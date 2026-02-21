En qué canal pasan Independiente Rivadavia vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026

El encuentro interzonal entre la Lepra mendocina y el Rojo se disputa este sábado a las 17 en el estadio Juan Bautista Gargantini
Este sábado, desde las 17, Independiente Rivadavia e Independiente se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, se disputa en el estadio Juan Bautista Gargantini y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
La Lepra mendocina tuvo un comienzo positivo en el certamen que abrió la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Hasta el momento está segunda en el Grupo B con 12 puntos, producto de cuatro victorias y una derrota. En la última jornada cayó ante Belgrano de Córdoba, como local y por la mínima diferencia, por un gol de Franco Vázquez.
El Rojo, por su parte, es uno de los seis invictos que le quedan al Apertura. Se mantiene en el quinto puesto de la clasificación general de la zona A con nueve unidades (dos triunfos y tres empates). Viene de ganarle 2 a 0 a Lanús en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini gracias a las anotaciones del uruguayo Matías Abaldo y el paraguayo Gabriel Ávalos.
Independiente Rivadavia vs. Independiente: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 17 en Mendoza y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente Rivadavia corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.74 contra los 3.29 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.75.
Posibles formaciones
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.
- Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Iván Marcone, Ignacio Malcorra, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Walter Mazzantti o Ignacio Pussetto y Gabriel Ávalos.
