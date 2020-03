Las chicas, sí: San Lorenzo y UAI Urquiza jugaron por el torneo de primera Crédito: Prensa San Lorenzo

Fue un extraño lunes futbolero en nuestro medio. Se jugaron 12 partidos de varones y uno de mujeres, el empate entre San Lorenzo y la UAI Urquiza 2-2, dos de los mejores exponentes en ese rubro. Para graficar: dos encuentros de la Copa Superliga, Lanús-Argentinos y Rosario Central-Colón ; tres de la Primera Nacional, Riestra-Villa Dálmine, Agropecuario-Barracas Central y Chacarita-Almagro; uno del Federal A; tres de la Primera C y tres de la Primera D. A pesar de la pandemia, la pelota siguió su curso durante el fin de semana de primera, con la excepción de River , que cerró el club y no se presentó el sábado pasado, en el Monumental, frente a Atlético Tucumán; y Defensa y Justicia-Estudiantes, pospuesto por un pedido del Halcón.

El fútbol argentino es un caso atípico, más allá de que es inminente la suspensión. A pesar del avance del coronavirus, representa uno de los casos de ligas de fútbol que mantuvieron la acción durante el fin de semana y no todos fueron sin público. Este lunes, por ejemplo, Tambov superó por 3 a 0 a Sovetov, por la 22° fecha de la Premier League de Rusia, que lidera Zenit, con 50 puntos. Antalyaspor (juega el argentino Gustavo Blanco, de 28 años, ex Arsenal) se impuso por 1 a 0 sobre Sivasspor por la 26° jornada de la Superliga de Turquía, en un día en el que también hubo juego en el Campeonato Carioca (Madureira-Volta Redonda) y el Paulista (Guaraní-Ponte Preta). Hubo acción en la FA Cup de Hong Kong y en la Premier League de Sudán.

En Brasil, la presión del presidente Jair Bolsonaro no causó efecto: ya está prevista la suspensión de los torneos estaduales y la Copa Brasil. "Cuando se prohíben partidos de fútbol, entre otras cosas, se cae en la histeria, a mi entender, y yo no quiero eso", advirtió Bolsonaro. Y fue más allá: "La CBF, que se va a reunir mañana (por este lunes), podría en todo caso vender sólo una parte de las entradas, tomando en cuenta la capacidad de las gradas, y no adelantarse a simplemente prohibir esto o aquello, porque cancelar no va a contener el virus". El domingo, el presidente participó en actos que reunieron a miles de personas, pese a las recomendaciones de que permaneciera aislado por el riesgo de contagio. "Tengo que estar con el pueblo", fue su mensaje. El Brasileirao está previsto para el fin de semana del 3 de mayo.

En Turquía jugaron los equiopos Antalyaspor y Sivasspor por la super liga de Turquía Fuente: AP

Algunos torneos se jugaron viernes y sábados y se frenaron el domingo. O un día después, por la presión de buena parte de los futbolistas y la sociedad. Un ejemplo: las federaciones de Chile y Bolivia anunciaron hoy la suspensión de los torneos como medida de prevención. A la espera de la definición en la Argentina, nueve de las diez federaciones que conforman la Conmebol suspendieron las actividades. En Bolivia será hasta el 31 de marzo. El último partido del torneo de primera división se disputó el domingo en Santa Cruz de la Sierra, a puertas cerradas, en el triunfo de Guabirá por 1 a 0 contra Santa Cruz. En Chile, quedaron postergados los encuentros de O'Higgins- Antofagasta y Curicó Unido- Unión La Calera, que estaban previstos para hoy. ¿Lo curioso? Estas dos suspensiones las sellaron los jugadores.

¿En qué países de Europa se jugó -al menos, hasta ayer- el torneo o una copa nacional? Rusia, Turquía, Serbia, Bielorrusia, Hungría y Ucrania. ¿En Asia? India, Indonesia, Vietnam, Malasia, Kirguistán, Hong Kong y Kazajistán. En Oceanía, la liga australiana decidió continuar con su actividad a puertas cerradas, pese a tener dos equipos en período de aislamiento. La Federación de Fútbol de Australia (FFA) confirmó que todos los partidos programados para los próximos días se disputen a puertas cerradas. La medida de continuar con el fútbol se tomó pese a que los equipos Melbourne Victory y Wellington Phoenix comenzaron el período de aislamiento, tras cruzarse el domingo en Nueva Zelanda. "Esos equipos no jugarán las próximas dos fechas. Y Wellington Phoenix (equipo de Nueva Zelanda) jugará el resto de los partidos en Australia", anunciaron.

En Nicaragua, en donde no hay casos confirmados, se disputó la fecha con público, con normalidad. El Salvador, Panamá y Belice decidieron parar. En cambio, Costa Rica, Honduras y Guatemala -al igual que en México- han disputado la jornada sin público. Los mexicanos y guatemaltecos ya anunciaron que el torneo será frenado.

Partido entre Lanús y Argentinos Juniors Crédito: Prensa Lanús

En Rusia y Ucrania están en alerta. La idea es postergar el torneo a partir de mañana, luego de las consultas con la UEFA por videoconferencia.

Algunos partidos en Rusia se disputaron ante decenas de miles de espectadores, con la excepción de Moscú, en donde rige desde la pasada semana una limitación de un máximo de 5.000 personas para cualquier acto público. En San Petersburgo, cuyo estadio tiene espacio para casi 70.000 espectadores, entró en vigencia una restricción para no más de 1.000 personas.