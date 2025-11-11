La dura advertencia de Fernando Espinoza a Caruso Lombardi por cuestionar el arbitraje: “Se tiene que quedar callado”

Después del cruce entre Deportivo Riestra e Independiente en Bajo Flores -vital para el Malevo para soñar con la clasificación a la Copa Libertadores- el juez del partido, Fernando Espinoza, lanzó una dura advertencia contra quienes cuestionan el arbitraje del fútbol argentino. Entre sus declaraciones apuntó directamente contra el entrenador Ricardo Caruso Lombardi, quien critica frecuentemente las decisiones arbitrales en el torneo local.

“Que todos sigan hablando lo que hablan del arbitraje. En este partido dijeron tantas cosas y así terminó. Espero que el idiota ese que habla y hace camaritas, se pone con el teléfono y quiere ensuciar el fútbol argentino, que hable ahora. Que Caruso Lombardi hable ahora de Espinoza”, señaló el juez en TyC Sports, una vez terminada la victoria del Rojo ante Deportivo Riestra por la anteúltima fecha del campeonato.

Luego continuó: “Ese tipo está fuera del fútbol argentino y se tiene que quedar callado. Los que estamos acá adentro lo hacemos de la mejor manera. O hoy se le cerró la boca. Se hablan tantas pelotudeces”.

🗣🔥 EL TREMENDO PALAZO DE ESPINOZA



Tras el encuentro entre Deportivo Riestra e Independiente, el árbitro defendió al arbitraje argentino y le pegó a Caruso Lombardi.



🎙 @EzeFernaandez pic.twitter.com/v5KGBB83lZ — TyC Sports (@TyCSports) November 11, 2025

Espinoza había sido muy cuestionado este domingo, en el partido entre Banfield y Aldosivi en el estadio Florencio Sola, por un escandaloso penal. En esa ocasión, el árbitro estuvo a cargo del VAR y convalidó una falta dentro del área a favor del Tiburón, la cual terminó en gol y reavivó la pelea por el descenso.

En esa jugada, Espinoza forzó la detención del juego desde Ezeiza por un supuesto contacto dentro del área por parte del zaguero de Banfield Nicolás Meriano a Federico Gino, de Aldosivi, quien en la acción anterior había cometido una dura falta. Se tomó sus minutos, porque el contacto existió. Sin embargo, la secuencia es clara desde cada cámara: el central lanza el pie izquierdo para rechazar la pelota del área, pero se da cuenta de que el volante uruguayo llegará antes y guarda su pierna. El roce, con el costado del pie y sobre la canilla del jugador del Tiburón, estuvo, pero no fue suficiente para hacerlo caer como cayó.

Horas antes del partido, Caruso Lombardi había anticipado que habría perjudicados. “Ojo hoy con Lobo Medina (árbitro principal) en Banfield. Atenta la gente de Banfield, a full. Se les viene la noche”, había declarado el director técnico en sus redes sociales.

La polémica jugada en Riestra-Independiente

En Bajo Flores, Riestra e Independiente se jugaban todo: por un lado, los locales necesitaban ganar para pasar a River y colocarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores y, por el otro, el Rojo buscaba conseguir su tercera victoria al hilo, después de un arranque muy flojo.

En tiempo de descuentos, a minutos del final del partido, Diego Tarzia desbordó por la izquierda y metió un centro al área. La pelota no llego a ningún delantero, pero, tras un desvío de un defensor de Riestra, dio en la mano del defensor Miguel Barbieri, del Malevo. Espinoza consideró que hubo mano pero sin intención y desde el VAR ratificaron su decisión.

Previo al gol de Montiel, todo Independiente reclamó penal por mano de Barbieri 🧐



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/k1lNyVtthW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 10, 2025

Finalmente, el juego se reanudó e Independiente logró romper el marcador. Tras un centro desde un lateral y una serie de rebotes dentro del área, Santiago Montiel aprovechó la ocasión y selló el 1 a 0. De esta manera, Riestra dependerá de otros resultados, además del suyo, para clasificar a la Copa Libertadores por la tabla anual.