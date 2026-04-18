Cuándo juega River vs. Boca, por el Superclásico del Torneo Apertura 2026

Este domingo, River y Boca se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El Superclásico, que comienza a las 17, se disputa en el Monumental bajo la tutela de Darío Herrera y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, como así también por streaming en Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario llega a este compromiso en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo B con 26 puntos, tres menos que el líder Independiente Rivadavia. En la última jornada le ganó 2 a 0 a Racing, en el Cilindro de Avellaneda, por los goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Además, recientemente derrotó a Carabobo por la mínima diferencia en la fecha 2 del Grupo H de la Copa Sudamericana.

River le ganó a Racing en la fecha pasada y quiere vencer a su eterno rival en el Superclásico de este domingo Gonzalo Colini - La Nación

El xeneize, por su parte, se mantiene en el cuarto puesto de la clasificación general de la zona A con 21 unidades, misma cantidad que Talleres pero con mejor diferencia de gol (+7 contra +2). Viene de empatar 1 a 1 con Independiente, en la Bombonera, por los tantos de Milton Giménez -B- y Matías Abaldo -I-. En el plano internacional, esta semana mostró una gran versión y goleó 3 a 0 a Barcelona en la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

River vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 19 de abril.

: Domingo 19 de abril. Hora : 17.

: 17. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro : Darío Herrera.

: Darío Herrera. TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara a este trascendental partido, Eduardo Coudet, DT de River, no podrá contar con Fausto Vera y Juan Fernando Quintero, quienes se lesionaron en el triunfo por 1 a 0 ante Carabobo. El mediocampista central sufrió un esguince leve en la rodilla derecha y ‘Juanfer’ tiene un desgarro grado 1 en el psoas izquierdo. Ante estas bajas, el ‘Chacho’ podría cambiar de esquema para darle lugar al ecuatoriano Kendry Páez, figura el miércoles en la Sudamericana.

Con respecto al visitante, el entrenador Claudio Ubeda también tiene una baja de peso. Agustín Marchesín sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la goleada ante Barcelona y no jugará hasta fin de año, momento en el que se le termina el contrato con Boca. El DT tendría en mente utilizar el mismo once que superó ampliamente a los ecuatorianos el pasado martes en la Bombonera. A excepción, evidentemente, del arquero, que será reemplazado por Leandro Brey.

Leandro Brey y otra oportunidad soñada en Boca: disputará su primer Superclásico este domingo Marcelo Aguilar

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el Superclásico de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.14 contra los 3.69 que se repagan por un hipotético triunfo de Boca. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.08.

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