia en España Fuente: Reuters

La serie de Atalanta y Valencia por los octavos de final de la Champions League , que actualmente se encuentra suspendida y sin fecha de reanudación, será recordada siempre como uno de los focos principales de contagio de la pandemia de coronavirus en Europa. El duelo de ida, que se disputó el 19 de febrero en Milán, fue una "bomba biológica": sin saber que el virus ya circulaba, más de 40 mil fanáticos italianos viajaron a San Siro y otros miles se juntaron a verlo por televisión, por lo que se produjo un fuerte acelerador de contagios en uno de los países más afectados. Ahora, la historia sumó un nuevo capítulo: Gianpiero Gasperini, entrenador del equipo de Bérgamo, reveló que en el duelo de vuelta, que se jugó el 10 de marzo a puertas cerradas en Mestalla, tenía coronavirus.

"Me sentí mal antes del encuentro contra el Valencia y el día del partido estaba aún peor. Sin fiebre, pero estaba hecho un desastre" , explicó el técnico en declaraciones al reconocido diario La Gazzetta dello Sport. Como no tenía fiebre, no fue hospitalizado, dirigió el partido y recién confimó hace poco más de diez días, cuando se hizo un test, que había contraído Covid-19. Cuatro días después del juego, comenzó a mejorar su estado de salud, aunque luego perdió el gusto, síntoma característico de la enfermedad.

"No tenía buena cara en el banco. Después del partido, en las dos noches siguientes dormí poco, no tuve fiebre, pero sentí los huesos en pedazos y fuera parecía estar en el momento de la guerra: cada dos minutos pasaba una ambulancia con sirenas. Había perdido el gusto, pero no sabía que tenía el virus. Entonces, las pruebas serológicas tomadas hace un par de semanas lo confirmaron" , contó Gasperini.

Atalanta venció 4-3 a Valencia en Mestalla a puertas cerradas y se clasificó a cuartos de final de la Champions con un 8-4 global Fuente: AP

Aquel 10 de marzo en España, los italianos derrotaron 4-3 a los españoles y clasificaron a los cuartos de final en su primera participación en la gran cita del fútbol europeo. Días más tarde, la mayoría de las competiciones deportivas del continente se suspendieron por la pandemia y Bérgamo se volvió una de las ciudades más golpeadas por el avance del coronavirus.

"Una ambulancia pasaba cada dos minutos. Tengo un hospital al lado. Parecía un país en guerra. Yo pensaba, 'si voy allí, ¿qué me va a pasar?'", explicó Gasperini en su relato. "Yo decía en broma, para aligerar la situación: 'no puedo irme ahora, tengo tantas cosas que hacer...'. Pero en verdad lo pensaba. Y cada vez que lo pienso, me parece absurdo: el punto culminante de nuestra alegría deportiva coincidió con la herida más grande de nuestra ciudad".

Atalanta le ganó 4-1 a Valencia el 19 de febrero en Milán en el partido que fue considerado una "bomba biológica" por la cantidad de contagios generados Fuente: Reuters

Por otro lado, mientras la Serie A ya fijó el 20 de junio como fecha de regreso, el DT comparte la decisión. "Algunos encuentran inmoral reanudarlo. He visto a gente cantar en su balcón mientras que en Bérgamo llenábamos los camiones de ataúdes. No me pareció inmoral, lo consideré como una reacción instintiva, una forma de engancharse a la vida. Atalanta puede ayudar a Bérgamo a renacer", cerró el entrenador del equipo que está cuarto en el Calcio (tiene 48 puntos y el líder Juventus suma 63 con un partido más) y debe jugar los cuartos de final de la Champions.

La reacción de Valencia: comunicado con "sorpresa"

Al hacerse públicas las declaraciones de Gasperini, rápidamente, Valencia emitió un comunicado en su sitio web y lo replicó en sus redes sociales para mostrar "sorpresa" por la situación vivida.

"Ante las declaraciones del entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini, aparecidas este domingo en la prensa italiana, el Valencia CF desea expresar públicamente su sorpresa por el hecho de que el entrenador del equipo rival en la eliminatoria de 1/8 de final de UEFA Champions League reconozca que tanto el día anterior como el del partido disputado el pasado 10 de marzo en Mestalla fue consciente de, como mínimo él mismo, estar sufriendo síntomas presuntamente compatibles con el coronavirus sin tomar medidas preventivas, poniendo en riesgo, si ese hubiera sido el caso, a numerosas personas durante su viaje y estancia en Valencia", explicó el club español.

"Hay que recordar que este partido se disputó a puerta cerrada, rodeado de estrictas medidas al respecto, por obligación de las autoridades sanitarias españolas para prevenir el riesgo de contagio por COVID-19, precisamente ante la presencia de personas procedentes de una zona ya en esa fecha calificada públicamente de riesgo".