Leonardo Bonucci, defensor de Juventus, que ya practica cumpliendo el protocolo: sin contacto con compañeros ni pasos por el vestuario. Fuente: AFP - Crédito: Twitter/Juventus

Descubrir el camino para retomar la competencia se convirtió en una aventura con ribetes desopilantes. El fútbol europeo intenta ponerse en marcha y aunque existe un protocolo, también asoma la desconfianza y el miedo. Ahora es el turno de la Liga de España , después de que algunos equipos de la Bundesliga , la Premier League y de la Serie A del calcio iniciaran el recorrido con el objetivo de que los gobiernos nacionales autoricen a las federaciones a reactivar los campeonatos, aunque sin público. Barcelona y Real Madrid se ponen al frente y, desde hoy, los futbolistas volverán a los campos deportivos para someterse a controles médicos; el acceso será de forma individual y bajo estricto cumplimiento de las normativas de higiene que expuso el Ministerio de Salud español: alcohol en gel, mascarillas, guantes.

Minimizar el riesgo de contagio es la meta inicial, por esa razón personal de la Liga revisó las instalaciones y avaló la luz verde para los dos gigantes del fútbol español. "El primer equipo volverá a la Ciudad Deportiva este miércoles [por hoy] para hacer los pertinentes exámenes médicos antes de iniciar los entrenamientos en solitario en los próximos días", señala el comunicado que emitió la entidad catalana. "Se ha diseñado una vuelta a los entrenamientos escalonada que englobará desde el entrenamiento en solitario hasta el ejercicio en grupo previo a la vuelta a la competición, previsto para junio", anunció la Liga.

No está claro cuándo se podrá volver a ver a Lionel Messi con la camiseta de Barcelona en acción; sí, a partir de este miércoles, el puntero de España se expondrá a exámenes de Covid-19 para reanudar en breve los entrenamientos. Fuente: AFP

Los futbolistas deberán cumplimentar cuatro tests de Covid-19 -serán anónimos- y en caso de ser positivos deberán avisar al club, que deberá remitir a la Liga. El primero podrá ser solicitado por prevención médica; cuando los deportistas se entrenen de forma individual se ensayará una segunda tanda y después de dos semanas de prácticas será el turno de la tercera muestra. La última quedará programada para cuando el plantel se entrene en conjunto y en su totalidad.

Pero los avances de Barcelona y Real Madrid no arrastran a la totalidad de los clubes. Atlético no fue notificado por las autoridades del club para regresar, mientras que Eibar directamente pateó el tablero: "Tenemos miedo a iniciar una actividad en la que no podemos cumplir la primera recomendación de todos los expertos, el distanciamiento físico. Nos inquieta que, por hacer lo que más nos gusta, podamos contagiarnos, infectar a nuestro familiares y amigos, e incluso contribuir a un nuevo brote de la epidemia, con las terribles consecuencias que ellos conllevaría para toda la población", reza un comunicado que firmó el plantel del conjunto vasco. No se negarán a retomar de modo parcial la actividad, pero dejan en claro que tampoco desean tomar riesgos. Los temores son consecuencia de los casos positivos que se detectaron en la Bundesliga en los últimos días.

El defensor Gabriel Paulista , de Valencia , un club que tuvo 10 casos positivos en su plantel, además de otros 15 empleados, escribió a título personal acerca de los temores que invaden a los deportistas: "Juguemos cuando nadie lo haga con miedo y tengamos plenas garantías de que no hay riesgos. No quiero que por la presión del dinero muera un amigo o un familiar". Este escrito, tanto como el comunicado que redactó Eibar, fue rebatido por Javier Tebas , el presidente de la Liga, que con sarcasmo comentó: "[.] Tiene más riesgo ir a la farmacia que ir a entrenar".

La Bundesliga, entre positivos y la luz verde

Siempre estuvo un paso adelante, aunque la luz verde del semáforo no se enciende para que la Bundesliga retome la competencia. Hoy se espera que el gobierno que encabeza la canciller alemana Ángela Mekel , tras la reunión por teleconferencia con los 16 jefes de los gobiernos regionales, otorgue el visto bueno para que el torneo se active el 15 de mayo, una fecha intermedia entre la que manejaban los más optimistas -9 de mayo-, aunque antes de lo que sugieren los más temerosos, que establecen una semana más de parate . La deteriorada economía de los clubes es el argumento de mayor presión para que se desarrollen las nueve jornadas que restan del campeonato: de ese modo, recuperarán los 300 millones de euros de derechos de televisión.

