Coronavirus en el fútbol: en Italia se jugará a puertas cerradas hasta abril

Una postal del estadio San Siro, de Milán, sin público durante el partido de Liga Europa entre Inter y Ludogorets, de Bulgaria. Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de marzo de 2020 • 19:37

Los 3090 pacientes infectados y las 107 muertes por coronavirus convierten a Italia en el país más afectado por esta enfermedad en Europa . Ante este panorama, el gobierno tomó medidas extremas y publicó un decreto que restringirá la asistencia de público en los partidos de la Serie A al menos hasta el 3 de abril. Tampoco habrá espectadores en los partidos de los torneos de Seis Naciones de Rugby , tanto de hombres como de mujeres, que se disputarán en Roma, la capital. El decreto también impacta sobre la serie de Copa Davis entre Italia y Corea del Sur, que se disputará este fin de semana en Cagliari y que, a partir de las nuevas medidas, se disputará sin concurrencia.

"Los eventos deportivos y las competencias de todo tipo y disciplina que deban realizarse en forma pública o privada quedan suspendidas. De todas maneras, se permite su realización a puertas cerradas, o bien al aire libre sin la presencia de público", se lee en el decreto promulgado por el primer ministro italiano Giuseppe Conte. El documento agrega que las asociaciones y los clubes "deben realizar los chequeos apropiados para contener la propagación del COVID-19 (el coronavirus) entre los atletas, técnicos, entrenadores y todas las personas que participan en los eventos deportivos".

En una entrevista con el Corriere della Sera, el presidente de la Federación Italiana de Calcio, Gabriele Gravina, fue categórico: "Las puertas cerradas modifican valores como la alegría del certamen deportivo. Pero el fútbol no puede cerrarse más. Deberemos seguir adelante, respetando las órdenes". Así, el calendario se respetará y los partidos cancelados serán reprogramados para ser jugados sin público. Una posibilidad es que el gobierno promueva la liberación de los derechos de TV, para que los encuentros sean accesibles para todo el público y no solo los abonados a los canales premium.

También en Marruecos

Hace dos días, Marruecos confirmó su primer caso de coronavirus. Y hoy, su Federación de Fútbol definió que todos los partidos de la primera división se disputen también a puertas cerradas, en línea con países como Italia que adoptaron medidas similares. Los partidos de la liga marroquí suelen disputarse con estadios llenos: la federación quiere evitar así la propagación del virus.

El impacto a futuro

La incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en el futuro con la contención del virus llevó a que algunos equipos analicen la programación de sus giras de pretemporada, que suelen ser en Asia. En ese continente están las principales empresas que los auspician, y que suelen invertir millones de dólares y euros para que los clubes europeos realicen su preparación en países como Qatar o Emiratos Árabes.

"Sabemos que nuestra legión de hinchas en Asia estaba ansiosa de reunirse con nuestro equipo, y tomar esta decisión fue cualquier cosa menos fácil. Por el momento, no vemos alternativa", señaló Hans-Joachim Watzke, CEO de Borussia Dortmund, de Alemania al confirmar que el equipo no realizará su habitual gira de pretemporada por Asia. "Por el momento no es posible armar viajes seguros ni organizar partidos amistosos de alto nivel entre equipos europeos o de los países que visitaríamos", agregó el club en un correo electrónico a la agencia china Xinhua.