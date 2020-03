Coronavirus. El "Monito" Vargas es el cuarto futbolista argentino infectado

Matías Vargas estaba en la lista preliminar para los Juegos Olímpicos de Tokio Fuente: FotoBAIRES

25 de marzo de 2020 • 20:23

El 17 de marzo, Espanyol de Barcelona informó que seis integrantes del plantel de primera división, entre futbolistas y cuerpo técnico, habían dado positivo de coronavirus . Pero mantuvo en reserva sobre los nombres de los afectados. Cuatro días después, la Asociación China de Fútbol informó que Wu Lei, volante del equipo catalán, había contraído el virus, que los síntomas eran "leves" y que se encontraba en tratamiento.

Este miércoles, Fernando Batista , director técnico del seleccionado argentino olímpico , reveló que Matías "Monito" Vargas , incluido en la lista preliminar de 50 para los postergados Juegos de Tokio, había dado positivo. "Dice que de golpe empezó a sentir cansancio, un poco de fiebre. Él creía que podía dar positivo porque había varios compañeros con el virus. Lo tomó con tranquilidad, como tenía que ser. No salió de su casa, no entró en contacto con nadie. Le dejaban las compras en la puerta, fue muy consciente", expresó Batista al canal TNT Sports. Además del ex Vélez, los otros dos argentinos del plantel son los delanteros Jonathan Calleri y Facundo Ferreyra.

Batista agregó que Vargas está en vías de recuperación: "Fue una anécdota, ya pasó, ahora está bien". Vargas es el cuarto futbolista argentino con coronavirus. Dos juegan en Italia y dos en España. El primer caso que se conoció fue el de Germán Pezzella (Fiorentina), luego siguieron Ezequiel Garay (Valencia) y Paulo Dybala (Juventus). Este último, que el sábado había hecho público el resultado positivo de su test, al igual que el de su novia Oriana Sabatini , acaba de publicar en su cuenta de Instagram el mensaje "estamos bien", junto a la foto en la que muestra el gesto positivo de OK uniendo el pulgar y el índice derecho.