Bayern, el líder de una Bundesliga que sería la primera en retomar la actividad: lo prevén para el viernes 15. Crédito: bayer oficial

El protocolo será riguroso, con 300 personas autorizadas por partido. Se crearán zonas de acceso, como "césped", "tribunas" y "exterior". Los jugadores tendrán prohibidos los apretones de mano y no habrá fotos de formaciones; los suplentes deberán dejar un asiento libre entre uno y otro futbolista; las medidas de higiene incluyen los entrenamientos, los desplazamientos y la permanencia en los hoteles. "Si esta disciplina no es respetada, todo el concepto puede derrumbarse", afirmó Tim Meyer, el jefe del cuerpo médico de la Bundesliga. Una muestra fue la separación del goleador Salomon Kalou del plantel de Hertha Berlín , por infringir el distanciamiento social y darles la mano a sus compañeros.

Pero mientras se ensayan los alcances de las previsiones, los casos positivos siguen apareciendo en los planteles: tres en Colonia ; dos en Borussia Monchengladbach , uno en Dresde , de la Segunda, donde Erzgebirge Aue dispuso que todo su plantel se aísle en sus hogares, tras que un integrante diera positivo de coronavirus.

La alocada Premier League

El Project Restart es el proyecto con el que la Premier League intentará reactivarse el 8 de junio, aunque todo dependerá de las futuras medidas que adopte el premier Boris Johnson ; tres clubes ya abrieron sus centros de entrenamientos: Arsenal -el DT Mikel Arteta dio positivo-, West Ham y Brighton . Al certamen le restan 92 partidos, los que se jugarían en campo neutral, sin público y en un número reducido de estadios para limitar riesgos. "No conocemos el futuro, las propuestas que nos hicieron es que haya más cambios y que los tiempos no tengan forzosamente 45 minutos", dijo Gordon Taylor, el presidente de la Professional Players Association. La FIFA, a finales de abril, propuso elevar de tres a cinco, más el arquero, el número de sustituciones durante el tiempo reglamentario, lo que aligeraría la carga física de los jugadores.

Mikel Arteta, el director técnico de Arsenal, se contagió de coronavirus. Fuente: AFP

El diario The Sun publicó una alternativa más disparatada, como trasladar los partidos a Perth, Australia, donde la actividad se reiniciará el 28 de mayo. Al igual que la Bundesliga, los millones de euros por los derechos de televisión -la Premier es la que más cobra en ese aspecto- promueven las alocadas disposiciones para terminar el certamen.

Calcio , sin balones, contactos ni vestuarios

Sassuolo hizo punta en la Liga de Italia y ayer cumplimentó su segunda tanda de entrenamientos, a la que asistieron diez futbolistas. Ejercicios de baja intensidad, sin pelotas ni contactos con el resto de los compañeros y sin paso por el vestuario, la medida del conjunto de Emilia-Romagna, una de las zonas más afectadas por el brote de coronavirus en Italia. Juventus, Udinese, Atalanta y Bologna también iniciaron la actividad. Los futbolistas recibieron los permisos luego de someterse a los tests de Covid-19.

En la Serie A, como en España, hay equipos que se resisten a volver: Milan espera detalles de expertos médicos y del gobierno, antes de ordenar la vuelta a las prácticas, según los protocolos establecidos. En el calcio resta disputarse 124 juegos y los más optimistas se ilusionan con volver a las prácticas grupales el 18 de mayo.

Las ligas que no continuarán

Otros países europeos ya han renunciado a completar sus temporadas. Paris Saint-Germain logró su noveno título de campeón, tras la decisión de la LFP de dar por terminada la Ligue 1. Un cociente de puntos por partidos jugados fue el método de definición. PSG, Olympique Marseille y Rennes se clasificaron para la Liga de Campeones.

En Países Bajos, la Eredivise concluyó sin campeón ni descensos. Ajax y AZ Alkmaar accedieroa a la Champions; Feyenoord, PSV Eindhoven y Willem II van rumbo a la Europa League. Algunos clubes de la segunda categoría, impedidos de ascender, anunciaron que recurrirán a la justicia.

En tanto, Bélgica postergó por cuarta vez la decisión de finalizar la Pro League, y en Escocia hay sospechas de presiones para dar por terminada la Premiership.